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Les efforts de conservation du géoparc mondial de Dak Nông se poursuivent

Le Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Réseau vietnamien des géoparcs mondiaux UNESCO et les organismes compétents, a mené une inspection de 41 sites géologiques, culturels et touristiques au sein du géoparc. Cette inspection a mis en évidence plusieurs problèmes nécessitant une attention urgente afin de préserver la valeur exceptionnelle du site.

La cascade de Dray Sap dans le géoparc mondial UNESCO de Dak Nong, commune de Nam Da, province de Lâm Dông. Photo : VNA
La cascade de Dray Sap dans le géoparc mondial UNESCO de Dak Nong, commune de Nam Da, province de Lâm Dông. Photo : VNA

Lâm Dông, 1er juillet (VNA) – Les autorités de la province de Lâm Dông ont lancé une évaluation complète du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nông dans le cadre des efforts déployés pour renforcer la conservation du patrimoine en vue de sa prochaine revalidation par l’UNESCO en 2027.

Le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, en collaboration avec le Réseau vietnamien des géoparcs mondiaux UNESCO et les organismes compétents, a mené une inspection de 41 sites géologiques, culturels et touristiques au sein du géoparc. Cette inspection a mis en évidence plusieurs problèmes nécessitant une attention urgente afin de préserver la valeur exceptionnelle du site.

L’inspection a révélé que plusieurs infrastructures clés, dont le volcan Nam Kar, la Vallée du Lever de soleil et le Centre d’information de Krong No, ont achevé leur construction de base mais ne disposent toujours pas d’espaces d’exposition, de panneaux d’interprétation ni de services aux visiteurs. Certains projets n’ont pas encore été entièrement achevés ni livrés, et la responsabilité de leur exploitation et de leur entretien reste floue, ce qui entraîne une sous-utilisation et une détérioration des infrastructures.

Par ailleurs, la plupart des panneaux publicitaires du géoparc ont disparu, à l’exception de quelques-uns dans la commune de Nam Da, tandis que de nombreux panneaux de signalisation, d’information et d’interprétation ne répondent plus aux normes techniques et d’image de marque de l’UNESCO.

L’accumulation de déchets, les dépôts sauvages et un entretien insuffisant ont été constatés sur plusieurs sites patrimoniaux, contribuant à leur détérioration progressive.

L’évaluation a mis en lumière des défis persistants en matière de conservation, plusieurs sites étant affectés par l’empiètement, une utilisation inappropriée des terres et une extraction non durable des ressources. Au volcan Nam Kar, dans la commune de Quang Phu, des constructions illégales et des activités d’extraction de pierres ont été constatées au cœur et dans la zone tampon du géoparc. Dans la commune de Dak Mil, l’érosion naturelle a également diminué la visibilité et la valeur scientifique de plusieurs formations géologiques remarquables.

Le 30 juin, le vice-président du Comité populaire de la province de Lâm Dông, Nguyên Ngoc Phuc, a chargé le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, les agences compétentes et les autorités locales de renforcer la gestion, la protection et le développement durable du géoparc. Les autorités ont reçu pour instruction d’inspecter les 41 sites patrimoniaux et de soumettre des propositions visant à améliorer leur conservation et à accroître leur valeur en vue de la revalidation prévue par l’UNESCO en juillet 2027.

Les autorités communales ont également été directement chargées de la gestion, de la protection et de la promotion des sites patrimoniaux et des attractions touristiques, tout en remédiant aux lacunes existantes.

S’étendant sur environ 4.760 kilomètres carrés et couvrant 22 communes et districts de l’ouest de la province de Lâm Dông, le géoparc mondial UNESCO de Dak Nông abrite près de 50 grottes volcaniques basaltiques, reconnues comme l’un des réseaux de grottes volcaniques les plus longs et les plus remarquables d’Asie du Sud-Est. Le géoparc abrite également d’anciens volcans, des cascades, des lacs naturels et le riche patrimoine culturel des communautés M’nông, Êde, Ma et d’autres ethnies.

Le Conseil mondial des géoparcs de l’UNESCO a renouvelé la désignation de Dak Nông comme géoparc mondial de l’UNESCO pour la période 2024-2027 en décembre 2024, reconnaissant le site comme un modèle de relation harmonieuse entre l’homme et la nature et l’engagement du Vietnam en faveur du développement durable. – VNA

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#Géoparc mondial UNESCO de Dak Nông
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