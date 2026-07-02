Société

Hô Chi Minh-Ville lance la construction de la station ST10 de la ligne de métro n° 2

Hô Chi Minh-Ville a officiellement lancé les travaux de la station souterraine ST10 de la ligne de métro n° 2 avec la pose de la première cage d'armature en acier de sa paroi moulée. Cette étape marque le début de la construction des principaux ouvrages souterrains de ce projet stratégique.

La pose de la première cage d'armature en acier destinée à la paroi moulée de la station souterraine ST10. Photo: VNA
La pose de la première cage d'armature en acier destinée à la paroi moulée de la station souterraine ST10. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L'Autorité de gestion des chemins de fer urbains de Hô Chi Minh-Ville (MAUR) a procédé, le 2 juillet, à la pose de la première cage d'armature en acier destinée à la paroi moulée de la station souterraine ST10 (station Pham Van Bach) de la ligne de métro n° 2 (Ben Thanh - Tham Luong), à l'occasion du 50ᵉ anniversaire de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh (2 juillet 1976 - 2 juillet 2026).

Lors de la cérémonie, Phan Cong Bang, chef de la MAUR, a affirmé que cet événement constitue un jalon historique pour les infrastructures de transport de la mégapole du Sud. Moins de trois mois après la signature du contrat EPC (ingénierie-approvisionnement-construction) en avril 2026, le maître d’ouvrage et le consortium d'entreprises ont surmonté de nombreux obstacles juridiques et techniques pour finaliser les préparatifs essentiels, jetant ainsi les bases du lancement officiel de la phase de construction.

Afin de limiter les perturbations de la circulation, des travaux d'élargissement de la chaussée ont été réalisés en amont sur l'avenue Cach Mang Thang Tam ainsi qu'aux abords du pont Tham Luong, afin de maintenir la fluidité du trafic pendant le chantier.

Phan Cong Bang a également exhorté les entreprises à accélérer le rythme des travaux sur l'ensemble du tracé tout en garantissant une sécurité absolue, notamment lors de la manutention d'éléments de très grandes dimensions. Il a insisté sur l'optimisation des méthodes de construction et sur une coordination étroite avec les autorités chargées de la circulation afin de réduire au maximum la poussière, le bruit et les embouteillages pour les riverains. De son côté, la MAUR s'est engagée à accompagner les entreprises afin de résoudre rapidement toute difficulté susceptible de survenir au cours de l'exécution du projet.

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Phan Cong Bang, chef de la MAUR, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

S’exprimant au nom du consortium EPC, Long Quoc Tuan, directeur général du projet, a souligné la complexité particulière de la station Pham Van Bach. Située à proximité immédiate de la zone de contrôle de l’espace aérien de l’aéroport de Tan Son Nhat, la hauteur de construction y est strictement limitée à 18 mètres, ce qui exige une précision technique et une ingénierie de haut niveau pour l'édification des parois.

Le consortium s'est engagé à respecter le principe : « La sécurité avant tout, la qualité comme priorité, les normes comme principes directeurs », tout en appliquant les standards européens et les normes vietnamiennes afin de relever les défis liés aux excavations profondes en milieu urbain.

Selon les prévisions de la MAUR, les stations ST10 et ST5 joueront un rôle stratégique en tant que points de lancement des tunneliers (TBM) pour les phases suivantes. La réalisation de la paroi moulée de la station ST10, d'une longueur totale de 534 mètres, devrait durer environ six mois. Dès juillet et août 2026, les travaux seront progressivement étendus à l'ensemble des stations de la ligne, une fois achevées les opérations de déviation de la circulation et de libération des emprises.

Une fois mise en service, la ligne de métro nº 2 devrait contribuer à renforcer la capacité des transports publics, à réduire la congestion routière et à favoriser le développement de transports publics de la ville. -VNA

#An toàn giao thông #ATGT #station souterraine ST10 #Président Hô Chi Minh #ligne de métro n° 2
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