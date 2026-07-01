Le haut dirigeant To Lam exige des résultats concrets au titre de la Résolution 57

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Hanoï, 1er juillet (VNA) - Les objectifs de la Résolution 57 du Bureau politique, relative aux avancées scientifiques, technologiques, à l'innovation et à la transformation numérique nationale, ne seront considérés comme atteints que lorsqu'ils auront produit des résultats concrets et apporté une réelle valeur ajoutée, étayés par des données vérifiables et une efficacité mesurable pour les utilisateurs finaux, a déclaré le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.

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S'exprimant lors d'une conférence hybride organisée le 1er juillet à Hanoï pour faire le bilan de la mise en œuvre de la Résolution après 18 mois, le secrétaire général et président de la Rpublique To Lam a salué les efforts des ministères, agences, collectivités locales, instituts de recherche, universités, entreprises, intellectuels, scientifiques et du public pour faire progresser la résolution.

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Lors de la conférence. Photo : VNA

Il a également souligné des obstacles persistants, touchant aux politiques, aux mécanismes, aux infrastructures, aux ressources humaines, à la sécurité des données et au décaissement des capitaux, déplorant que les résultats obtenus ne soient pas encore à la hauteur de l'engagement politique et des ressources allouées. Moteur essentiel du nouveau modèle de croissance Le dirigeant a souligné que si la Résolution du 14e Congrès national du Parti constitue le plan stratégique de la prochaine phase de croissance du pays, la Résolution 57 est un élément clé pour concrétiser ce plan.

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Il a insisté sur le fait que les sciences et technologies, l'innovation et la transformation numérique doivent être reconnues comme les principaux moteurs du nouveau modèle de croissance du Vietnam. Il ne s'agit pas d'une option, mais d'un impératif pour atteindre les deux objectifs du centenaire du pays.

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Face à l'intensification de la concurrence technologique mondiale, la mise en œuvre de la Résolution 57 est devenue plus cruciale et urgente que jamais, a-t-il déclaré, la présentant comme essentielle non seulement pour éviter le retard, mais aussi pour parvenir à l'autonomie stratégique et préserver la sécurité nationale.

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Chaque comité, organisation, responsable et membre du Parti, en particulier ceux occupant des postes de direction, doit considérer la mise en œuvre de la résolution comme une tâche politique régulière et importante. Les agences de l'ensemble du système politique doivent montrer l'exemple, tandis que les entreprises et le public doivent participer activement au processus, a-t-il affirmé.

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Concernant la transformation numérique, il a déclaré qu'accélérer son adoption par les entreprises et la société est tout aussi crucial pour le développement de l'économie et de la société numériques. Il a plaidé pour des données exhaustives, précises, fiables, constamment mises à jour, interopérables et partagées, associées à une restructuration des processus métiers et à une main-d'œuvre dotée de compétences numériques et d'une culture du travail axée sur le numérique.

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Concernant les sciences, les technologies et l'innovation, il a souligné que les technologies stratégiques nationales doivent bénéficier d'investissements pour atteindre la maîtrise technologique et se concrétiser en produits tangibles. Les domaines prioritaires comprennent l'intelligence artificielle (IA), le big data, la robotique et l'automatisation, la biotechnologie et la biomédecine, les matériaux avancés et l'énergie, les semi-conducteurs, la cybersécurité, les technologies quantiques, les systèmes aériens sans pilote et les technologies marines et sous-marines. Il a également insisté sur la cybersécurité, la sécurité de l'information, la sécurité des données et la souveraineté numérique nationale, affirmant que le Vietnam ne doit pas sacrifier la sécurité au profit du développement, mais que les préoccupations liées aux risques potentiels ne doivent pas freiner l'innovation.

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Passer d'une attitude passive à une action proactive Le dirigeant suprême a également appelé à une action concertée du niveau central au niveau local, impliquant l'ensemble du système politique et de la société. Il a exhorté les ministères et les agences à revoir et à réformer de manière proactive les politiques et les mécanismes, en publiant rapidement les réglementations, les normes, les spécifications techniques, les procédures opérationnelles et les cadres d'architecture.

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Les points de blocage doivent être levés sans délai. Les autorités locales, a-t-il déclaré, doivent passer résolument d'une attitude passive, attendant les directives, à une action proactive, tout en favorisant l'innovation dans le cadre légal. Chaque collectivité locale doit définir ses propres priorités en fonction de son contexte local, de ses avantages comparatifs et de ses besoins de développement. Il a encouragé les collectivités locales à s'engager résolument dans les grandes initiatives nationales, à proposer de nouveaux mécanismes, des modèles et des approches innovants, et à signaler les obstacles pratiques afin que les autorités centrales puissent affiner le cadre institutionnel.

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S'adressant au monde des affaires, il a souligné que les grandes entreprises, publiques comme privées, doivent jouer un rôle moteur dans la maîtrise des technologies clés, le développement de produits technologiques « made in Vietnam », une intégration plus poussée dans les chaînes de valeur mondiales et la construction d'écosystèmes d'innovation à fort impact. Les instituts de recherche, les universités et la communauté scientifique doivent continuer à être les piliers de la production de nouvelles connaissances, du développement de nouvelles technologies et de la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, a-t-il affirmé.

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Afin de constituer un vivier de talents à long terme, il a ordonné au secteur de l'éducation, aux universités et aux établissements de formation professionnelle de revoir leurs programmes dès la prochaine année scolaire. Il convient de privilégier les domaines technologiques stratégiques et le renforcement des compétences numériques, des capacités de transformation numérique, de l'innovation et, surtout, de l'adoption de l'IA.

Il a plaidé pour une refonte en profondeur du leadership, de l'inspection et de l'évaluation des performances, exigeant que les dirigeants à tous les niveaux assument la responsabilité directe de piloter, de superviser et de garantir une mise en œuvre efficace.

Le Bureau politique a décidé de porter de 5 % à 10-15 % le taux de fonctionnaires possédant une expertise scientifique et technique au sein des comités du Parti, a-t-il indiqué, exigeant des comités et organisations du Parti, aux niveaux central et local, qu'ils élaborent des plans de formation pour atteindre cet objectif.

La Commission d'inspection du Comité central du Parti et les instances d'inspection à tous les niveaux doivent renforcer le contrôle de la Résolution 57 et des autres directives du Parti afin d'assurer un suivi rigoureux et efficace, a-t-il conclu. - VNA

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Nguyễn Thị Vân Hà