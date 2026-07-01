Économie

L’essence E10 démarre positivement après un mois de déploiement à l’échelle nationale

Un mois après le déploiement national de l’essence E10, les premiers résultats sont encourageants. L’approvisionnement est assuré, les consommateurs manifestent une confiance croissante envers ce biocarburant et les autorités poursuivent leurs efforts pour lever les obstacles techniques et adapter le mécanisme de prix afin de soutenir la transition énergétique.

Un mois après le déploiement national de l’essence E10, les premiers résultats sont encourageants.
Un mois après le déploiement national de l’essence E10, les premiers résultats sont encourageants.

Hanoï (VNA) - Un mois après le lancement de la vente d’essence E10 dans tout le pays, plusieurs signaux positifs ont été enregistrés, notamment un large consensus social en faveur de la transition énergétique durable et une confiance accrue des consommateurs dans la qualité des carburants biologiques.

Selon le Groupe national du pétrole du Vietnam (Petrolimex), principal distributeur du marché vietnamien, près de 500 000 m³ d’E10 ont été fournis en un mois, soit un niveau équivalent à la consommation moyenne sur cinq mois de 2026. La demande progresse et l’approvisionnement reste stable, sans perturbations majeures.

L’entreprise a anticipé l’approvisionnement en éthanol en planifiant les achats à l’avance, en diversifiant les sources nationales et importées et en optimisant la logistique et les capacités de stockage. La coordination entre production, transport, stockage et distribution a permis de maintenir la stabilité du système.

Petrolimex souligne également l’importance des investissements en infrastructures, du nettoyage des réservoirs, du contrôle de la qualité et de la formation du personnel pour garantir le déploiement du commerce de l'essence E10.

De son côté, la société PVOIL du groupe Petrovietnam a restructuré ses installations de stockage et de mélange, portant sa capacité d’éthanol à environ 43 000 m³, suffisante pour deux mois de consommation. L'ensemble de ses 13 sites sont passés de la certification de conformité méthode 7 (par lot) à la méthode 5 (certification du système), ce qui réduit les délais après le mélange, renforce l’approvisionnement en essence E10 et permet de répondre rapidement aux besoins du réseau lors de sa commercialisation à grande échelle.. Elle applique également des normes strictes conformes aux standards nationaux.

Plusieurs entreprises de transport ont exprimé leur soutien à la politique d'essence E10, malgré une légère hausse de consommation par rapport à l’essence RON95. Certains envisagent même une transition partielle vers les véhicules électriques.

Des consommateurs confirment globalement la stabilité des performances des véhicules utilisant l'essence E10. Les cas isolés de panne observés ont été attribués à des problèmes techniques indépendants du carburant.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Association vietnamienne de l'automobile, de la motocyclette et de la bicyclette, la majorité des véhicules au Vietnam sont compatibles avec l'essence E10, conforme aux normes nationales et internationales. Les études techniques confirment qu’il n’a pas d’impact négatif sur les moteurs modernes lorsqu’il est utilisé correctement.

Le gouvernement a introduit un prix de base pour l'essence E10 afin de soutenir son développement. Toutefois, certaines limites subsistent, notamment des coûts supplémentaires liés à l’éthanol, au stockage et à la conversion des infrastructures.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce souligne plusieurs défis : approvisionnement en éthanol encore insuffisant, fonctionnement encore insuffisamment coordonné, inquiétudes des consommateurs et communication encore inégale.

Les autorités poursuivent donc la supervision de la chaîne d’approvisionnement, le contrôle qualité, l’amélioration des bases de données de compatibilité des véhicules et la diffusion d’informations officielles.

L’objectif est de garantir une mise en œuvre stable, efficace et durable de l’essence E10, dans le cadre de la transition énergétique et des engagements climatiques du Vietnam. -VNA

#An ninh năng lượng #NQ 70 #essence E10
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