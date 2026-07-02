Société

Cà Mau : messe de béatification du père François Xavier Truong Buu Diêp

Selon le diocèse de Cân Tho, avec la messe de béatification à Tac Sây, le père François Xavier Truong Buu Diêp est devenu l’un des premiers bienheureux de l’Église catholique vietnamienne à être béatifié dans son pays natal, sur le lieu même associé à sa vie pastorale et à son martyre.

Portrait du père François Xavier Truong Buu Diêp. Photo: VNA
Portrait du père François Xavier Truong Buu Diêp. Photo: VNA

Cà Mau (VNA) - Le cardinal Luis Antonio Gokim Tagle, pro-préfet du Dicastère pour l’évangélisation (Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières), envoyé en tant que légat pontifical par le pape Léon XIV, a présidé la messe de béatification du père François Xavier Truong Buu Diêp, jeudi 2 juillet à l’église Tac Sây, dans la commune de Phong Thanh, province de Cà Mau (Sud).

Des responsables du ministère des Affaires ethniques et religieuses, du Comité des affaires religieuses du gouvernement, de certaines localités, du Comité du Parti de la province de Cà Mau et des représentants du Conseil épiscopal du Vietnam ont assisté à la concélébration liturgique.

Le père Peter Vu Van Hai a lu la biographie du père François Xavier Truong Buu Diêp, puis le cardinal Luis Luis Antonio Gokim Tagle a annoncé la lettre apostolique du pape Léon XIV déclarant bienheureux le père Truong Buu Diêp.

Dans une atmosphère de joie et de ferveur, le portrait du bienheureux François Xavier Truong Buu Diêp est présentée à des dizaines de milliers d’évêques, archevêques, cardinaux et pèlerins venus des quatre coins du pays et de l’étranger.

Selon le diocèse de Cân Tho, avec la messe de béatification à Tac Sây, le père François Xavier Truong Buu Diêp est devenu l’un des premiers bienheureux de l’Église catholique vietnamienne à être béatifié dans son pays natal, sur le lieu même associé à sa vie pastorale et à son martyre.

Le père François Xavier Truong Buu Diêp naquit le 1er janvier 1897 dans la paroisse de Côn Phuoc (aujourd’hui dans la province de An Giang) et fut ordonné prêtre en 1924.

À partir de 1930, il exerça son ministère à la paroisse de Tâc Say. Durant ses seize années de ministère, il fut respecté des catholiques et de la population pour sa vie simple et dévouée, et surtout pour son esprit de charité et son amour des pauvres, sans distinction de religion.

Le 25 novembre 2024, le pape François a autorisé la publication d’un décret reconnaissant le martyre du père Truong Buu Diêp, ouvrant la voie à sa béatification. – VNA

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#béatification du père François Xavier Truong Buu Diêp
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