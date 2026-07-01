Politique

Le dirigeant To Lam fixe les priorités du nouveau modèle d'administration

Un an après la mise en place du modèle organisationnel global du système politique et du modèle d'administration à trois niveaux, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé à améliorer le fonctionnement du nouveau dispositif.

Le dirigeant Tô Lâm s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA
Le dirigeant Tô Lâm s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a insisté sur la nécessité pour la prochaine étape de mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité du fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle d’administration à trois niveaux.

Lors d’une conférence organisée le 1er juillet à Hanoï par le Bureau politique, le dirigeant a affirmé que la réforme visant à rationaliser l'organisation du système politique afin d'en améliorer l'efficacité, l'efficience et la performance était pleinement justifiée, nécessaire et revêtait une importance stratégique pour le développement du pays.

Cette conférence, consacrée au bilan d’un an de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle d’administration à trois niveaux, s’est tenue en présentiel au siège de l’Assemblée nationale et par visioconférence avec 3.651 sites répartis dans les ministères, les organismes centraux, ainsi que dans les provinces, les villes, les communes, les quartiers et les zones spéciales à travers le pays. Au total, 557.099 délégués y ont participé.

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Délégués lors de la conférence. Photo: VNA

Dans son discours prononcé lors de l’événement, To Lam a également insisté sur le fait que les résultats obtenus ne constituaient qu'une première étape. Selon lui, cette réforme exige encore des efforts soutenus, une méthode de travail plus scientifique et un esprit d'innovation renforcé.

Pour la prochaine phase, To Lam a appelé à améliorer le fonctionnement du nouveau modèle en poursuivant la modernisation du cadre juridique et de l'organisation du système politique.

Les révisions législatives, a-t-il souligné, doivent partir des difficultés rencontrées sur le terrain. Les administrations centrales, le gouvernement, les ministères, les secteurs et les localités sont invités à revoir l'ensemble des règlements, procédures et mécanismes de coordination afin d'éviter tout chevauchement ou vide juridique.

Le dirigeant a appelé à poursuivre le renouvellement des méthodes de direction du Parti à l'égard du système politique et de la société, avant d’insister sur la nécessité d'approfondir la décentralisation et la délégation des compétences, tout en garantissant les ressources nécessaires et un contrôle efficace de l'exercice du pouvoir.

Il a en outre appelé à constituer une équipe de cadres capable de répondre aux exigences du nouveau modèle, en faisant de la capacité d'exécution au niveau communal un indicateur de son efficacité. Il a également souligné l'importance de renforcer les infrastructures numériques et d'accélérer la transformation numérique dans l'ensemble du système politique.

Le dirigeant a appelé à renforcer davantage le rôle du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques, en considérant ce mécanisme comme un important canal de contrôle social de l'efficacité du fonctionnement des autorités locales, contribuant à renforcer le consensus social et le grand bloc d'union nationale. Il est également important de renforcer et moderniser en profondeur les activités d'inspection et de contrôle.

Enfin, le secrétaire général du Parti et président de la République a affirmé que la nouvelle organisation devait s'accompagner de nouvelles capacités, que les nouvelles données devaient favoriser de nouveaux modes de gouvernance et que le nouvel appareil administratif devait offrir des services de meilleure qualité aux citoyens et aux entreprises.

Il s'est déclaré convaincu que le modèle organisationnel global du système politique et le modèle d'administration à trois niveaux continueraient d'être perfectionnés et fonctionneraient de manière efficace, contribuant ainsi à l'édification d'une gouvernance nationale moderne, intègre, tournée vers le développement et au service de la population. -VNA

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