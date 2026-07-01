Une métropole pionnière au service du développement national

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – À l’occasion du 50e anniversaire du nom de Hô Chi Minh-Ville, le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Duoc, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur les principales réalisations de la métropole au cours des cinquante dernières années.



Nguyen Van Duoc, également membre du Comité central du Parti et secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, a déclaré que les 50 années écoulées depuis que Saïgon-Gia Dinh avait officiellement pris le nom du Président Hô Chi Minh constituaient un parcours historique dont la ville pouvait être fière.



Selon lui, les progrès réalisés dans les domaines économique, social, de la défense et de la sécurité ont profondément transformé le paysage urbain et confirmé le rôle de Hô Chi Minh-Ville en tant que locomotive économique, pôle de croissance et grand centre national de la finance, du commerce et des sciences et technologies.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Duoc. Photo: VNA

Il a indiqué qu’en 2025, le PIB de la ville avait progressé de 8,03 %, représentant près d’un quart du PIB national. Au premier trimestre 2026, la croissance a atteint 8,27 %, tandis que les services représentaient plus de 52 % de l’économie locale.



Il a également souligné que, depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les investissements étrangers à la fin de 1987, Hô Chi Minh-Ville demeurait l’une des premières destinations des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam, avec 20.259 projets totalisant près de 142 milliards de dollars en provenance de 152 pays et territoires. Au cours du premier semestre 2026, la ville a attiré plus de 6,8 milliards de dollars d’IDE, soit 62 % de son objectif annuel.



Selon Nguyen Van Duoc, les cinquante dernières années ont démontré que Hô Chi Minh-Ville n’était pas seulement la locomotive économique du pays, mais aussi un véritable « laboratoire de politiques publiques ».



Hô Chi Minh-Ville est le berceau de l'esprit d'innovation au Vietnam, a-t-il affirmé, ajoutant qu’au-delà de ses performances économiques, la ville s'était également distinguée par des politiques à forte dimension sociale, notamment les programmes de lutte contre la pauvreté et de construction de maisons de solidarité, devenus des modèles repris dans l'ensemble du pays.



La ville mobilise actuellement les mécanismes spécifiques adoptés par l’Assemblée nationale afin de créer de nouveaux moteurs de développement. Dans les années à venir, conformément à la Résolution n°09-NQ/TW du Bureau politique, Hô Chi Minh-Ville entend conserver son rôle de pionnière, renforcer sa position de principal pôle de croissance et de centre d’innovation du pays.



Nguyen Van Duoc a indiqué que, dans les années à venir, Hô Chi Minh-Ville concentrerait ses efforts sur cinq priorités : mettre en place un nouveau modèle de croissance, poursuivre les réformes institutionnelles, moderniser l'espace urbain, améliorer globalement la qualité de vie de la population et valoriser pleinement les ressources humaines.



Il a enfin estimé que la plus grande fierté de la ville ne résidait pas uniquement dans les résultats obtenus au cours des cinquante dernières années, mais aussi dans les efforts constants déployés pour être digne du nom du Président Hô Chi Minh.



Selon lui, Hô Chi Minh-Ville est aujourd’hui bien plus qu’un simple nom géographique : elle est devenue le symbole de l’esprit d’autonomie, de résilience et d’innovation. À l’aube d’une nouvelle étape de développement du pays, les autorités et la population de la ville restent déterminées à construire une métropole moderne, solidaire et digne de la confiance de toute la nation. -VNA