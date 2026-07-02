France 24 diffuse un reportage sur les séquelles de l'agent orange au Vietnam

Paris (VNA) - France 24 a récemment diffusé un long reportage consacré aux conséquences persistantes de l'agent orange/dioxine au Vietnam.
Le reportage s'ouvre dans le service de pédiatrie de l'Hôpital central de Huê, où sont soignés de nombreux nouveau-nés atteints de graves pathologies, telles que l'hydrocéphalie, des malformations congénitales ou des troubles du développement. Selon les médecins, le service accueille chaque année plus de 1.700 enfants souffrant de maladies congénitales.
Selon Mme Lê Thi Công Hoa, cheffe du service de réanimation pédiatrique et néonatale de l'Hôpital central de Huê, la plupart de ces enfants proviennent du Centre du Vietnam, l'une des régions les plus fortement touchées par les épandages d'agent orange durant la guerre du Vietnam. Elle estime que ces maladies sont liées aux séquelles du conflit.
Le reportage rappelle qu'entre 1961 et 1971, l'armée américaine a déversé plus de 80 millions de litres de défoliants, dont l'agent orange contenant de la dioxine, sur de vastes zones du Sud du Vietnam afin de détruire le couvert forestier servant de refuge aux forces adverses. Plus de trois décennies après la guerre, ce produit chimique continue de laisser de lourdes séquelles.
France 24 donne également la parole à un ancien combattant ayant servi dans les montagnes de Thua Thien-Hue. Il raconte que les soldats ignoraient alors la nature du produit chimique répandu par les avions américains. Ils traversaient régulièrement des forêts tout juste aspergées, étaient directement exposés aux substances toxiques et consommaient même des poissons retrouvés morts dans les rivières, sans en connaître la cause. Plusieurs années plus tard, il a été diagnostiqué d'un cancer des os.
Selon France 24, environ cinq millions de personnes ayant vécu dans les zones aspergées d'agent orange/dioxine ont été directement affectées par ce défoliant. Les scientifiques vietnamiens interrogés expliquent que la dioxine se dégrade extrêmement lentement dans la nature et peut persister pendant des dizaines, voire des centaines d'années.
Le reportage présente aussi les travaux d'un spécialiste qui étudie depuis de nombreuses années la contamination à la dioxine dans le Centre du Vietnam. Selon lui, dans certaines zones fortement polluées, la dioxine est toujours présente dans les sols. Le bétail qui y broute continue d'introduire cette substance toxique dans la chaîne alimentaire. Il estime qu'il faudra près d'un siècle pour que les concentrations de dioxine dans les sols reviennent à un niveau sûr.
Le reportage évoque notamment la zone de l'aéroport de Da Nang, où l'armée américaine stockait autrefois les fûts de produits chimiques et chargeait les défoliants à bord des avions avant les opérations d'épandage. Selon l'Association vietnamienne des victimes de l'agent orange, ce site figurait parmi les plus gravement contaminés, avec des concentrations de dioxine de 300 à 400 fois supérieures aux seuils admis au niveau international. En raison de cette pollution, l'accès au site a longtemps été restreint.
Le reportage met également en lumière les efforts des scientifiques vietnamiens pour traiter les sols contaminés par la dioxine. Ceux-ci soulignent toutefois que les recherches progressent lentement en raison du manque de ressources et de financements.
France 24 s'est rendue dans un centre d'accueil pour les victimes de l'agent orange, où de nombreux enfants handicapés bénéficient d'une rééducation grâce à des équipements financés par des organisations non gouvernementales étrangères. Selon le responsable du centre, les soins et la réadaptation reposent principalement sur des bénévoles, faute de personnel médical qualifié. Il estime que le Vietnam aurait besoin d'environ 1.000 centres de ce type pour répondre aux besoins d'environ 150.000 enfants victimes de l'agent orange.
France 24 consacre également une partie du reportage aux souffrances psychologiques des familles. Une mère de deux enfants atteints de malformations congénitales confie qu'elle doit rester auprès d'eux presque en permanence. Ce qui la fait le plus souffrir est d'entendre l'un de ses enfants lui demander : « Pourquoi m'as-tu donné la vie pour que je vive ainsi ? ». Selon elle, cette douleur est encore plus grande que la maladie elle-même.
