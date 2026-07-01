Économie

De locomotive économique à métropole mondiale : l’ambition stratégique de Hô Chi Minh-Ville

Cinquante ans après avoir reçu le nom du Président Hô Chi Minh, la métropole du Sud confirme son rôle de principal moteur économique du Vietnam et de pôle stratégique de développement national. Forte de son esprit pionnier et de sa capacité d’innovation, elle entend désormais accélérer sa transformation pour devenir une métropole mondiale, intelligente, moderne et compétitive, à la hauteur des grandes villes internationales.

Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Cinquante ans après avoir été officiellement rebaptisée Hô Chi Minh-Ville, le 2 juillet 1976, la plus grande métropole économique du Vietnam continue d'affirmer son statut de principal moteur de croissance du pays et de pôle majeur dans de nombreux domaines stratégiques. À l'heure où le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement, la ville entend renforcer son rôle de pionnière de l'innovation afin de devenir une métropole mondiale, moderne, intelligente et compétitive.

Au début des années 1990, alors que le pays amorçait sa politique de Renouveau (Doi Moi), le sud de Saïgon n'était encore qu'une vaste zone marécageuse difficile d'accès. C'est pourtant dans ce secteur qu'a vu le jour le projet urbain de Phu My Hung, premier quartier moderne développé au Vietnam dans le cadre d'une coopération avec un partenaire étranger. La coopération avec un partenaire étranger en vue de développer la première zone urbaine moderne du pays a marqué un tournant non seulement dans l'aménagement urbain, mais aussi dans l'approche du développement de l'économie de marché et de la mobilisation des ressources sociales.

Le docteur en sciences et architecte Ngô Viêt Nam Son a rappelé qu'avant le lancement du projet, les déplacements dans cette zone s'effectuaient principalement par voie fluviale. Selon lui, c'est cette volonté d'oser penser autrement, d'oser agir et de s'ouvrir aux tendances de développement les plus avancées dans le monde qui a permis aux dirigeants de la ville de transformer ce qui semblait impossible en réalité.

Selon Pham Chanh Truc, ancien vice-président de la Commission économique centrale et ancien secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti, Hô Chi Minh-Ville s’est constamment distinguée par sa capacité à expérimenter des politiques inédites, dont plusieurs ont ensuite été généralisées à l’échelle nationale.

Parmi ces initiatives figurent notamment la création de la zone franche de Tân Thuân, première zone franche d'exportation du Vietnam, qui a favorisé l'attraction des investissements directs étrangers, le Parc logiciel de Quang Trung, pionnier du développement de l'industrie des logiciels et de la transformation numérique, ainsi que la Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HOSE), qui a posé les fondements du marché vietnamien des capitaux.

Pour le docteur Trân Du Lich, ancien directeur de l'Institut d'économie de Hô Chi Minh-Ville, nombre des grandes réformes économiques engagées au Vietnam trouvent leur origine dans les expériences menées par la métropole.

Autrefois ville profondément marquée par les séquelles de la guerre, Hô Chi Minh-Ville est devenue le premier pôle économique du Vietnam. Depuis l'élargissement de son espace de développement, intervenu le 1er juillet 2025, la métropole dispose d'atouts encore renforcés. Son économie est estimée à près de 3 000 000 milliards de dôngs, soit environ 23,5 % du produit intérieur brut national et près d'un tiers des recettes budgétaires de l'État.

Au-delà de cette croissance quantitative, la ville accélère sa transition vers un modèle fondé sur les sciences, les technologies, l’innovation et l’économie numérique, désormais considérées comme les principaux moteurs de la compétitivité et de la croissance durable.

À long terme, les autorités ambitionnent de maintenir une croissance à deux chiffres pendant plusieurs années consécutives et de porter le produit intérieur brut régional par habitant à au moins 100 000 dollars d’ici à 2075. Plus largement, Hô Chi Minh-Ville aspire à devenir une métropole mondiale, symbole du dynamisme du Vietnam au XXIᵉ siècle, pôle d’innovation et de compétitivité internationale, tout en continuant de jouer un rôle moteur dans les réformes institutionnelles et la gouvernance publique.

