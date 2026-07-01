Politique

Le nouveau modèle de gouvernance crée une nouvelle dynamique de développement

Sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, avec à leur tête le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, la réforme visant à rationaliser l'organisation du système politique a obtenu des résultats majeurs et bénéficié du soutien des cadres, des membres du Parti et de la population.

Délégués lors de la conférence. Photo: VNA
Délégués lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Bureau politique a organisé, dans la matinée du 1er juillet à Hanoï, une conférence consacrée au bilan d'un an de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle d'administration à trois niveaux.

À l'ouverture de la conférence, Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de l'Organisation et président du Comité de pilotage chargé du bilan, a présenté un rapport de synthèse sur la première année de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et de l'administration à trois niveaux, tout en exposant les principales conclusions du Bureau politique et du Secrétariat.

Le 1er juillet 2025 a marqué un tournant historique avec le lancement d'une vaste réforme de l'organisation institutionnelle, accompagnée du passage officiel à un modèle de gouvernance à trois niveaux : central, provincial et communal.

Nguyen Duy Ngoc a souligné que la mise en œuvre de cette réforme avait été menée avec détermination par le Comité central du Parti, le Bureau politique, le Secrétariat ainsi que les organisations du Parti aux niveaux central et local.

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Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de l'Organisation et président du Comité de pilotage chargé du bilan, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Selon lui, les résultats obtenus s'articulent autour de six axes principaux.
Premièrement, les règlements du Parti et les textes juridiques de l'État ont été révisés et publiés de manière rapide, complète et cohérente, contribuant à assurer le fonctionnement fluide, efficace et performant du nouvel appareil administratif.

Deuxièmement, la réorganisation des structures administratives a été conduite de manière rapide, coordonnée et résolue, constituant une percée stratégique vers une structure organisationnelle du système politique plus légère, ouvrant de nouveaux espaces de développement et supprimant les échelons intermédiaires.

Troisièmement, la réforme de l'organisation s'est accompagnée d'une réorganisation des ressources humaines.

Quatrièmement, la réforme administrative et la transformation numérique ont été accélérées dans l'ensemble du système politique afin d'assurer le fonctionnement efficace du nouveau modèle.

Cinquièmement, la gestion des finances et des biens publics a été mise en œuvre de manière coordonnée afin de garantir les ressources nécessaires au fonctionnement efficace du modèle d'administration à trois niveaux.

Sixièmement, cette réforme a favorisé le développement socio-économique et contribué à améliorer les conditions de vie de la population. Malgré les défis liés aux catastrophes naturelles, aux fluctuations économiques et à la transition institutionnelle, le nouveau modèle a démontré son efficacité et créé une nouvelle dynamique de développement. La stabilité macroéconomique a été préservée et les grands équilibres économiques ont été maintenus.

Nguyen Duy Ngoc a souligné que, sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, avec à leur tête le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, la réforme visant à rationaliser l'organisation du système politique avait obtenu des résultats majeurs et bénéficié du soutien des cadres, des membres du Parti et de la population.

Selon lui, cette première année de fonctionnement a confirmé la supériorité du nouveau modèle par rapport à l'ancien, marquant une évolution importante tant sur le plan théorique que pratique et un passage d'une logique de gestion administrative à une logique de développement.

Il a enfin estimé que la rationalisation de l'appareil du système politique avait créé de profondes transformations. Il a toutefois souligné que cette réforme entrait désormais dans une nouvelle phase visant à perfectionner encore son fonctionnement afin de mieux servir les citoyens et les entreprises. -VNA

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