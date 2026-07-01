Sciences

Accélérer la percée de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique

Une conférence nationale pour dresser le bilan de 18 mois de mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur la percée de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale a eu lieu le 1er juillet. 

Lors de l'événement. Photo : VNA
Lors de l'événement. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 1er juillet, le Bureau politique a organisé à Hanoï une conférence nationale pour dresser le bilan de 18 mois de mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur la percée de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale. Cet événement, présidé par le secrétaire général du Parti et président To Lam, s'est tenu en présentiel au Palais de Dien Hong et par visioconférence vers 3 662 points de raccordement à travers le pays, réunissant plus de 568 380 délégués.

Selon le rapport présenté par Nguyen Hai Ninh, chef adjoint du Comité de pilotage sur le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, la Résolution 57 a été sérieusement déployée par les instances du Parti, les ministères et les localités, suscitant un fort enthousiasme chez les scientifiques et les entreprises. Sur 1 469 missions à durée déterminée, 1 245 ont été achevées, soit un taux de 84,8 %.
Le Comité de pilotage promeut des méthodes de leadership et de gestion axées sur les données en surveillant et en supervisant la mise en œuvre de la résolution 57 et des 9 autres résolutions dans l'environnement numérique (système theodoinq.dcs.vn).

vnanet-potal-hoi-nghi-toan-quoc-so-ket-1-nam-6-thang-thuc-hien-nghi-quyet-so-57-nqtw-8860393.jpg
Nguyen Hai Ninh, chef adjoint du Comité de pilotage sur le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale. Photo : VNA



Au 29 juin 2026, les agences avaient reçu et traité 1 009 des 1 071 demandes (soit 94,2 %), en se concentrant sur des domaines tels que les cadres institutionnels, les politiques de soutien, les procédures administratives, l'infrastructure numérique, la gouvernance des données, la sécurité de l'information et la diffusion des compétences numériques.

En outre, les organes du Parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Front de la Patrie du Vietnam ont rédigé et soumis à la promulgation plus de 400 documents, dont 30 lois et 70 décrets.

La transformation numérique a produit des résultats tangibles avec une couverture 5G atteignant 91,9 % de la population et l'activation de 71 millions de comptes d'identité électronique.

En matière d'innovation, 10 groupes de technologies stratégiques et 20 défis nationaux majeurs ont été identifiés.

Toutefois, le bilan pointe des insuffisances persistantes : le taux de décaissement global ne dépasse pas 23,35 % et la qualité des données reste hétérogène. Le passage de la planification à la création de produits commercialisables demeure lent.

Le Bureau politique et le Secrétariat ont défini six orientations majeures pour la période à venir. La science, la technologie et la transformation numérique sont confirmées comme les moteurs principaux pour établir le nouveau modèle de développement du pays vers le 14e Congrès national du Parti. Il est impératif de passer d’une gestion administrative traditionnelle à une gouvernance nationale moderne basée sur des données en temps réel et des plateformes numériques unifiées.

Les autorités ont exhorté à un changement substantiel dans l'exécution pour générer des produits technologiques concrets et de nouveaux espaces de croissance. L’accent sera mis sur les sciences fondamentales dès l’enseignement général et sur le renforcement du modèle de coopération entre l'État, les scientifiques et les entreprises. Un plan d'action de 100 jours a été lancé pour débloquer immédiatement les points d'étranglement critiques, notamment en matière d'interconnexion des données et d'équipement des terminaux.

Enfin, la priorité absolue est accordée à la cybersécurité, à la protection des données personnelles et au secret d'État. Le Bureau politique exige une responsabilité accrue des dirigeants, où l’efficacité de la gestion et la satisfaction des citoyens deviennent les critères de mesure de la réussite. La Commission centrale de contrôle du Parti renforcera le contrôle et la supervision du déploiement de cette résolution pour garantir que chaque mission produise une valeur ajoutée réelle pour la nation.- VNA

source
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #science #technologie #innovation
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Transformation numérique

Sur le même sujet

Photo d'illustration: VNA

Le Vietnam mise sur le capital-risque pour stimuler l’innovation

Le Vietnam encourage activement le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, tout en améliorant son climat d’investissement et d’affaires afin de le rendre plus transparent et davantage conforme aux standards internationaux.

