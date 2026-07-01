Politique

Hô Chi Minh-Ville rend hommage à celui dont elle porte le nom depuis 50 ans

Dans une atmosphère solennelle, les participants ont déposé des fleurs et observé une minute de silence en mémoire du Président Hô Chi Minh, grand dirigeant du Parti et de la nation, héros de la libération nationale et figure culturelle mondiale.

La délégation des autorités de Hô Chi Minh-Ville rend hommage au Président Hô Chi Minh à l'occasion du 50ᵉ anniversaire de la ville portant le nom du défunt dirigeant. Photo: VNA
La délégation des autorités de Hô Chi Minh-Ville rend hommage au Président Hô Chi Minh à l'occasion du 50ᵉ anniversaire de la ville portant le nom du défunt dirigeant. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - À l'occasion du 50ᵉ anniversaire de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh (2 juillet 1976 - 2 juillet 2026), une délégation des autorités de Hô Chi Minh-Ville s'est rendue, le 1er juillet, au Parc du Monument du Président Hô Chi Minh, situé sur la rue piétonne Nguyen Hue, dans le quartier de Sai Gon, pour y déposer des gerbes de fleurs en son hommage.

La délégation était conduite par Tran Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti.

Dans une atmosphère solennelle, les participants ont déposé des fleurs et observé une minute de silence en mémoire du Président Hô Chi Minh, grand dirigeant du Parti et de la nation, héros de la libération nationale et figure culturelle mondiale.

Ils ont exprimé leur profonde gratitude pour son immense contribution à la lutte pour l'indépendance, à la réunification nationale ainsi qu'à l'œuvre d'édification et de développement du pays.

L'organisation du Parti, les autorités et les habitants de la ville ont réaffirmé leur engagement à promouvoir les traditions de solidarité, de dynamisme et de créativité, à bâtir un système politique intègre et performant, à renforcer l'efficacité de la gouvernance, à atteindre les objectifs de développement socio-économique et à faire de Hô Chi Minh-Ville une métropole moderne, civilisée et solidaire, tout en consolidant son rôle de principal moteur économique du pays.

Cette cérémonie de dépôt de fleurs a également marqué le lancement officiel des activités commémoratives du 50e anniversaire de l'adoption du nom du Président Hô Chi Minh par la ville de Sai Gon - Gia Dinh. Elle a témoigné du profond respect et de la reconnaissance de l'organisation du Parti, des autorités, des forces armées et de la population envers le Président Hô Chi Minh, tout en réaffirmant leur détermination à poursuivre l'œuvre de construction et de développement de la ville qui porte fièrement son nom. -VNA

#cinquantenaire de Hô Chi Minh-Ville
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

De locomotive économique à métropole mondiale : l’ambition stratégique de Hô Chi Minh-Ville

Cinquante ans après avoir reçu le nom du Président Hô Chi Minh, la métropole du Sud confirme son rôle de principal moteur économique du Vietnam et de pôle stratégique de développement national. Forte de son esprit pionnier et de sa capacité d’innovation, elle entend désormais accélérer sa transformation pour devenir une métropole mondiale, intelligente, moderne et compétitive, à la hauteur des grandes villes internationales.

Voir plus

Délégués lors de la conférence. Photo: VNA

Le nouveau modèle de gouvernance crée une nouvelle dynamique de développement

Sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, avec à leur tête le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, la réforme visant à rationaliser l'organisation du système politique a obtenu des résultats majeurs et bénéficié du soutien des cadres, des membres du Parti et de la population.

L'ambassadeur Nguyên Quôc Dung préside un séminaire avec trois organisations de promotion économique de premier plan au Minnesota. Photo : VNA

Les localités vietnamiennes et américaines cultivent leurs liens dans de nombreux domaines

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a exhorté l’État du Minnesota à poursuivre son soutien à la communauté vietnamienne du Minnesota, à encourager les entreprises locales à développer leurs investissements et leurs activités au Vietnam, et à promouvoir les jumelages entre villes et provinces du Minnesota et les collectivités vietnamiennes.

