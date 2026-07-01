Politique

Inde-Japon : un partenariat porteur de nouvelles opportunités pour l'ASEAN et le Vietnam

La coopération bilatérale entre l'Inde et le Japon ouvre de nouvelles perspectives à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), et tout particulièrement au Vietnam.

Le Dr Ulupi Borah (gauche), rédactrice en chef adjointe de la revue Synergy du Centre d'études sur la guerre interarmées, répond à la correspondante de la VNA. Photo: VNA
Le Dr Ulupi Borah (gauche), rédactrice en chef adjointe de la revue Synergy du Centre d'études sur la guerre interarmées, répond à la correspondante de la VNA. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans un contexte marqué par l'intensification de la compétition géopolitique dans l'Indo-Pacifique, le renforcement du partenariat stratégique entre l'Inde et le Japon s'affirme comme un facteur essentiel de paix, de stabilité et de résilience régionales.

Selon le Dr Ulupi Borah, rédactrice en chef adjointe de la revue Synergy du Centre d'études sur la guerre interarmées (Centre for Joint Warfare Studies - CENJOWS), basé à New Delhi, cette coopération bilatérale ouvre de nouvelles perspectives à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), et tout particulièrement au Vietnam.

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), à l'occasion de la visite officielle de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi en Inde, du 1er au 3 juillet, l'experte a souligné que la paix et la stabilité régionales ne dépendent plus uniquement des facteurs militaires traditionnels, mais sont désormais étroitement liées au commerce, aux technologies et à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Dans cette perspective, l'engagement de New Delhi et de Tokyo en faveur de chaînes d'approvisionnement résilientes et d'infrastructures de connectivité durables contribuera à l'émergence d'une architecture économique plus équilibrée dans l'Indo-Pacifique.

Le Dr Ulupi Borah a notamment mis en avant l'importance de l'Initiative pour la résilience des chaînes d'approvisionnement (Supply Chain Resilience Initiative - SCRI), lancée par l'Inde, le Japon et l'Australie, tout en appelant à sa traduction en projets concrets afin de bâtir un écosystème de chaînes d'approvisionnement durables. Elle a ajouté que la coopération dans le développement d'infrastructures résilientes face aux catastrophes naturelles ainsi que l'assistance humanitaire figuraient parmi les domaines prioritaires de cette coopération.

Par ailleurs, le respect du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, ainsi que la défense d'un ordre international fondé sur des règles, demeurent au cœur du partenariat indo-japonais. Dans un contexte marqué par les évolutions complexes en Mer Orientale et en mer de Chine orientale, une coordination renforcée entre New Delhi et Tokyo pourrait avoir des retombées positives pour les pays de l'ASEAN, dont le Vietnam.

Placée au cœur de la politique étrangère des deux pays, l'ASEAN pourrait également bénéficier d'une nouvelle dynamique grâce au mécanisme de coopération trilatérale « Japon-ASEAN-Inde » (JAI). Ce cadre devrait favoriser les échanges dans des secteurs stratégiques tels que les chaînes d'approvisionnement, la connectivité numérique, l'industrie de défense, la construction navale et la transition verte.

S'agissant du Vietnam, le Dr Ulupi Borah a estimé que le pays disposait de nombreux atouts pour devenir un partenaire clé de ce mécanisme trilatéral. Tandis que le Japon apporte des capitaux, des technologies et une solide expertise industrielle, l'Inde dispose d'un vaste marché, d'abondantes ressources humaines et de capacités numériques de pointe. De son côté, le Vietnam s'impose comme une destination attractive pour les investissements dans les secteurs de l'électronique, des semi-conducteurs et des industries de haute technologie. La complémentarité de ces atouts constitue une base solide pour développer des projets communs dans les domaines de la sécurité économique, des chaînes d'approvisionnement, de la transformation numérique, de la transition écologique et de la sécurité maritime.

En conclusion, l'experte du CENJOWS a toutefois souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes de mise en œuvre efficaces afin de définir des priorités claires et de transformer les ambitions politiques en résultats concrets, contribuant ainsi au renforcement de la connectivité économique et technologique, ainsi qu'à la consolidation de la paix, de la stabilité et de l'ordre régional. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Japon-ASEAN-Inde #Indo-Pacifique #CENJOWS
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