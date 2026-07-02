Équipe de secours du Vietnam au Venezuela : "l’impératif du cœur" au-delà de tout

Caracas (VNA) - S'adressant au correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) au Venezuela, le général de brigade Nguyen Duy Minh, directeur adjoint du Département des relations extérieures du ministère de la Défense, a livré des précisions sur la mission de secours menée par la délégation vietnamienne.

Malgré un voyage éprouvant de 24 heures et les effets du décalage horaire sur la santé des membres de la délégation, l'ensemble des cadres et soldats s'efforce de surmonter les difficultés afin de déployer sans délai les opérations de secours. Le général de brigade a souligné que, par-dessus tout, c'était un appel du cœur et la volonté de gagner chaque minute pour sauver des vies.



Toujours selon lui, dès son arrivée au Venezuela, la délégation vietnamienne a étroitement collaboré avec les forces locales pour identifier les zones les plus durement touchées afin de localiser des survivants et de restituer les dépouilles des victimes à leurs familles.

À ce jour, le Vietnam figure parmi la trentaine de pays ayant dépêché des équipes de secours sur place. Photo : VNA

Ces derniers jours, l'équipe est parvenue à extraire de nombreuses victimes des décombres. Chaque corps retrouvé est traité avec le plus grand respect, suscitant la gratitude des familles endeuillées ainsi que de la population locale. Selon le général de brigade Nguyen Duy Minh, les autorités vénézuéliennes saluent le sens des responsabilités, le dévouement et la détermination des militaires de l'Armée populaire du Vietnam. Partout où ils interviennent, les soldats vietnamiens sont chaleureusement accueillis par la population, qui leur témoigne une profonde affection.



Il a affirmé que cette reconnaissance des autorités et du peuple vénézuéliens constitue une source d'encouragement majeure, renforçant la détermination de la délégation à mener à bien sa tâche. Cela témoigne de la solidarité, de la responsabilité et de l'esprit humanitaire de l'État, du peuple et de l'Armée populaire du Vietnam envers le Venezuela. Il a toutefois précisé que les opérations de recherche se heurtaient à de nombreuses difficultés, notamment en raison de la chaleur. Toutefois, celles-ci n'entament en rien la détermination de l'équipe à poursuivre ses efforts afin de retrouver davantage de victimes et de les rendre à leurs familles.



Au cours de leur mission, de nombreux citoyens vénézuéliens ont adressé des messages de soutien à la délégation, reprenant notamment cette citation : "Sauver une vie, c'est sauver le monde entier". Il s'agit d'un précieux soutien moral, renforçant la détermination des membres de l'équipe à accomplir leur devoir.

Auparavant, le 29 juin (heure locale), un avion spécial transportant la délégation vietnamienne, composée de 124 cadres et soldats des ministères de la Défense et de la Sécurité publique, avait atterri à l'aéroport international de Maiquetia, dans l'État de La Guaira. Les 29 et 30 juin, le Vietnam a également remis une aide humanitaire destinée à soutenir le Venezuela face aux conséquences des deux violents séismes survenus dans la soirée du 24 juin. À ce jour, le Vietnam figure parmi la trentaine de pays ayant dépêché des équipes de secours sur place.



Selon un bilan au 1er juillet, le double séisme du 24 juin au Venezuela a fait 2 295 morts et 11 267 blessés.- VNA