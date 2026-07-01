Le Vietnam veut accélérer ses exportations de fruits et légumes vers la Chine

Hanoï (VNA) - En 2025, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont atteint 8,56 milliards de dollars, en hausse de près de 20 % par rapport à 2024. À elle seule, la Chine a absorbé environ 5,5 milliards de dollars d’exportations.



Selon plusieurs experts, le potentiel du marché chinois demeure considérable, mais son exploitation passe désormais par un renforcement de la traçabilité et le respect rigoureux des normes de qualité, afin de mettre en place un « corridor vert » destiné à fluidifier les procédures douanières.



Selon Nguyen Quoc Manh, directeur adjoint du Département de production et de protection des végétaux, relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, la Chine renforce actuellement le contrôle des codes des zones de production, des stations de conditionnement et des exigences phytosanitaires. Il estime que la filière des fruits et légumes doit désormais passer d'un modèle de croissance fondé sur les volumes à un modèle axé sur la qualité, la valeur ajoutée et la réduction des émissions.



D'après le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, à la fin du mois de mai 2026, le Vietnam comptait plus de 9.500 codes de zones de production et plus de 1.500 codes de stations de conditionnement destinés à l'exportation. Pour le marché chinois, 4.323 codes de zones de production et 1.332 codes de stations de conditionnement avaient été approuvées. Toutefois, l'augmentation du nombre de codes ne constitue qu'une première étape. L'essentiel est d'assurer une gestion rigoureuse et de maintenir la qualité des zones déjà agréées afin de répondre aux exigences constamment actualisées des marchés importateurs.



Outre la traçabilité, la filière doit développer davantage la transformation des produits afin de s'implanter durablement sur le marché chinois.



Par ailleurs, la réduction des délais de dédouanement et des coûts logistiques est déterminante. Selon un représentant du groupe China Certification & Inspection Group (CCIC) pour le sud-ouest de la Chine, un système de traçabilité combiné à l'intelligence artificielle (IA) a récemment été mis en place pour les exportations de durians vietnamiens vers la Chine. Ce système permet de numériser l'ensemble du processus, de la zone de production jusqu'au dédouanement.



Les premiers résultats montrent que le délai de dédouanement peut être ramené à 24 heures, voire à seulement trois heures pour certains lots. Cette expérience pourrait être étendue à d'autres produits agricoles.



Nguyen Dinh Tung, directeur général de Vina T&T Group, propose que les autorités chinoises augmentent la fréquence des contrôles en ligne des dossiers déjà déposés ou mettent en place un mécanisme de coopération avec des organismes d'inspection reconnus au Vietnam afin d'accélérer l'évaluation et l'approbation des codes des zones de production et des stations de conditionnement.



Il suggère également d'étudier la création d'un « corridor vert » pour les entreprises respectant les normes en matière de production, de traçabilité et de pratiques durables, afin de réduire les délais de transport tout en préservant la qualité des produits.



Selon l’Agence du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, le marché chinois de la vente au détail de fruits devrait atteindre 1.800 milliards de yuans en 2026, avec une demande toujours soutenue pour le durian, la banane, le fruit du dragon et la mangue… Il est donc nécessaire de lever rapidement les obstacles liés aux procédures administratives, à la logistique et aux normes techniques afin de permettre aux exportations vietnamiennes de fruits et légumes de franchir un nouveau cap sur le marché chinois. -VNA