Selon Huynh Thê Du, chercheur à l'École Fulbright de politiques publiques et de gestion, la ville doit désormais dépasser son statut de locomotive économique pour devenir un véritable centre de création de valeur, capable de stimuler les réseaux de coopération, de lever les obstacles institutionnels et de diffuser les dynamiques de développement à l'ensemble de la région et du pays.

Pour concrétiser cette ambition, Hô Chi Minh-Ville bénéficie du soutien des autorités centrales à travers plusieurs réformes institutionnelles destinées à lever les contraintes qui freinent son développement. Le projet de loi sur les métropoles spéciales, actuellement en préparation, devrait lui offrir un cadre juridique inédit lui permettant d'exploiter pleinement son potentiel.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a réaffirmé que la métropole demeurait pleinement consciente de sa position, de son rôle et de sa responsabilité dans le développement du pays et restait fidèle au principe d’agir "pour le pays et avec le pays".

Selon lui, après un demi-siècle sous le nom du Président Hô Chi Minh, la ville est devenue le symbole de l'esprit pionnier et de l'innovation du Vietnam.

L'adoption de la future loi sur les métropoles spéciales, qualifiée de "percée parmi les percées", devrait lui fournir les moyens institutionnels nécessaires pour mobiliser pleinement ses ressources et concrétiser son ambition de devenir une métropole mondiale, moderne, compétitive et offrant une qualité de vie élevée. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Hô Chi Minh-Ville #mégapole du Sud
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

La réunion entre les autorités de Ca Mau et la consule générale du Royaume des Pays-Bas à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Renforcer la coopération avec les partenaires néerlandais dans le développement vert

La province de Ca Mau entend renforcer sa coopération avec les Pays-Bas dans les domaines du développement vert, de l’économie maritime et de l’aquaculture durable. Cette volonté a été réaffirmée lors de la visite de la consule générale des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville, alors que plusieurs projets bilatéraux portent déjà leurs fruits.

Un mois après le déploiement national de l’essence E10, les premiers résultats sont encourageants.

L’essence E10 démarre positivement après un mois de déploiement à l’échelle nationale

Un mois après le déploiement national de l’essence E10, les premiers résultats sont encourageants. L’approvisionnement est assuré, les consommateurs manifestent une confiance croissante envers ce biocarburant et les autorités poursuivent leurs efforts pour lever les obstacles techniques et adapter le mécanisme de prix afin de soutenir la transition énergétique.

Transformation de produits aquatiques dans la province de Ca Mau. Photo: VNA

Les exportations de produits aquatiques en hausse de 12,8 % au premier semestre

Les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont atteint près de 5,8 milliards de dollars au premier semestre 2026, en hausse de 12,8 % sur un an, portées par la reprise de la demande sur plusieurs marchés clés et la diversification des débouchés, malgré des défis persistants liés aux coûts logistiques et aux barrières commerciales.

Conférence de presse sur le Forum financier du Vietnam 2026 à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang accueillera le Forum financier du Vietnam 2026

Dans un contexte de profonde transformation de l'économie vietnamienne, le Forum financier du Vietnam 2026 (Vietnam Finance Forum – VFF 2026) servira de passerelle entre les orientations des politiques publiques et les réalités du marché.

Ces dernières années, le commerce électronique a maintenu un taux de croissance annuel moyen d’environ 25%. Photo: VNA

La Loi sur le commerce électronique, de la régulation au développement durable

Avec la Loi sur le commerce électronique, le marché fonctionne désormais de manière plus transparente et responsable à chaque étape de transaction avec les règles sur l’identification des détaillants, la divulgation des informations sur les produits et l’activité des plateformes mises en œuvre de manière synchrone.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung teste le système de traçabilité des produits agricoles en scannant le code QR d'un durian. Photo : danviet.vn

Un système de traçabilité au service des produits agricoles vietnamiens

Le système comprend trois composantes principales : un portail permettant aux citoyens de consulter les informations ; un module de gestion destiné aux autorités, aux entreprises et aux autres acteurs de la chaîne ; et une application installée sur téléphone mobile ou appareil intelligent.

