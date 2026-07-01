Hô Chi Minh-Ville met en chantier huit projets clés de de 9,6 milliards de dollars

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville a lancé simultanément, le 1er juillet, huit grands projets d’infrastructure d’une valeur de plus de 253 000 milliards de dongs (9,6 milliards de dollars américains) à l’occasion du 50e anniversaire de la dénomination officielle de Saigon-Gia Dinh en l’honneur du président Hô Chi Minh-Ville (2 juillet 1976-2026).



Les projets sont les suivants : le quai de Nha Rong, le parc culturel Khanh Hoi et l’espace vert riverain de Bach Dang ; l’autoroute urbaine Hô Tràm-Aéroport international de Long Thành ; la route de traversée maritime Cân Gio-Vung Tàu ; le port général et à conteneurs de Cai Mep Ha (phase 1) ; le projet de pont et de route Binh Tiên ; l’autoroute Hô Chi Minh-Ville-Môc Bai (phase 1) ; l’échangeur de l’autoroute Bên Luc-Long Thành et de la route Rung Sac ; et l’échangeur de l’autoroute Bên Luc-Long Thành et de la route nationale 50.



Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le vice-président du Comité populaire municipal, Hoàng Nguyên Dinh, a déclaré que l’événement représentait bien plus que le simple début de grands travaux.



« C’est un engagement concret, qui témoigne de la détermination de la ville à entrer dans une nouvelle phase de développement et à répondre aux attentes de la nation », a-t-il affirmé.



Selon M. Dinh, ces projets amélioreront la connectivité régionale, étendront l’espace urbain et renforceront la compétitivité de la ville.



Parmi eux, le projet du quai de Nha Rông, du parc culturel Khanh Hoi et de l’espace vert riverain de Bach Dang revêt une importance historique particulière. Couvrant plus de 73 hectares, ce site est l’endroit d’où le président Hô Chi Minh est parti en 1911 à la recherche de la voie pour le salut national.



Ce secteur devrait devenir une destination culturelle, historique et touristique majeure, tout en améliorant la circulation le long du fleuve Saigon.



M. Dinh a exhorté les organismes compétents à accélérer les procédures administratives, le déblaiement du site et l’approvisionnement en matériaux de construction. Il a également appelé les investisseurs et les entreprises de construction à mettre en œuvre des technologies modernes, à garantir la qualité et la sécurité de la construction et à prévenir les pertes tout au long du projet.



Dang Minh Truong, président du groupe Sun, a déclaré que le développement du projet du quai de Nha Rong–Khanh Hoi constituait à la fois un honneur et une responsabilité historique.



Il a précisé que l’entreprise visait à préserver et à promouvoir le patrimoine de la région plutôt qu’à le remplacer par de nouveaux monuments.



Parallèlement, Trân Van Anh, directrice générale adjointe de Vingroup, représentant le consortium en charge du développement de la route de traversée maritime Cân Gio–Vung Tàu, a indiqué que l’entreprise mobiliserait ses ressources financières, technologiques et humaines pour ce projet.



Elle a ajouté que cette voie permettrait de réduire considérablement le temps de trajet entre Cân Gio et Vung Tàu, favorisant ainsi le commerce, le tourisme et l’économie maritime de la région.



Selon le Comité populaire municipal, ces projets sont financés par une combinaison d’investissements publics, de partenariats public-privé (PPP) et de capitaux privés, illustrant la politique gouvernementale de soutien au développement du secteur privé.



La ville espère que ces projets ouvriront de nouvelles perspectives de développement suite à l’élargissement de ses limites administratives, renforceront la connectivité régionale, dynamiseront l’économie maritime, la logistique, le tourisme et les services, et consolideront le rôle de Hô Chi Minh-Ville en tant que principal centre économique du Vietnam. – VNA





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