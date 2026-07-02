Société

La Maison d’édition de la VNA fête ses 25 ans et reçoit l’Ordre du Travail

Malgré la concurrence croissante sur le marché de l’édition, l’évolution des habitudes de lecture et l’essor des médias numériques, la Maison d’édition de la VNA est restée fidèle à son engagement de produire des ouvrages politiques, sociaux et photographiques de grande qualité, privilégiant la qualité du contenu, la valeur idéologique et les normes professionnelles à la quantité.

La ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, a remis à la Maison d’édition de la VNA l’Ordre du Travail de troisième classe. Photo : VNA
La ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, a remis à la Maison d’édition de la VNA l’Ordre du Travail de troisième classe. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Après 25 ans de développement, la Maison d’édition de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) s’est imposée comme un éditeur de référence, tirant parti des atouts de l’agence de presse nationale pour produire des publications d’une grande valeur politique, historique, culturelle et informative, a déclaré la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang.

La directrice générale de la VNA a tenu ces propos lors d’une cérémonie organisée jeudi 2 juillet à Hanoi pour célébrer le 25e anniversaire de la Maison d’édition de la VNA (2 juillet 2001 – 2026), à l’occasion de laquelle l’éditeur s’est vu décerner l’Ordre du Travail de troisième classe.

Elle a souligné les contributions de la Maison d’édition de la VNA à la préservation du patrimoine national et à la promotion de l’image du Vietnam à l’étranger, affirmant que ses publications reflètent non seulement le développement du pays dans divers domaines, mais soutiennent également efficacement le travail d’information extérieure.

Chaque titre est le fruit d’un travail éditorial rigoureux exigeant précision, contenu approfondi, présentation professionnelle et respect des délais, notamment pour les grands événements politiques et diplomatiques, a-t-elle indiqué.

Parmi plus de 200 titres publiés au cours de l’année écoulée, des ouvrages bilingues tels que « 100 Nam Bao Chi Cach Mang Viêt Nam » (100 ans de la presse révolutionnaire vietnamienne) et « Viet Nam – 40 nam dôi moi » (Vietnam – 40 ans de renouveau) constituent de précieux documents qui préservent les grandes étapes de l’histoire du pays grâce à des photographies et des documents d’archives, a-t-elle souligné.

Malgré la concurrence accrue sur le marché de l’édition, l’évolution des habitudes de lecture et l’essor des médias numériques, la Maison d’édition de la VNA reste fidèle à son engagement de produire des ouvrages politiques, sociaux et photographiques de grande qualité, privilégiant la qualité du contenu, la valeur idéologique et le professionnalisme à la quantité, a-t-elle déclaré.

La directrice générale de la VNA a ajouté que les succès de la Maison d’édition, notamment les prix les plus prestigieux remportés lors des Prix national de l’information pour l’étranger, témoignent de la créativité et du dévouement de son personnel.

Pour l’avenir, la responsable a indiqué que les technologies numériques, l’intelligence artificielle et les médias sociaux transforment le secteur de l’édition.

Conformément à la directive n°04-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti, qui identifie l’édition comme un pilier idéologique et culturel ainsi qu’un moteur de l’économie numérique, et aux orientations décrites dans l’article du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, intitulé « La presse révolutionnaire vietnamienne à l’ère numérique », la Maison d’édition de la VNA doit améliorer la qualité de son contenu, accélérer sa transformation numérique, développer ses publications numériques et exploiter au mieux ses vastes archives afin de créer des publications de grande valeur destinées aux lecteurs nationaux et internationaux, a-t-elle souligné.

La directrice générale de la VNA a également demandé à la Maison d’édition de la VNA de poursuivre la promotion du Vietnam à travers des publications bilingues et des livres de photos, tout en renforçant sa base de données en vue de son intégration au système numérique partagé de la VNA.

Fondée le 2 juillet 2001, la Maison d’édition de la VNA, qui comptait initialement six employés, est devenue l’une des maisons d’édition les plus réputées du Vietnam.

La directrice et rédactrice en chef de la Maison d’édition de la VNA, Phung Thi My, a déclaré que son identité repose sur « la production de livres avec un esprit journalistique, une responsabilité politique, le respect des sources documentaires, une esthétique éditoriale et la foi en la valeur du savoir ».

Ses points forts incluent des collections d’actualité couvrant les principaux sujets d’actualité. Elle a précisé que la maison d’édition publie des ouvrages sur l’actualité nationale et internationale, des manuels de journalisme, des livres de photos sur les dirigeants du Parti et de l’État, des publications sur les ministères et les agences, ainsi que des livres promouvant le Vietnam, son peuple et ses communautés ethniques.

Ces dernières années, elle a diversifié ses formats de publication et développé ses publications électroniques afin de répondre à l’évolution des attentes des lecteurs et de s’adapter à la transformation numérique.

Lors de la cérémonie, autorisée par le président de la République, la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, a remis à la Maison d’édition de la VNA l’Ordre du Travail de troisième classe en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au cours des 25 dernières années. – VNA

source
#Maison d’édition de l’Agence vietnamienne d’information
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