Le reportage souligne également que les Vietnamiens interrogés n'expriment pas de haine. Le responsable d'une organisation de soutien aux victimes, né après la guerre, estime que l'essentiel est aujourd'hui d'aider les victimes et de regarder vers l'avenir plutôt que d'entretenir le ressentiment.
Sur le plan juridique, France 24 rappelle que les entreprises chimiques ayant fabriqué l'agent orange continuent de rejeter toute responsabilité, faisant valoir que leurs produits avaient été fournis au gouvernement américain dans le cadre de commandes militaires en temps de guerre. De leur côté, les organisations représentant les victimes vietnamiennes poursuivent leurs démarches afin d'obtenir une aide et une indemnisation pour les personnes affectées.
En conclusion, France 24 estime que, plusieurs décennies après la fin de la guerre, l'agent orange continue de peser sur les populations et l'environnement au Vietnam, tandis que la dépollution, la prise en charge des victimes et la réparation des conséquences du conflit demeurent un défi de longue haleine. - VNA
Voir plus
Au Musée de Hanoï, le futur de la capitale à l'horizon 2126 se dessine en 3D
Le Musée de Hanoï accueille, du 29 juin au 29 août, une exposition consacrée au Plan directeur de la capitale à l'horizon des 100 prochaines années. Installée au rez-de-chaussée et au troisième étage du bâtiment, elle présente les grandes orientations de l'aménagement futur de Hanoï.
Nouvelles mesures en faveur de la santé des personnes âgées au Vietnam
À partir de 2026, les personnes âgées bénéficient gratuitement d'un bilan de santé périodique ou d'un examen de dépistage au moins une fois par an. Elles disposeront également d'un dossier individuel de suivi de leur état de santé, conformément à la décision n° 1116/QD-TTg du Premier ministre, signée le 22 juin 2026.
Khanh Hoa mise sur un tourisme sûr et respectueux de la loi
Face à l'augmentation du nombre de visiteurs étrangers, la province de Khanh Hoa applique strictement la législation afin de garantir un environnement touristique sûr.
La Loi sur la cybersécurité instaure un cadre juridique pour mieux protéger les citoyens
Adoptée par l’Assemblée nationale de la 15e législature lors de sa 10e session, cette loi affirme également que la protection de la cybersécurité doit être indissociable de la protection des personnes, des droits et des intérêts légitimes des organismes, des organisations et des particuliers.
Les secouristes vietnamiens récupèrent les corps de 11 victimes au Venezuela
Les secouristes vietnamiens poursuivent leurs opérations dans l'État de La Guaira, au Venezuela. Ils ont retrouvé les corps de 11 victimes ensevelies sous les décombres et remis une aide humanitaire aux autorités locales.
Hanoi lance un plan de circulation en soutien au projet de zone à faibles émissions
Le Département municipal de la construction a annoncé que le plan prévoit des restrictions de circulation, des zones de stationnement désignées, des services de bus et des stations de vélos en libre-service afin d’aider les habitants à adapter leurs déplacements et à accéder à des modes de transport alternatifs.
Hanoï poursuit le déploiement de son réseau de caméras intelligentes pour améliorer la gestion du trafic urbain
Après six mois d’exploitation d’un premier réseau de 1.837 caméras dotées d’intelligence artificielle (IA), Hanoï enregistre des résultats encourageants en matière de fluidification de la circulation, de gestion en temps réel des feux de signalisation et de contrôle des infractions.
La délégation vietnamienne poursuit ses opérations de recherche et de sauvetage au Venezuela
Le 30 juin (heure locale), la délégation vietnamienne a mené des opérations de recherche et de sauvetage dans l'État de La Guaira, la région la plus durement touchée par le double séisme qui a frappé le Venezuela.
Venezuela : Les secouristes vietnamiens intensifient les recherches dans l'État de La Guaira
Les forces de l'Armée populaire du Vietnam et du ministère de la Sécurité publique, appuyées par des équipements spécialisés, ont été déployées sur plusieurs sites conformément au plan de coordination établi avec les autorités vénézuéliennes pour mener le 30 juin (heure locale), des opérations de recherche et de sauvetage dans l'État de La Guaira, la région la plus durement touchée par le double séisme au Venezuela.