L'exposition sur le Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans attire les foules. Photo: VNA

La Loi sur la capitale va dynamiser de nouveaux espaces de développement

La Loi sur la capitale confère à Hanoi de nombreux nouveaux mécanismes concernant la structure organisationnelle, les finances et le budget, l’investissement, la planification, le développement urbain, la science et la technologie, la culture, l’environnement et l’attraction des talents, créant ainsi les conditions permettant à la ville de prendre davante l’initiative en matière de gouvernance et de développement.

Réunion entre l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyên Ky Son, et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat, en présence du conseiller commercial du Vietnam en Israël, Lê Thai Hoa. Photo: VNA

Vietnam - Israël : accélérer la mise en œuvre du VIFTA

Le Vietnam et Israël sont convenus d'accélérer la mise en œuvre de leur Accord de libre-échange (VIFTA), en vigueur depuis novembre 2024, et de renforcer leur coopération dans le commerce, l'industrie, les technologies et l'innovation. Les deux parties souhaitent également réunir prochainement la Commission intergouvernementale afin de donner un nouvel élan à leur partenariat économique.

La conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Photo: VNA

Le Vietnam fait du développement des investissements étrangers un levier de son autonomie stratégique

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé mardi à Hanoï une conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Ce texte marque une évolution majeure de la stratégie vietnamienne, privilégiant désormais la qualité, l’innovation et le renforcement des capacités nationales afin de faire des investissements étrangers un moteur de la compétitivité et de l’autonomie stratégique du pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la conférence nationale pour étudier et déployer la mise en œuvre de la résolution n°10-NQ/TW du 8 juin 2026 du Politburo sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Photo: VNA

L’attraction des IDE doit renforcer la puissance et l’autonomie nationales

Le Vietnam se trouve désormais dans une position différente ; la question n’est plus de savoir comment attirer davantage de capitaux étrangers, mais plutôt comment utiliser efficacement les ressources étrangères pour renforcer la puissance intérieure du pays, ses capacités technologiques, sa compétitivité et son autonomie, a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Les nouvelles technologies variétales, moteur de la montée en gamme de l’agriculture vietnamienne. Photo: VNA

Les nouvelles technologies variétales, moteur de la montée en gamme de l’agriculture vietnamienne

Face aux défis du changement climatique et aux exigences croissantes des marchés internationaux, le Vietnam accélère l’innovation dans la sélection variétale afin d’améliorer la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de ses productions agricoles. Les autorités entendent lever les obstacles institutionnels, renforcer les investissements dans la recherche et favoriser les partenariats public-privé pour faire émerger une filière semencière compétitive à l’échelle régionale et internationale.

Le commerce électronique n'est plus seulement une option mais devient une infrastructure de l'économie numérique. Photo: sggp.org.vn

Le commerce électronique favorise l’intégration des entreprises aux chaînes d’approvisionnement mondiales

La transformation numérique et la transition verte sont des exigences obligatoires. Les marchés d'exportation accordent une importance accrue à la traçabilité, à la transparence de la chaîne d'approvisionnement et au développement durable. Dans ce contexte, le commerce électronique aide à normaliser les processus commerciaux, à gérer les données et à accroître l'efficacité de la gestion.

Lancement de la plateforme nationale d'échange de crédits carbone. Photo: VNA

Le Vietnam lance sa plateforme nationale d'échange de crédits carbone

La plateforme nationale d'échange de crédits carbone contribue à compléter les instruments économiques destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à promouvoir la croissance verte et à soutenir l'objectif de neutralité carbone fixé par le Vietnam à l'horizon 2050.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoï dévoile son Plan directeur à l’horizon de 100 ans et affiche ses ambitions d’investissement

À l’occasion de la présentation du Plan directeur de Hanoï à l’horizon de 100 ans et de la Conférence sur la promotion des investissements 2026, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a exhorté la capitale à transformer rapidement les orientations stratégiques en réalisations concrètes, tout en faisant de l’efficacité de leur mise en œuvre le principal indicateur de la qualité de la gouvernance.

Le poste de garde-frontière international de Lao Cai a détecté et saisi de nombreuses tentatives de contrebande de devises étrangères au point de passage frontalier terrestre international de Lao Cai. Photo : VNA

Le Vietnam adopte un plan d’action contre le blanchiment d’argent

Le Plan d’action national pour la mise en œuvre des engagements du gouvernement vietnamien en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive vient d'être promulgué.