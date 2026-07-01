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Les 50 ans de Hô Chi Minh-Ville : Un carrefour de valeurs culturelles

Hô Chi Minh-Ville offre une grande diversité de paysages : zones agricoles et écotouristiques, zones industrielles, plateformes logistiques, centres urbains côtiers et espaces naturels protégés, chacun contribuant à son caractère unique.

Au cours des cinquante dernières années, Hô Chi Minh-Ville est devenue un lieu de convergence et d’évolution de multiples traditions culturelles, renforçant ainsi sa réputation de centre d’innovation et d’intégration internationale. Photo: VNA
Au cours des cinquante dernières années, Hô Chi Minh-Ville est devenue un lieu de convergence et d’évolution de multiples traditions culturelles, renforçant ainsi sa réputation de centre d’innovation et d’intégration internationale. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville est devenue le principal pôle économique et culturel du Vietnam, grâce à sa croissance économique, son intégration mondiale et la construction d’une identité urbaine ouverte et diversifiée, ancrée dans le carrefour des cultures.

Les valeurs culturelles façonnent l’identité de la ville

Selon les experts, l’esprit de réforme de la ville repose sur des valeurs culturelles profondément ancrées, et non sur de simples changements institutionnels. Les caractéristiques qui définissent les habitants de Saïgon-Hô Chi Minh-Ville – dynamisme, ouverture, pragmatisme, innovation et compassion – ont sous-tendu les vagues successives de réformes, des premières expériences du Doi Moi (Renouveau) aux récents mécanismes de développement spécifiques.

Des chercheurs de l’Académie des cadres de Hô Chi Minh-Ville affirment que ces valeurs, forgées au fil de plus de trois siècles de migrations et d’échanges culturels entre les communautés vietnamienne, chinoise, khmère et cham, constituent la principale force interne de la ville.

Quatre traits fondamentaux – la créativité, l’ouverture, le pragmatisme et la compassion – ont constamment influencé son approche de la gouvernance et de l’innovation institutionnelle.

Ils identifient trois grandes phases au cours des cinq dernières décennies : les réformes pionnières du début des années 1980 qui ont contribué à la politique du « Doi Moi » de 1986, la mise en œuvre pilote de mécanismes spéciaux et l’élan actuel vers des réformes novatrices, conformément aux récentes résolutions du Parti et au projet de loi spéciale sur les villes.

La diversité culturelle comme moteur de développement

Au cours du dernier demi-siècle, Hô Chi Minh-Ville est devenue un espace où convergent et évoluent de multiples traditions culturelles, renforçant sa réputation de centre d’innovation et d’intégration internationale.

Suite à sa fusion avec les anciennes provinces de Binh Duong et de Bà Ria–Vung Tàu, la ville, désormais étendue, couvre plus de 6 772 km² et compte plus de 14 millions d’habitants, créant ainsi un paysage culturel plus riche, parallèlement à son espace économique élargi.

Selon les experts, la nouvelle métropole comprend trois sous-régions culturelles distinctes : le cœur historique de Saïgon, caractérisé par le commerce et l’innovation ; Binh Duong, réputée pour ses villages d’artisans traditionnels, son industrie et sa main-d’œuvre migrante ; Bà Ria, Vung Tàu et Côn Dao, caractérisées par une culture maritime, des industries portuaires et énergétiques, et un héritage révolutionnaire, contribuent ensemble à la résilience, à l’attractivité et à la compétitivité culturelle de la ville.

Les chercheurs soulignent que ces sous-régions culturelles façonnent collectivement l’identité de la ville tout en enrichissant son caractère multiculturel.

Selon Lê Thi Linh Trang, de l’Académie des cadres de Hô Chi Minh-Ville, les trois sous-régions culturelles sont étroitement liées et ont collectivement façonné l’identité de Hô Chi Minh-Ville au cours des 50 dernières années. De son centre historique et ses zones industrielles et artisanales à ses communautés côtières et insulaires riches en patrimoine historique, la ville s’est affirmée comme un espace urbain ouvert, diversifié et culturellement dynamique, doté d’une forte capacité de renouvellement.

Les habitants décrivent la ville en expansion comme présentant une grande variété de paysages, allant des zones agricoles et écotouristiques aux zones industrielles, plateformes logistiques, centres urbains côtiers et espaces naturels protégés, chacun contribuant à son caractère distinctif.

Dans la perspective à long terme de devenir une mégapole mondiale, les experts considèrent ce patrimoine culturel comme une source essentielle de développement endogène. La mémoire historique partagée renforce la cohésion sociale, notamment parmi les migrants, tandis que la diversité des traditions culturelles enrichit la gastronomie, le commerce, l’artisanat, le tourisme et les industries créatives de la ville.

Ils ajoutent qu’avec des investissements et une gestion modernes, le patrimoine culturel – des rues commerçantes de Cho Lon aux villages d’artisans de Binh Duong, en passant par les communautés côtières, les sites historiques de Côn Dao et les traditions culinaires des migrants – peut devenir un puissant moteur pour les industries culturelles, le tourisme et le développement urbain durable. – VNA

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