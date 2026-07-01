Économie

UOB investit 450 millions de dollars dans le futur centre financier de Hô Chi Minh-Ville

La Banque UOB Vietnam a lancé la construction de son nouveau siège de 450 millions de dollars au sein du futur Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville, illustrant sa confiance dans les perspectives économiques du Vietnam et son engagement à long terme sur ce marché stratégique.

Lors de la cérémonie de construction. Photo : VNA
Lors de la cérémonie de construction. Photo : VNA


Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Banque UOB Vietnam a lancé, le 1er juillet, la construction de son nouveau siège, baptisé UOB Plaza Hô Chi Minh-Ville, pour un investissement d'environ 450 millions de dollars. Elle devient ainsi la première banque étrangère à développer et à posséder un siège construit spécifiquement au sein du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC).

Implanté au 2, rue Tôn Duc Thang, dans le quartier de Ba Son, le projet s'étend sur un terrain de 4.571 m². L'immeuble comptera 36 étages et culminera à environ 160 mètres. Conçu selon les normes des bureaux de catégorie A, il vise également l'obtention de la certification environnementale BCA Green Mark. Son achèvement est prévu en 2030.

Selon UOB, cet investissement constitue une nouvelle étape dans sa stratégie de développement à long terme au Vietnam, l'un de ses cinq marchés prioritaires au sein de l'ASEAN. Il témoigne également de la confiance du groupe dans les perspectives de croissance de l'économie vietnamienne ainsi que dans l'ambition de Hô Chi Minh-Ville de devenir un centre financier international.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement des travaux, le vice-président et directeur général du groupe UOB, Wee Ee Cheong, a souligné que le Vietnam occupait une place stratégique dans le développement régional de la banque. Ce nouveau siège, a-t-il déclaré, illustre l'engagement durable de l'établissement envers le marché vietnamien et son soutien à la transformation de Hô Chi Minh-Ville en un pôle financier international.

À l'achèvement du projet, UOB disposera de sièges dans ses cinq marchés stratégiques de l'ASEAN – Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam –, renforçant ainsi les échanges commerciaux, les investissements et les activités transfrontalières dans la région.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Công Vinh, a estimé que cet investissement constituait une nouvelle preuve de la confiance des investisseurs internationaux dans l'environnement des affaires et les perspectives de développement de la métropole. Il a souligné que, parallèlement aux grands projets d'infrastructures de transport et de développement urbain, la présence d'institutions financières internationales contribuera à consolider les « infrastructures immatérielles » de l'économie, notamment dans les domaines des marchés de capitaux, des paiements, de la gestion des risques, des données et des ressources humaines de haute qualité.

Selon les autorités municipales, le Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville devrait permettre de mieux canaliser les flux de capitaux régionaux et mondiaux vers des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, la logistique, les industries de haute technologie, la transition verte, l'innovation, la finance numérique ainsi que les nouveaux moteurs de croissance. La présence d'institutions financières internationales comme UOB devrait favoriser la création d'un écosystème financier fortement intégré et soutenir l'objectif de faire de Hô Chi Minh-Ville un centre financier de premier plan dans la région.

Les autorités de la ville ont réaffirmé leur engagement à poursuivre l'amélioration du climat des affaires, à accompagner les entreprises et à créer les conditions favorables à la mise en œuvre des projets dans le respect du calendrier et de la réglementation en vigueur.

Parallèlement à la construction de son nouveau siège, UOB prévoit d'ouvrir une succursale au sein du VIFC-HCMC lorsque toutes les conditions requises seront réunies. La banque a indiqué qu'elle continuerait à collaborer avec les autorités et les partenaires de l'écosystème financier afin de renforcer les flux de capitaux, de commerce et d'investissement entre le Vietnam, l'ASEAN et les marchés internationaux, tout en accompagnant les entreprises dans leur expansion transfrontalière et en contribuant à attirer davantage d'investissements vers le Vietnam.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #UOB #Centre financier international
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