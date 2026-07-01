Khanh Hoa mise sur un tourisme sûr et respectueux de la loi

Khanh Hoa (VNA) – Avec l’arrivée de la haute saison touristique, les stations balnéaires de Khanh Hoa, en particulier Nha Trang, accueillent un nombre croissant de visiteurs étrangers. L’animation des quartiers côtiers et le dynamisme des activités touristiques s’accompagnent toutefois de nouveaux défis en matière de sécurité publique, de gestion du séjour des ressortissants étrangers et de respect de la législation vietnamienne.



La province compte actuellement entre 80.000 et 83.000 étrangers en séjour temporaire, un chiffre qui a parfois atteint 85.000 personnes. La plupart d'entre eux se rendent à Khanh Hoa pour le tourisme, les affaires ou le travail et utilisent des motos ou des voitures pour leurs déplacements.



Selon la police de la circulation de la province de Khanh Hoa, les infractions les plus fréquentes commises par les touristes étrangers concernent l'absence de permis de conduire international conforme, le non-respect de la signalisation routière et la conduite en état d'ivresse. Si la majorité des contrevenants se conforment aux décisions des autorités, certains refusent toutefois de coopérer.



D'après la police provinciale, depuis le début de l'année, 16 accidents de la circulation impliquant des étrangers ont fait trois morts et 16 blessés. Les autorités ont établi que, dans six de ces accidents, la responsabilité incombait directement à des ressortissants étrangers.

Selon les autorités, cette situation s'explique en partie par le manque de contrôle dans les activités de location de véhicules. Dans de nombreux cas, il suffit de déposer un passeport ou une pièce d'identité pour louer un véhicule, sans vérification systématique du permis de conduire international, des conditions de conduite ou de l'assurance obligatoire.



Le Comité populaire du quartier de Nha Trang a demandé de renforcer les contrôles et de sanctionner strictement les établissements de location de motos ne respectant pas les règles relatives aux conditions d'exploitation, aux permis de conduire, aux assurances et à la sécurité des véhicules. Les autorités concentrent notamment leurs efforts sur les cas de remise de véhicules à des touristes ne remplissant pas les conditions requises ou ne disposant pas d'un permis de conduire valide.



Selon Le Quang Dung, vice-directeur de la Police provinciale de Khanh Hoa, les forces de l'ordre appliqueront strictement la loi à l'encontre des personnes qui enfreignent délibérément la réglementation, tout en renforçant les actions de sensibilisation auprès de celles qui ne connaissent pas encore la législation vietnamienne. L'objectif est de faire de Khanh Hoa une destination touristique maritime internationale où la sécurité de tous est garantie. -VNA