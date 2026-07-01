Économie

Cà Mau lance la construction d’un projet éolien de plus de 6 300 milliards de dongs

La province de Ca Mau a lancé la construction de la première phase du projet de parc éolien touristique Khai Long, d’une capacité de 100 MW et d’un investissement de plus de 6 300 milliards de dongs, dans le cadre de sa stratégie de développement des énergies renouvelables et de promotion d’une croissance verte.

Ca Mau mise sur le développement des énergies renouvelables, en tirant parti de son atout que représente un littoral s'étendant sur plus de 310 km. Photo: VNA
Ca Mau mise sur le développement des énergies renouvelables, en tirant parti de son atout que représente un littoral s'étendant sur plus de 310 km. Photo: VNA

Ca Mau (VNA) - Le 1er juillet, le Comité populaire de la province de Ca Mau a lancé les travaux de la première phase de la centrale éolienne de la zone touristique de Khai Long - Ca Mau, situé dans le hameau de Rach Tho, commune de Dat Mui.

Selon la société BCG - Khai Long 1, le projet, d'une capacité installée de 100 MW, représente un investissement total de plus de 6 320 milliards de dongs (240,8 millions de dollars). Il s'étend sur 480,73 hectares, dont 454 hectares en mer et 26,73 hectares à terre. Il comprend 16 éoliennes d'une puissance unitaire d'environ 6,25 MW, un poste électrique de 35/110 kV ainsi qu'une ligne de transport d'électricité de 110 kV d'environ 24 km reliant le poste de Nam Can.

La vice-directrice générale de BCG Energy, Pham Thi Mai Phuong, a indiqué que le projet serait réalisé jusqu'en avril 2028, pour une mise en service prévue en mai de la même année. Il devrait produire environ 253 GWh d'électricité par an, permettre de réduire les émissions de CO₂ d'environ 167 000 tonnes par an et contribuer au budget local à hauteur de 40 à 50 milliards de dongs par an.

Elle a réaffirmé l'engagement de l'entreprise à mobiliser toutes les ressources nécessaires afin de garantir la sécurité, la qualité des travaux et le respect du calendrier, tout en assumant pleinement ses responsabilités envers l'État et la communauté locale.

Le projet s’inscrit dans la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables, conformément au Plan national de développement de l'électricité VIII et aux politiques provinciales de Ca Mau en faveur de l’énergie verte. Les autorités locales ont également facilité les procédures administratives et la libération des terrains.

Avec son long littoral et ses conditions de vent favorables, Ca Mau dispose d’un fort potentiel pour l’énergie éolienne. La province considère les énergies propres comme un moteur essentiel de croissance économique et de réduction des émissions.

Le vice-président du Comité populaire de la province, Huynh Chi Nguyen, a souligné que Ca Mau s'emploie à créer un environnement d'investissement favorable, dans l'esprit d'une administration accompagnant les entreprises. Ce projet contribue également à marquer le premier anniversaire de la fusion administrative de la province et à la réalisation des objectifs de croissance économique fixés pour 2026.

La province a récemment lancé plusieurs projets éoliens, dont Dong Hai 13 (100 MW), Dong Hai 3 (50 MW) et le parc éolien Japon - Bac Lieu (50 MW), représentant un investissement cumulé de plusieurs milliers de milliards de dongs. -VNA

#An ninh năng lượng #NQ 70 #Cà Mau #projet éolien
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Vietnam - Nouvelle ère

Transition verte, économie circulaire

Sur le même sujet

Le gouvernement lao « donne son feu vert » à un projet éolien de 1.200 MW

Le gouvernement lao « donne son feu vert » à un projet éolien de 1.200 MW

Selon des journaux locaux, dans le but de promouvoir les énergies renouvelables en Asie du Sud-Est, le gouvernement du Laos vient de signer un accord de développement de projet (PDA) pour l'énergie éolienne d'une capacité allant jusqu'à 1.200 MW dans le district de Sepon, province de Savannakhet.

Voir plus

Les pamplemousses destinés à l'exportation. Photo: VNA

Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes en hausse de près de 18 % au premier semestre

Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont poursuivi leur forte progression au premier semestre 2026, atteignant près de 3,65 milliards de dollars, soit une hausse de 17,8 % sur un an. Portée par la demande soutenue des principaux marchés d’importation et par les performances de produits phares tels que le durian, la filière accélère sa transition vers un modèle de croissance fondé sur la qualité, la valeur ajoutée et le développement durable.

La réunion entre les autorités de Ca Mau et la consule générale du Royaume des Pays-Bas à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Renforcer la coopération avec les partenaires néerlandais dans le développement vert

La province de Ca Mau entend renforcer sa coopération avec les Pays-Bas dans les domaines du développement vert, de l’économie maritime et de l’aquaculture durable. Cette volonté a été réaffirmée lors de la visite de la consule générale des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville, alors que plusieurs projets bilatéraux portent déjà leurs fruits.

Un mois après le déploiement national de l’essence E10, les premiers résultats sont encourageants.