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont coprésidé, le 14 juin à Hanoï, une rencontre avec les dirigeants des organes de presse à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne. Photo: VNA

Presse révolutionnaire : cap sur l’innovation, l’IA et la transformation numérique

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont coprésidé, le 14 juin à Hanoï, une rencontre avec les dirigeants des organes de presse à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne. À cette occasion, les dirigeants ont salué les contributions de la presse au développement national et appelé à accélérer sa transformation numérique pour répondre aux nouveaux défis de l’ère numérique.

Voir plus

Photo d'illustration: VNA

Le Vietnam accélère son positionnement dans les technologies quantiques

Les technologies quantiques ne relèvent plus d'une simple perspective de recherche ; elles deviennent un élément majeur de la compétition stratégique entre les États. Pour le Vietnam, une préparation rapide permettra de saisir les opportunités et renforcer sa compétitivité dans cette nouvelle ère de développement.

La 22e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (AMMSTI-22) s'est tenue à Vientiane, au Laos, le 26 juin. Photo : asean.org

Le Vietnam plaide pour une coopération scientifique renforcée au sein de l'ASEAN

À l'occasion de la 22e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation, le Vietnam a appelé à renforcer la coopération régionale dans les technologies émergentes, estimant qu'elles constituent un levier essentiel pour accroître la compétitivité et favoriser une transformation numérique sûre et durable au sein du bloc.

Au Centre R&D du Parc technologique de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

La coopération internationale, un levier pour mobiliser des ressources pour la science et la technologie

Le Vietnam renforce sa coopération internationale afin d’accéder à de nouvelles connaissances, de mobiliser des ressources pour la recherche et d’accélérer le développement de son écosystème scientifique et technologique. Des partenariats avec l’Australie, la Russie ou encore la République de Corée illustrent cette dynamique tournée vers les technologies stratégiques et les secteurs émergents.

Un représentant du Département de la sécurité politique intérieure de la Police de Can Tho dispense des informations sur la cybersécurité aux étudiants de l'Université de Can Tho. Photo : VNA.

Doter les jeunes d’un « bouclier numérique » face à la menace des deepfakes

À compter du 1er juillet 2026, la Loi sur la cybersécurité de 2025 entrera officiellement en vigueur, marquant une étape importante dans le perfectionnement du cadre juridique destiné à protéger le cyberespace au Vietnam. Fait notable, les questions liées à la sécurité des données, à la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) et à la technologie des deepfakes y sont intégrées pour la première fois dans un dispositif de gestion spécifique, imposant des exigences accrues en matière de responsabilité aux organisations et aux individus dans l’environnement numérique.

Laboratoire des semi-conducteurs du Centre de recherche et de développement, basé au Parc de hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville. Photo : CTV/CVN

Laboratoires de référence : clé de la maîtrise des technologies

Le Vietnam prévoit de créer entre 10 et 15 grands centres nationaux de recherche et laboratoires de grande envergure, spécialisés dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les biotechnologies et les nouvelles énergies, afin de soutenir l’objectif de maîtrise des technologies stratégiques.

Le professeur associé et docteur Saaidal Razalli Bin Azzuhri (gauche), vice-doyen de la faculté des sciences informatiques et des technologies de l’information à l’Université de Malaya. Photo: VNA

Stratégies d’un expert malaisien pour que le Vietnam devienne un acteur majeur du numérique mondial

Pour dépasser le simple statut de pays consommateur ou de sous-traitant, le Vietnam doit adopter une stratégie globale et ambitieuse afin de construire sa souveraineté technologique, en s’appuyant sur l’attraction des talents, la réforme de l’éducation et le renforcement de la coopération internationale, a déclaré le professeur associé et docteur Saaidal Razalli Bin Azzuhri, vice-doyen de la faculté des sciences informatiques et des technologies de l’information à l’Université de Malaya.