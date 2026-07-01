Cà Mau lance la construction d’un projet éolien de plus de 6 300 milliards de dongs

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Ca Mau (VNA) - Le 1er juillet, le Comité populaire de la province de Ca Mau a lancé les travaux de la première phase de la centrale éolienne de la zone touristique de Khai Long - Ca Mau, situé dans le hameau de Rach Tho, commune de Dat Mui.

Selon la société BCG - Khai Long 1, le projet, d'une capacité installée de 100 MW, représente un investissement total de plus de 6 320 milliards de dongs (240,8 millions de dollars). Il s'étend sur 480,73 hectares, dont 454 hectares en mer et 26,73 hectares à terre. Il comprend 16 éoliennes d'une puissance unitaire d'environ 6,25 MW, un poste électrique de 35/110 kV ainsi qu'une ligne de transport d'électricité de 110 kV d'environ 24 km reliant le poste de Nam Can.

La vice-directrice générale de BCG Energy, Pham Thi Mai Phuong, a indiqué que le projet serait réalisé jusqu'en avril 2028, pour une mise en service prévue en mai de la même année. Il devrait produire environ 253 GWh d'électricité par an, permettre de réduire les émissions de CO₂ d'environ 167 000 tonnes par an et contribuer au budget local à hauteur de 40 à 50 milliards de dongs par an.

Elle a réaffirmé l'engagement de l'entreprise à mobiliser toutes les ressources nécessaires afin de garantir la sécurité, la qualité des travaux et le respect du calendrier, tout en assumant pleinement ses responsabilités envers l'État et la communauté locale.

Le projet s’inscrit dans la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables, conformément au Plan national de développement de l'électricité VIII et aux politiques provinciales de Ca Mau en faveur de l’énergie verte. Les autorités locales ont également facilité les procédures administratives et la libération des terrains.

Avec son long littoral et ses conditions de vent favorables, Ca Mau dispose d’un fort potentiel pour l’énergie éolienne. La province considère les énergies propres comme un moteur essentiel de croissance économique et de réduction des émissions.

Le vice-président du Comité populaire de la province, Huynh Chi Nguyen, a souligné que Ca Mau s'emploie à créer un environnement d'investissement favorable, dans l'esprit d'une administration accompagnant les entreprises. Ce projet contribue également à marquer le premier anniversaire de la fusion administrative de la province et à la réalisation des objectifs de croissance économique fixés pour 2026.

La province a récemment lancé plusieurs projets éoliens, dont Dong Hai 13 (100 MW), Dong Hai 3 (50 MW) et le parc éolien Japon - Bac Lieu (50 MW), représentant un investissement cumulé de plusieurs milliers de milliards de dongs. -VNA

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