Politique

Le président de l'AN appelle à bâtir une force de sécurité extérieure proactive, d’élite et moderne

La Force de sécurité extérieure poursuivra la construction d'une force proactive, d'élite et moderne, plaçant toujours les intérêts nationaux au premier plan et contribuant au maintien d'un environnement pacifique et stable propice au développement du pays.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet l’Ordre de Hô Chi Minh à la Force de sécurité extérieure. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet l’Ordre de Hô Chi Minh à la Force de sécurité extérieure. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté le 1er juillet à Hanoï à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Force de sécurité extérieure (12 juillet 1946-2026) et à la remise de l’Ordre de Hô Chi Minh décerné à cette unité.

De hauts dirigeants du Parti et de l'État, dont le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung et le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Tran Cam Tu, ont fait parvenir des corbeilles de fleurs pour féliciter cette force à l'occasion de cet anniversaire.

Au cours de ses huit décennies d'édification et de développement, la Force de sécurité extérieure a constamment fait preuve d'une solide détermination politique, d'une loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple, s'affirmant comme une force de premier plan dans la protection de la sécurité nationale.

Depuis sa création, aux premiers jours de la République, jusqu'à la période actuelle d'intégration internationale, elle a su maîtriser la situation, anticiper les risques, conseiller en temps opportun le Parti et l'État sur les orientations et politiques stratégiques en matière de sécurité nationale, déjouer les complots et activités hostiles, et préserver la souveraineté nationale ainsi qu'un environnement de paix et de stabilité favorable au développement du pays.

Dans son allocution, Tran Thanh Man a chaleureusement félicité les générations de cadres, d'officiers et de soldats de la Force de sécurité extérieure pour leurs réalisations, soulignant que leurs contributions avaient largement participé à l'œuvre d'édification et de défense nationales.

Face aux évolutions rapides, complexes et imprévisibles de la situation régionale et mondiale, il a appelé cette force à demeurer, selon les mots du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, un « glaive tranchant » et un « bouclier solide », protégeant le régime socialiste, les intérêts nationaux ainsi que la vie paisible du peuple.

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Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Il a insisté sur la nécessité de renforcer les activités de renseignement, de collecte, d'analyse, d'évaluation et de prévision stratégique afin de détecter rapidement toute tentative d'ingérence, de sabotage ou d'atteinte à la sécurité nationale de la part des forces hostiles.

Le président de l'Assemblée nationale a également souligné l'importance de détecter et de neutraliser les risques dès l'extérieur des frontières nationales, y compris dans le cyberespace, tout en veillant à ce que la coopération internationale ne soit pas exploitée pour porter atteinte à la souveraineté, aux intérêts nationaux ou à la sécurité de l'État.

Il a, en outre, appelé à bâtir un contingent de cadres d'élite, dotés d'une haute qualification professionnelle, d'une solide maîtrise du droit international, des langues étrangères et des technologies de pointe.

Il a également proposé de renforcer une coopération plus étroite et plus substantielle avec les organes de sécurité et les services de police d'autres pays, ainsi qu'avec les organisations internationales, dans le respect de l'indépendance, de la souveraineté et des intérêts nationaux.

Tran Thanh Man s'est déclaré convaincu que, sous la direction de la Commission centrale de la sécurité publique et du ministère de la Sécurité publique, la Force de sécurité extérieure poursuivrait la construction d'une force proactive, d'élite et moderne, plaçant toujours les intérêts nationaux au premier plan et contribuant au maintien d'un environnement pacifique et stable propice au développement du pays. Il s'est dit convaincu qu'elle continuerait à remporter de nouveaux succès, à accomplir avec excellence toutes les missions qui lui sont confiées et à se montrer digne de la confiance du Parti, de l'État et du peuple.

À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a remis l'Ordre de Hô Chi Minh à la Force de sécurité extérieure en récompense de ses contributions exceptionnelles à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Au nom du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, il lui a également offert une statue du Président Hô Chi Minh visitant son village natal. -VNA

#Nouvelle ère #Force de sécurité extérieure #Ordre de Hô Chi Minh #Tran Thanh Man
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