Le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, vice-ministre de la Défense du Vietnam, et le général de division Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi, sous-secrétaire du ministère de la Défense des Émirats arabes unis ; et les délégués lors de l’événement. Photo : VNA

Le Vietnam et les Émirats arabes unis scellent leur coopération dans le secteur de la défense

La coopération en matière de défense a enregistré des progrès significatifs, conformément au partenariat global Vietnam-Émirats arabes unis. Lors de récentes réunions et échanges de haut niveau, les dirigeants des deux pays sont parvenus à un accord important sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de défense, notamment dans le secteur industriel, tout en continuant de soutenir les grands événements organisés par les deux parties.

L'exposition sur le Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans attire les foules. Photo: VNA

La Loi sur la capitale va dynamiser de nouveaux espaces de développement

La Loi sur la capitale confère à Hanoi de nombreux nouveaux mécanismes concernant la structure organisationnelle, les finances et le budget, l’investissement, la planification, le développement urbain, la science et la technologie, la culture, l’environnement et l’attraction des talents, créant ainsi les conditions permettant à la ville de prendre davante l’initiative en matière de gouvernance et de développement.

Lors d'une réunion tenue le 29 juin à Hanoï, le vice-ministre Nguyen Manh Cuong a appelé à intensifier la coopération économique, technologique et en matière d'innovation afin de tirer pleinement parti des Partenariats stratégiques globaux conclus avec les deux pays. Photo: baoquocte.vn

Le ministère des AE soutient la coopération économique avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères entend renforcer son rôle de passerelle entre les entreprises nationales et les partenaires australiens et néo-zélandais. Lors d'une réunion tenue le 29 juin à Hanoï, le vice-ministre Nguyen Manh Cuong a appelé à intensifier la coopération économique, technologique et en matière d'innovation afin de tirer pleinement parti des Partenariats stratégiques globaux conclus avec les deux pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la conférence nationale pour étudier et déployer la mise en œuvre de la résolution n°10-NQ/TW du 8 juin 2026 du Politburo sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Photo: VNA

L’attraction des IDE doit renforcer la puissance et l’autonomie nationales

Le Vietnam se trouve désormais dans une position différente ; la question n’est plus de savoir comment attirer davantage de capitaux étrangers, mais plutôt comment utiliser efficacement les ressources étrangères pour renforcer la puissance intérieure du pays, ses capacités technologiques, sa compétitivité et son autonomie, a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil Pinto à la cérémonie d'accueil. Photo: VNA

La présidente p.i du Venezuela remercie le Vietnam pour l'envoi d'une équipe de secours de 124 membres après le séisme

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a salué l'assistance rapide du Vietnam après les deux violents séismes qui ont frappé Caracas et l'État de La Guaira, remerciant le Vietnam pour le déploiement d'une équipe de secours de 124 membres, qu'elle a qualifié de contribution majeure aux opérations de recherche, de sauvetage et d'aide humanitaire.

Le vice-Premier ministre permanent présente un rapport détaillé sur la résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique. Photo: VNA

Résolution n°10 : Promotion de l’efficacité des investissements étrangers au service du développement national

La Résolution fixe pour objectif global de faire du Vietnam une destination attractive pour les investissements étrangers de qualité à moyen et long terme. Elle vise à améliorer l’utilisation des capitaux étrangers afin de renforcer les capacités de production, de favoriser les transferts de technologies, de développer les compétences de la main-d’œuvre et d’intégrer davantage les entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le président du Conseil de la nation d’Algérie, Azzouz Nasri (droite) reçoit l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh. Photo: VNA

Le Conseil de la nation d'Algérie souhaite renforcer ses relations avec l'Assemblée nationale du Vietnam

Sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie accorde une grande importance à la mise en œuvre de ce partenariat, à travers le renforcement du dialogue politique et l'élargissement de la coopération dans les domaines de l'économie, de l'investissement, du commerce, de la culture et des échanges entre les peuples, a indiqué le président du Conseil de la nation d’Algérie, Azzouz Nasri.

La rencontre entre le Premier ministre Le Minh Hung et l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung appelle à renforcer le partenariat global avec le Canada

En recevant l'ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé la volonté du Vietnam de porter rapidement le Partenariat global entre les deux pays à un niveau supérieur. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines du commerce, de l'innovation, des hautes technologies et de la transition verte.