Le PM appelle à concilier sécurité nationale et élargissement des perspectives de développement du pays

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé à concilier la protection de la sécurité nationale avec l'élargissement des perspectives de développement du pays, lors de la conférence consacrée au bilan des activités des forces de sécurité publique au premier semestre 2026 et à l'évaluation d'une année de fonctionnement du nouveau modèle de police locale à deux niveaux, mis en place dans le cadre de la réorganisation administrative. Cette conférence s'est tenue ce jeudi 2 juillet à Hanoï.

Dans son intervention, le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, a affirmé que, sous la direction du Parti et de l'État, avec le soutien des ministères, des collectivités locales, de la population et des partenaires internationaux, les forces de sécurité publique avaient poursuivi leurs efforts afin d'accomplir efficacement leurs missions. Elles ont mis en œuvre les orientations du Parti selon les principes de rapidité, de rigueur et d'efficacité mesurable, tout en adaptant leurs méthodes de travail aux nouvelles exigences du développement national.

Selon lui, les résultats obtenus au cours des six premiers mois de l’année ont contribué à préserver la sécurité nationale, à améliorer l’ordre et la sécurité publics, tout en favorisant un environnement stable propice au développement économique, social et aux activités extérieures du pays. Les forces de sécurité publique ont également participé activement à la réforme de l’appareil administratif et à la modernisation de la gouvernance publique.

Le Premier ministre Lê Minh Hung assiste à la conférence de bilan semestriel du ministère de la Sécurité publique. Photo: VNA

Prenant la parole, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que cette conférence revêtait une importance particulière, non seulement pour les forces de la Sécurité publique, mais aussi pour la mise en œuvre des objectifs de développement socio-économique du pays.

Le chef du gouvernement a estimé que, malgré un contexte marqué par de nombreuses difficultés et incertitudes, les forces de sécurité publiques avaient obtenu des résultats significatifs dans la protection de la sécurité nationale, de l’indépendance, de la souveraineté et des intérêts fondamentaux du pays. Elles ont également contribué à maintenir un climat de paix, de stabilité et de sécurité favorable au développement, tout en garantissant aux citoyens un cadre de vie sûr et ordonné.

Il a salué les performances enregistrées au cours du premier semestre, soulignant que les forces de sécurité publique avaient non seulement rempli les objectifs fixés, mais également renforcé leur rôle dans la création d’un environnement sécurisé au service du développement national.

Pour le second semestre, le Premier ministre a demandé de poursuivre le rôle moteur dans la mise en œuvre des orientations stratégiques du Parti et des politiques de l’État. Il a appelé les forces de sécurité publique à participer activement à l’amélioration du cadre juridique, à identifier et lever les obstacles institutionnels freinant la mobilisation des ressources, et à contribuer à l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres.

Il a insisté sur la nécessité d'associer étroitement la garantie de la sécurité et de l'ordre publics à l'élargissement des perspectives de développement du pays. Cette approche suppose un renforcement des capacités d'anticipation stratégique, une meilleure maîtrise des situations dès leur apparition ainsi qu'une consolidation de la sécurité à l'échelle locale, notamment par le développement de communes et de quartiers exempts de drogue et par la réduction de la criminalité.

Le Premier ministre a également plaidé pour une accélération du développement scientifique et technologique, de l'innovation, de la transformation numérique et de l'industrie de la sécurité, qu'il considère comme des leviers stratégiques pour renforcer les capacités nationales en matière de protection.

Enfin, il a appelé à intensifier la coopération internationale dans le domaine de la sécurité afin de renforcer la confiance stratégique avec les partenaires du Vietnam et de participer activement aux mécanismes internationaux relatifs au maintien de la paix, à la lutte contre la criminalité transnationale, au blanchiment d'argent, à la cybersécurité et à la protection de la souveraineté numérique.

Selon lui, les forces de sécurité publique continueront à jouer un rôle essentiel, non seulement dans la défense de la sécurité nationale et la protection de la population, mais aussi dans la création des conditions indispensables au développement durable et à l'essor du Vietnam dans les années à venir. -VNA

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