L’essence E10 démarre positivement après un mois de déploiement à l’échelle nationale

Un mois après le déploiement national de l’essence E10, les premiers résultats sont encourageants. L’approvisionnement est assuré, les consommateurs manifestent une confiance croissante envers ce biocarburant et les autorités poursuivent leurs efforts pour lever les obstacles techniques et adapter le mécanisme de prix afin de soutenir la transition énergétique.

Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

De locomotive économique à métropole mondiale : l’ambition stratégique de Hô Chi Minh-Ville

Cinquante ans après avoir reçu le nom du Président Hô Chi Minh, la métropole du Sud confirme son rôle de principal moteur économique du Vietnam et de pôle stratégique de développement national. Forte de son esprit pionnier et de sa capacité d’innovation, elle entend désormais accélérer sa transformation pour devenir une métropole mondiale, intelligente, moderne et compétitive, à la hauteur des grandes villes internationales.

Transformation de produits aquatiques dans la province de Ca Mau. Photo: VNA

Les exportations de produits aquatiques en hausse de 12,8 % au premier semestre

Les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont atteint près de 5,8 milliards de dollars au premier semestre 2026, en hausse de 12,8 % sur un an, portées par la reprise de la demande sur plusieurs marchés clés et la diversification des débouchés, malgré des défis persistants liés aux coûts logistiques et aux barrières commerciales.

Conférence de presse sur le Forum financier du Vietnam 2026 à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang accueillera le Forum financier du Vietnam 2026

Dans un contexte de profonde transformation de l'économie vietnamienne, le Forum financier du Vietnam 2026 (Vietnam Finance Forum – VFF 2026) servira de passerelle entre les orientations des politiques publiques et les réalités du marché.

Ces dernières années, le commerce électronique a maintenu un taux de croissance annuel moyen d’environ 25%. Photo: VNA

La Loi sur le commerce électronique, de la régulation au développement durable

Avec la Loi sur le commerce électronique, le marché fonctionne désormais de manière plus transparente et responsable à chaque étape de transaction avec les règles sur l’identification des détaillants, la divulgation des informations sur les produits et l’activité des plateformes mises en œuvre de manière synchrone.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung teste le système de traçabilité des produits agricoles en scannant le code QR d'un durian. Photo : danviet.vn

Un système de traçabilité au service des produits agricoles vietnamiens

Le système comprend trois composantes principales : un portail permettant aux citoyens de consulter les informations ; un module de gestion destiné aux autorités, aux entreprises et aux autres acteurs de la chaîne ; et une application installée sur téléphone mobile ou appareil intelligent.

L'exposition sur le Plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans attire les foules. Photo: VNA

La Loi sur la capitale va dynamiser de nouveaux espaces de développement

La Loi sur la capitale confère à Hanoi de nombreux nouveaux mécanismes concernant la structure organisationnelle, les finances et le budget, l’investissement, la planification, le développement urbain, la science et la technologie, la culture, l’environnement et l’attraction des talents, créant ainsi les conditions permettant à la ville de prendre davante l’initiative en matière de gouvernance et de développement.

Réunion entre l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyên Ky Son, et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat, en présence du conseiller commercial du Vietnam en Israël, Lê Thai Hoa. Photo: VNA

Vietnam - Israël : accélérer la mise en œuvre du VIFTA

Le Vietnam et Israël sont convenus d'accélérer la mise en œuvre de leur Accord de libre-échange (VIFTA), en vigueur depuis novembre 2024, et de renforcer leur coopération dans le commerce, l'industrie, les technologies et l'innovation. Les deux parties souhaitent également réunir prochainement la Commission intergouvernementale afin de donner un nouvel élan à leur partenariat économique.

La conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Photo: VNA

Le Vietnam fait du développement des investissements étrangers un levier de son autonomie stratégique

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé mardi à Hanoï une conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Ce texte marque une évolution majeure de la stratégie vietnamienne, privilégiant désormais la qualité, l’innovation et le renforcement des capacités nationales afin de faire des investissements étrangers un moteur de la compétitivité et de l’autonomie stratégique du pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la conférence nationale pour étudier et déployer la mise en œuvre de la résolution n°10-NQ/TW du 8 juin 2026 du Politburo sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Photo: VNA

L’attraction des IDE doit renforcer la puissance et l’autonomie nationales

Le Vietnam se trouve désormais dans une position différente ; la question n’est plus de savoir comment attirer davantage de capitaux étrangers, mais plutôt comment utiliser efficacement les ressources étrangères pour renforcer la puissance intérieure du pays, ses capacités technologiques, sa compétitivité et son autonomie, a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Les nouvelles technologies variétales, moteur de la montée en gamme de l’agriculture vietnamienne. Photo: VNA

Les nouvelles technologies variétales, moteur de la montée en gamme de l’agriculture vietnamienne

Face aux défis du changement climatique et aux exigences croissantes des marchés internationaux, le Vietnam accélère l’innovation dans la sélection variétale afin d’améliorer la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de ses productions agricoles. Les autorités entendent lever les obstacles institutionnels, renforcer les investissements dans la recherche et favoriser les partenariats public-privé pour faire émerger une filière semencière compétitive à l’échelle régionale et internationale.