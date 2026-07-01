Économie

Les exportations de produits aquatiques en hausse de 12,8 % au premier semestre

Les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont atteint près de 5,8 milliards de dollars au premier semestre 2026, en hausse de 12,8 % sur un an, portées par la reprise de la demande sur plusieurs marchés clés et la diversification des débouchés, malgré des défis persistants liés aux coûts logistiques et aux barrières commerciales.

Transformation de produits aquatiques dans la province de Ca Mau. Photo: VNA
Transformation de produits aquatiques dans la province de Ca Mau. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont progressé de 12,8 % au premier semestre 2026 pour atteindre près de 5,8 milliards de dollars, portées par la reprise de la demande sur plusieurs marchés clés, notamment la Chine et les États-Unis.

Selon l'Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP), les crevettes ont continué de dominer les exportations aquatiques vietnamiennes au cours des six premiers mois de l'année, avec 2,3 milliards de dollars de recettes (+13,6 %), soit plus de 40 % de la valeur totale des exportations. Cette progression a été principalement soutenue par la forte demande du marché chinois. Le pangasius a conservé sa place de deuxième produit d'exportation, avec 1,1 milliard de dollars (+12,1 %), représentant 19,4 % des recettes totales. Les exportations de céphalopodes, de crabes et de mollusques ont également enregistré une forte croissance.

Pour le seul mois de juin, les exportations se sont élevées à près de 1,1 milliard de dollars, en hausse de 21 % sur un an.

Au premier semestre, la Chine (y compris Hong Kong) est restée le premier marché d'exportation des produits aquatiques vietnamiens, avec 1,5 milliard de dollars (+37,9 %), devant les États-Unis (897,9 millions de dollars), où les exportations se sont maintenues à un niveau comparable à celui de l'an dernier. Les ventes vers la République de Corée (+9 %) et les pays de l'ASEAN (+15,8 %) ont également progressé, tandis que celles à destination du Japon (+0,7 %) et de l'Union européenne (-0,8 %) sont demeurées globalement stables.

Selon la VASEP, ces résultats reflètent non seulement la reprise de la demande mondiale, mais aussi la capacité des entreprises vietnamiennes à diversifier leurs marchés et leurs produits. Le secteur reste toutefois confronté à plusieurs défis, notamment la hausse des coûts logistiques, les barrières techniques, les exigences accrues en matière de traçabilité et la concurrence internationale.

Afin de maintenir cette dynamique au second semestre, les entreprises devront consolider leur présence sur les marchés les plus porteurs, mieux maîtriser leurs coûts, développer des produits à plus forte valeur ajoutée et renforcer leur gestion des risques. -VNA

#exportations de produits aquatiques
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