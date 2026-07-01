Politique

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra appelle à moderniser la gestion publique

Présentant le 1er juillet un rapport au nom du Comité du Parti du gouvernement, lors d'une conférence dressant le bilan de la première année de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle administratif à trois niveaux, Pham Thi Thanh Tra a déclaré qu'après un an de mise en oeuvre, ce modèle a confirmé la justesse, la profondeur, l'exhaustivité, le caractère scientifique et dialectique de la politique de réforme historique de notre Parti.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra présent son intervention lors de la conférence dressant le bilan de la première année de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle administratif à trois niveaux. Photo: VNA
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra présent son intervention lors de la conférence dressant le bilan de la première année de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle administratif à trois niveaux. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a souligné la nécessité de poursuivre la modernisation des méthodes de gouvernance et d'améliorer l'efficacité des administrations à tous les niveaux, alors que le Vietnam continue de perfectionner son système politique et son modèle administratif à trois niveaux.

Présentant le 1er juillet un rapport au nom du Comité du Parti du gouvernement, lors d'une conférence dressant le bilan de la première année de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle administratif à trois niveaux, Pham Thi Thanh Tra a déclaré qu'après un an de mise en oeuvre, ce modèle a confirmé la justesse, la profondeur, l'exhaustivité, le caractère scientifique et dialectique de la politique de réforme historique de notre Parti.

​Selon la vice-Première ministre, ce modèle a ouvert de nouvelles perspectives de développement et une vision stratégique pour le développement national dans cette nouvelle ère, tout en induisant des changements importants en matière de prise de conscience, de méthodes de leadership, d'approches de gouvernance, de mécanismes opérationnels et de capacité de mise en œuvre. Il a également renforcé les liens étroits entre la direction du Parti, l'administration d'État, le rôle central du Front de la Patrie du Vietnam et les organisations socio-politiques, ainsi que le droit du peuple à être maître, consolidant ainsi la confiance du public et insufflant des aspirations au développement national au sein du système politique et de la société.

Elle a indiqué que le gouvernement se concentrera sur trois priorités essentielles, l'amélioration institutionnelle et le renforcement des capacités de mise en œuvre étant considérés comme la tâche fondamentale. Au cours de l'année écoulée, la réforme institutionnelle, conjuguée à la réforme des procédures administratives, a constitué une avancée majeure, contribuant à créer les conditions favorables au bon fonctionnement du système administratif et à une meilleure prise en compte des besoins des citoyens et des entreprises.

À ce jour, le gouvernement a finalisé environ 1 300 documents normatifs et juridiques, et près de 40 % des procédures administratives et des conditions d'exercice des activités commerciales ont été simplifiées ou allégées. La part des procédures administratives traitées par le gouvernement, les ministères et les agences centrales a diminué pour atteindre 27,4 %, atteignant, voire dépassant, les objectifs fixés par le Comité central du Parti.

Dans les prochains mois, le gouvernement poursuivra la synchronisation des réformes institutionnelles avec un renforcement des efforts de simplification administrative afin que les institutions deviennent un moteur, une ressource et un atout concurrentiel pour le développement national. La vice-Première ministre a déclaré que ces efforts contribueront à stimuler l'innovation, à libérer les forces productives et à créer un environnement commercial transparent, équitable et stable, renforçant ainsi la confiance des citoyens et des entreprises. Elle a ajouté que le gouvernement prévoit de modifier et de compléter 49 lois d'ici 2027 et de s'attaquer à 21 problèmes opérationnels liés au modèle d'administration locale à deux niveaux.

Pham Thi Thanh Tra a affirmé que le principal défi n'est plus le manque de politiques ou d'institutions, mais plutôt les lacunes en matière de sensibilisation et de mise en œuvre, notamment chez certains responsables locaux et au sein des administrations de proximité. Elle a insisté sur la nécessité de passer de l'attribution de tâches à l'attribution de résultats mesurables, de la responsabilité collective à une plus grande responsabilisation des responsables individuels, et des méthodes de supervision traditionnelles à un suivi et une évaluation des performances fondés sur les données. La satisfaction du public, a-t-elle déclaré, devrait devenir un indicateur clé pour évaluer la qualité et l'efficacité des administrations locales.

La dirigeante a également souligné l'importance de poursuivre la réforme de la gouvernance par une décentralisation et une délégation de pouvoirs renforcées, associées à la transformation numérique et au développement d'un gouvernement et d'une administration numériques.

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Conférence dressant le bilan de la première année de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle administratif à trois niveaux. Photo: VNA

Elle a déclaré que les efforts futurs porteront sur l'amélioration des mécanismes liant la décentralisation à l'allocation des ressources, aux données, aux outils de mise en œuvre et aux mesures de contrôle du pouvoir. Conformément au principe « les collectivités locales décident, les collectivités locales mettent en œuvre et les collectivités locales assument leurs responsabilités », le gouvernement se concentrera sur la gestion macroéconomique, le développement institutionnel, la planification stratégique, la coordination des ressources importantes et la gestion des risques nationaux, tout en donnant aux administrations locales les moyens d'agir de manière plus proactive.

Pham Thi Thanh Tra a également souligné la nécessité d'améliorer la qualité et l'efficacité des administrations communales, qu'elle a décrites comme le fondement du modèle d'administration locale à deux niveaux. Les autorités locales ont été invitées à revoir les espaces de développement suite à la restructuration administrative, à remédier à la fragmentation des zones urbaines et économiques et à poursuivre la réorganisation des unités administratives communales qui ne répondent pas aux normes prescrites.

À l'heure actuelle, 705 unités administratives communales ne répondent pas encore aux normes requises. Ce problème devrait être résolu d'ici 2026, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que le gouvernement collaborera avec la Commission centrale d'organisationdu Parti et les autorités locales afin d'élaborer des critères pour les divisions spécialisées au niveau communal, de rationaliser davantage les structures administratives, de promouvoir l'autonomie des services publics et de constituer un contingent d'agents de terrain compétents.

La vice-Première ministre a également indiqué que l'examen annuel permettra d'améliorer et d'innover davantage le fonctionnement du système politique à trois niveaux, de lever les obstacles persistants et d'améliorer la performance globale. Elle s'est dite convaincue que ce modèle continuera de jeter des bases solides et de donner une dynamique au développement rapide et durable du Vietnam dans les années à venir. -VNA

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