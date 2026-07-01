Renforcer la coopération avec les partenaires néerlandais dans le développement vert

Ca Mau (VNA) – Le vice-président du Comité populaire provincial de Ca Mau, Le Van Su, a reçu, le 1er juillet, Raïssa Marteaux, consule générale du Royaume des Pays-Bas à Ho Chi Minh-Ville, à l’occasion de sa visite de travail dans la province.

Le Van Su a souligné que Ca Mau, fortement exposée aux effets du changement climatique, est également la première région aquacole du Vietnam avec quelque 418.000 hectares d’élevage de crevettes. La province fait ainsi du développement d’une filière crevettière verte, circulaire et à faibles émissions une priorité à long terme.

Avec l’appui du gouvernement néerlandais et de ses partenaires, plusieurs projets ont été mis en œuvre, dont ShrimpTech Vietnam, visant la neutralité carbone du secteur, le modèle TomGoxy® Zero associant élevage intensif et restauration des mangroves, le projet AquaGene Vietnam consacré à l’amélioration génétique des crevettes, ainsi que le système d’élevage circulaire RAS-IMTA du groupe De Heus. Le projet « Gouvernance durable de la filière crevettière », cofinancé par ActionAid International et l’Union européenne, contribue également au renforcement des capacités locales.

La province développe actuellement plusieurs infrastructures stratégiques, notamment le port polyvalent de Hon Khoai, la zone économique de Nam Can, des projets d’électricité au GNL et d’énergie éolienne, ainsi que l’extension de l’aéroport de Ca Mau. Autant de domaines offrant de nouvelles perspectives de coopération avec les Pays-Bas dans l’économie maritime, la logistique et les énergies renouvelables.

Les modèles d’élevage de crevettes orientés vers une production verte, à faibles émissions et adaptés au changement climatique suscitent de plus en plus l’intérêt et sont développés par les ménages et les entreprises. Photo : VNA

Le responsable provincial a réaffirmé l’engagement de Ca Mau à créer un environnement favorable aux investissements et aux projets des entreprises néerlandaises.

Raïssa Marteaux a salué les résultats de la coopération bilatérale, en particulier dans le développement durable de la filière crevettière et l’adaptation au changement climatique. Elle a exprimé le souhait d’élargir encore cette coopération.

À cette occasion, elle a invité les autorités et les entreprises aquacoles de Ca Mau à participer à une mission économique et au Global Shrimp Forum, prévu aux Pays-Bas du 30 août au 5 septembre 2026. En retour, Le Van Su a convié le consulat général et les entreprises néerlandaises au Festival de la crevette de Ca Mau 2026, afin de renforcer les échanges commerciaux et les investissements.

La délégation néerlandaise doit également visiter la coopérative Tan Phat Loi et le modèle d’élevage circulaire RAS-IMTA du groupe De Heus dans la province. -VNA

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