Le Vietnam remet plus de 45 tonnes d’aide humanitaire au Venezuela après le double séisme
La délégation vietnamienne a remis le 30 juin au Venezuela plus de 45 tonnes d’aide humanitaire, comprenant des vivres, des médicaments, des équipements de secours et des abris temporaires, afin de soutenir les opérations d’urgence après les deux puissants séismes du 24 juin.
Quang Ninh se projette comme futur grand pôle urbain national
La province de Quang Ninh a dévoilé ses principaux plans stratégiques de développement et reçu la reconnaissance officielle de zone urbaine de catégorie I, tout en attirant près de deux milliards de dollars d’investissements.
Venezuela : les secouristes vietnamiens prêts à intervenir dans l'État de La Guaira
À ce jour, le Vietnam figure parmi la trentaine de pays ayant envoyé des équipes de secours au Venezuela pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage.
La Loi sur la capitale va dynamiser de nouveaux espaces de développement
La Loi sur la capitale confère à Hanoi de nombreux nouveaux mécanismes concernant la structure organisationnelle, les finances et le budget, l’investissement, la planification, le développement urbain, la science et la technologie, la culture, l’environnement et l’attraction des talents, créant ainsi les conditions permettant à la ville de prendre davante l’initiative en matière de gouvernance et de développement.
Les données vérifiées des abonnés contribuent au renforcement du bouclier numérique
Alors que le Vietnam accélère sa transformation numérique nationale, chaque abonnement mobile correctement vérifié contribue à enrichir et à fiabiliser la base de données des télécommunications, jetant ainsi les bases de services numériques sécurisés et durables et renforçant la confiance du public dans l’écosystème numérique du pays.
Sécurité routière : les dispositifs de retenue pour enfants deviennent obligatoires à partir du 15 août
À partir du 15 août, les conducteurs transportant des enfants de moins de dix ans et mesurant moins de 1,35 mètre sans dispositif de retenue adapté recevront un avertissement.
Hô Chi Minh-Ville déploie des registres de pêche numériques contre la pêche INN
Selon le plan promulgué par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville , les 234 navires de 24 mètres et plus doivent être équipés avant le 1er juillet, suivis des 1.963 navires de pêche de 15 à moins de 24 mètres d’ici le 1er septembre, et des 626 autres navires de pêche de 12 à moins de 15 mètres d’ici le 1er janvier prochain. Tous les navires de pêche seront tenus d’utiliser le système pendant toute la durée de leurs sorties de pêche.
Vietnam Airlines achemine des secouristes et de l'aide humanitaire au Venezuela
Vietnam Airlines a assuré un vol spécial transportant 124 secouristes vietnamiens, dix chiens de recherche et 25 tonnes de matériel de secours vers le Venezuela, afin de soutenir les opérations de secours et de reconstruction après les récents séismes.
Le Vietnam durcit la lutte contre les réseaux de traite et d’escroquerie en ligne
Face à la multiplication des escroqueries en ligne et des réseaux de traite exploitant les technologies numériques, le gouvernement a adopté un nouveau plan visant à renforcer la prévention, la répression et l'assistance aux victimes.
Campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des soldats tombés et non identifiées
Le matin du 24 juin 2026, une cérémonie s'est tenue au siège du ministère de la Sécurité publique pour lancer une campagne nationale de collecte d'échantillons d'ADN auprès des proches des martyrs non identifiés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne de 500 jours visant à intensifier la recherche, le recueil et l'identification des restes des martyrs, en amont du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2027).
Chaque cadre de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh doit être une source d'inspiration
Une nation qui veut se développer rapidement, durablement et de manière autonome, tout en s'intégrant avec succès au monde, doit disposer d'une jeunesse dotée d'une solide expertise, de compétences affirmées, d'une riche culture, d'une volonté inébranlable et d'un sens aigu des responsabilités sociales, a souligné le secrétaire général et président de la République To Lam.