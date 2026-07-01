De locomotive économique à métropole mondiale : l’ambition stratégique de Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Cinquante ans après avoir été officiellement rebaptisée Hô Chi Minh-Ville, le 2 juillet 1976, la plus grande métropole économique du Vietnam continue d'affirmer son statut de principal moteur de croissance du pays et de pôle majeur dans de nombreux domaines stratégiques. À l'heure où le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement, la ville entend renforcer son rôle de pionnière de l'innovation afin de devenir une métropole mondiale, moderne, intelligente et compétitive.

Au début des années 1990, alors que le pays amorçait sa politique de Renouveau (Doi Moi), le sud de Saïgon n'était encore qu'une vaste zone marécageuse difficile d'accès. C'est pourtant dans ce secteur qu'a vu le jour le projet urbain de Phu My Hung, premier quartier moderne développé au Vietnam dans le cadre d'une coopération avec un partenaire étranger. La coopération avec un partenaire étranger en vue de développer la première zone urbaine moderne du pays a marqué un tournant non seulement dans l'aménagement urbain, mais aussi dans l'approche du développement de l'économie de marché et de la mobilisation des ressources sociales.

Le docteur en sciences et architecte Ngô Viêt Nam Son a rappelé qu'avant le lancement du projet, les déplacements dans cette zone s'effectuaient principalement par voie fluviale. Selon lui, c'est cette volonté d'oser penser autrement, d'oser agir et de s'ouvrir aux tendances de développement les plus avancées dans le monde qui a permis aux dirigeants de la ville de transformer ce qui semblait impossible en réalité.

Selon Pham Chanh Truc, ancien vice-président de la Commission économique centrale et ancien secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti, Hô Chi Minh-Ville s’est constamment distinguée par sa capacité à expérimenter des politiques inédites, dont plusieurs ont ensuite été généralisées à l’échelle nationale.

Parmi ces initiatives figurent notamment la création de la zone franche de Tân Thuân, première zone franche d'exportation du Vietnam, qui a favorisé l'attraction des investissements directs étrangers, le Parc logiciel de Quang Trung, pionnier du développement de l'industrie des logiciels et de la transformation numérique, ainsi que la Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HOSE), qui a posé les fondements du marché vietnamien des capitaux.

Pour le docteur Trân Du Lich, ancien directeur de l'Institut d'économie de Hô Chi Minh-Ville, nombre des grandes réformes économiques engagées au Vietnam trouvent leur origine dans les expériences menées par la métropole.

Autrefois ville profondément marquée par les séquelles de la guerre, Hô Chi Minh-Ville est devenue le premier pôle économique du Vietnam. Depuis l'élargissement de son espace de développement, intervenu le 1er juillet 2025, la métropole dispose d'atouts encore renforcés. Son économie est estimée à près de 3 000 000 milliards de dôngs, soit environ 23,5 % du produit intérieur brut national et près d'un tiers des recettes budgétaires de l'État.

Au-delà de cette croissance quantitative, la ville accélère sa transition vers un modèle fondé sur les sciences, les technologies, l’innovation et l’économie numérique, désormais considérées comme les principaux moteurs de la compétitivité et de la croissance durable.

À long terme, les autorités ambitionnent de maintenir une croissance à deux chiffres pendant plusieurs années consécutives et de porter le produit intérieur brut régional par habitant à au moins 100 000 dollars d’ici à 2075. Plus largement, Hô Chi Minh-Ville aspire à devenir une métropole mondiale, symbole du dynamisme du Vietnam au XXIᵉ siècle, pôle d’innovation et de compétitivité internationale, tout en continuant de jouer un rôle moteur dans les réformes institutionnelles et la gouvernance publique.

Selon Huynh Thê Du, chercheur à l'École Fulbright de politiques publiques et de gestion, la ville doit désormais dépasser son statut de locomotive économique pour devenir un véritable centre de création de valeur, capable de stimuler les réseaux de coopération, de lever les obstacles institutionnels et de diffuser les dynamiques de développement à l'ensemble de la région et du pays.

Pour concrétiser cette ambition, Hô Chi Minh-Ville bénéficie du soutien des autorités centrales à travers plusieurs réformes institutionnelles destinées à lever les contraintes qui freinent son développement. Le projet de loi sur les métropoles spéciales, actuellement en préparation, devrait lui offrir un cadre juridique inédit lui permettant d'exploiter pleinement son potentiel.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a réaffirmé que la métropole demeurait pleinement consciente de sa position, de son rôle et de sa responsabilité dans le développement du pays et restait fidèle au principe d’agir "pour le pays et avec le pays".

Selon lui, après un demi-siècle sous le nom du Président Hô Chi Minh, la ville est devenue le symbole de l'esprit pionnier et de l'innovation du Vietnam.

L'adoption de la future loi sur les métropoles spéciales, qualifiée de "percée parmi les percées", devrait lui fournir les moyens institutionnels nécessaires pour mobiliser pleinement ses ressources et concrétiser son ambition de devenir une métropole mondiale, moderne, compétitive et offrant une qualité de vie élevée. -VNA

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