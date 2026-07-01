Politique

Les localités vietnamiennes et américaines cultivent leurs liens dans de nombreux domaines

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a exhorté l’État du Minnesota à poursuivre son soutien à la communauté vietnamienne du Minnesota, à encourager les entreprises locales à développer leurs investissements et leurs activités au Vietnam, et à promouvoir les jumelages entre villes et provinces du Minnesota et les collectivités vietnamiennes.

L'ambassadeur Nguyên Quôc Dung préside un séminaire avec trois organisations de promotion économique de premier plan au Minnesota. Photo : VNA
L'ambassadeur Nguyên Quôc Dung préside un séminaire avec trois organisations de promotion économique de premier plan au Minnesota. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a effectué une visite de travail dans l’État du Minnesota du 28 au 30 juin, destinée à renforcer les liens avec les autorités locales, les entreprises, les établissements d’enseignement et la communauté vietnamienne, tout en promouvant la coopération entre les collectivités vietnamiennes et le Minnesota dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’éducation et des échanges interpersonnels.

L’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a rencontré le gouverneur Tim Walz, le président par intérim de la Chambre des représentants du Minnesota, John Huot, la sénatrice Susan Pha, ainsi que les responsables des ministères des Affaires étrangères, de l’Emploi et du Développement économique de l’État.

Le gouverneur Tim Walz, les législateurs de l’État et les responsables d’agences ont réaffirmé l’importance qu’ils accordent aux relations avec le Vietnam, qualifiant le pays de partenaire majeur dans la région. Ils ont exprimé leur souhait de renforcer la coopération avec les collectivités vietnamiennes dans les domaines de l’agriculture, des technologies médicales, de l’éducation, du développement des infrastructures et des échanges commerciaux.

Lors des rencontres, le diplomate vietnamien a salué les progrès réalisés dans le cadre du partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis. Il a souligné le fort potentiel de coopération dans les domaines correspondant aux atouts du Minnesota et aux priorités de développement du Vietnam, notamment le commerce, l’agriculture, les hautes technologies, l’industrie manufacturière de pointe, la santé, l’éducation et la formation professionnelle.

Il a également exhorté l’État à continuer de soutenir la communauté vietnamienne du Minnesota, à encourager les entreprises locales à accroître leurs investissements et leurs activités au Vietnam et à promouvoir les jumelages entre villes et provinces du Minnesota et du Vietnam.

Dans le cadre de sa visite, l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a présidé une table ronde d’affaires avec les trois principales organisations de promotion économique du Minnesota : le Partenariat régional de développement économique du Grand Minneapolis-Saint Paul, la Chambre de commerce régionale de Minneapolis et la Chambre de commerce de la région de Saint Paul. L’événement a attiré des représentants d’associations professionnelles et d’entreprises opérant dans les secteurs de l’agriculture, de la fabrication, des soins de santé, des technologies et des services, notamment la Minnesota Soybean Growers Association.

S’adressant aux participants du forum, il a souligné la complémentarité des atouts du Vietnam et du Minnesota et a encouragé les entreprises des deux pays à approfondir leur coopération en matière de commerce, d’investissement, d’innovation et de développement des chaînes d’approvisionnement.

Des représentants de l’Office du Vietnam aux États-Unis et de la société vietnamienne Becamex ont présenté l’environnement des affaires et d’investissement du pays, ainsi que les nouvelles perspectives de coopération.

Les associations et entreprises du Minnesota ont noté que le Vietnam devient un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale et ont manifesté leur intérêt pour un renforcement des liens dans les domaines de l’agriculture de pointe, des technologies médicales, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de la gestion de l’eau et du développement de parcs industriels. Elles ont également suggéré au Vietnam de poursuivre l’amélioration de son écosystème d’économie circulaire, en veillant particulièrement à garantir un approvisionnement énergétique adéquat, l’accès à l’eau potable et une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Au cours de sa visite, le diplomate vietnamien s’est rendu au Centre d’innovation de 3M et au siège social de Medtronic, deux grandes entreprises du Minnesota présentes au Vietnam. Ces dernières ont salué l’environnement d’investissement vietnamien, réaffirmé leur engagement à long terme sur le marché vietnamien et exprimé leur intérêt pour un développement de la collaboration dans les domaines de la technologie, de l’innovation et des équipements médicaux.

Dans le domaine de l’éducation, l’ambassadeur s’est rendu à l’Université du Minnesota, l’une des principales universités de recherche des États-Unis, où les deux parties ont discuté des possibilités de renforcer les partenariats entre les établissements d’enseignement du Minnesota et du Vietnam.

Lors d’une rencontre avec les représentants du programme de langue vietnamienne et de langue patrimoniale vietnamienne du Centre de langues de la faculté des sciences humaines et sociales de l’université, l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a salué les efforts déployés pour préserver et promouvoir la langue au sein de la communauté. À cette occasion, il a offert au centre des manuels scolaires en vietnamien ainsi que des publications sur l’histoire et la culture du Vietnam.

Dans le cadre de sa tournée, le diplomate vietnamien a rencontré le professeur Yang Dao et des représentants de la communauté H’Mong du Minnesota. Il les a informés du développement socio-économique du Vietnam et des politiques du Parti et de l’État vietnamiens à l’égard des Vietnamiens de l’étranger, tout en écoutant leurs aspirations et suggestions.

Les représentants de la communauté se sont félicités des progrès du Vietnam et ont affirmé leur volonté de continuer à contribuer aux relations Vietnam-États-Unis et au développement du pays.

En marge de cette visite, des représentants de l’ambassade du Vietnam ont également visité plusieurs entreprises vietnamiennes et rencontré des membres de la communauté vietnamienne de la ville de Saint Paul.

Le Minnesota est l’un des principaux pôles économiques du Midwest américain, avec des atouts dans les secteurs de la production industrielle, des technologies médicales, de l’agriculture, des sciences de la vie et de l’innovation.

Les liens économiques entre le Minnesota et le Vietnam n’ont cessé de se renforcer, les échanges bilatéraux atteignant près de 800 millions de dollars américains en 2025. L’État abrite également plusieurs grandes entreprises américaines qui entretiennent des partenariats commerciaux et d’investissement de longue date avec le Vietnam, notamment 3M, Medtronic, Cargill et Ecolab.

Le Minnesota compte plus de 33.000 personnes d’origine vietnamienne, dont la plupart vivent dans l’agglomération de Minneapolis-Saint Paul et contribuent de manière significative au développement économique et social local. – VNA

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