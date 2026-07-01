Économie

Dak Lak met le durian à l'honneur à travers sa gastronomie

Des chefs du Vietnam, de Thaïlande et de Malaisie ont présenté de nouvelles créations culinaires à base de durian afin de valoriser ce fruit emblématique et de soutenir le développement du tourisme à Dak Lak.

Des délégués dégustent du « curry vert au durian » lors de l'événement. Photo : VNA
Des délégués dégustent du « curry vert au durian » lors de l'événement. Photo : VNA

Dak Lak (VNA) - Le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Dak Lak a organisé, le 30 juin, un talk-show thématique intitulé « Présentation de l'art culinaire du durian ». Cette activité de promotion s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Festival du durian de Dak Lak 2026, qui se tiendra du 15 août au 2 septembre.

L'événement a réuni des experts culinaires et des chefs renommés du Vietnam, de Thaïlande et de Malaisie, les trois plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de durian. À cette occasion, sept créations culinaires mariant le durian de Dak Lak aux traditions gastronomiques de ces trois pays ont été présentées, de l'entrée au dessert.

Au-delà de la découverte de nouvelles façons de cuisiner le durian, le programme visait à développer une offre touristique originale autour de ce produit emblématique. Les recettes présentées seront affinées puis proposées aux restaurants, hôtels et établissements de restauration de la province afin d'être largement diffusées pendant la saison de récolte et le Festival du durian.

Selon Nguyen Quoc Hiep, directeur adjoint du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Festival du durian de Dak Lak 2026, organisé à l'échelle provinciale, a pour objectif non seulement de mettre à l'honneur un produit agricole emblématique, mais aussi de promouvoir l'image de Dak Lak, de renforcer les liens entre agriculteurs, entreprises, scientifiques, autorités et visiteurs, et de favoriser le développement d'une agriculture associée à la culture, au tourisme et à l'intégration internationale.

Il a souligné que le talk-show constituait un espace privilégié pour partager les connaissances sur les qualités nutritionnelles du durian, ses modes de préparation et les moyens d'en accroître la valeur. Il a ajouté que la gastronomie faisait partie intégrante de l'identité culturelle, espérant que cette initiative ouvrirait de nouvelles perspectives pour valoriser le durian, qu'il s'agisse de produits transformés ou d'expériences touristiques liées aux vergers et à la culture locale.

Placée sous le thème « Durian de Dak Lak - Connexion pour un rayonnement lointain », l'édition 2026 du Festival comprendra 17 activités, dont un défilé de 500 pick-up transportant des durians, une tentative de record avec la plus grande tour de durians du Vietnam, la réalisation de 101 plats à base de durian, un programme de commerce numérique intitulé « Une commune, un KOL, un KOC pour vendre le durian en ligne », ainsi qu'un espace d'exposition consacré au durian et aux produits OCOP (One Commune, One Product – Une commune, un produit). -VNA

#Nouvelle ère #durian #Festival du durian de Dak Lak Dak Lak
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