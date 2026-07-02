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Vietnam–Macédoine du Nord : la culture au service de l'amitié

Placée sous le thème "Héritage – Harmonie – Hospitalité", la "Journée du Vietnam à Skopje 2026" a attiré près de 300 participants locaux et invités internationaux, offrant un panorama du Vietnam à la fois riche en traditions, dynamique et pleinement intégré, à travers une série d’activités culturelles, artistiques, touristiques et commerciales.

L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie et en Macédoine du Nord, Nguyen Thi Minh Nguyet (6e, droite) et des membres de l'orchestre. Photo: VNA
L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie et en Macédoine du Nord, Nguyen Thi Minh Nguyet (6e, droite) et des membres de l'orchestre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 30 juin dernier, l'Opéra et Ballet national de Macédoine du Nord a vibré au rythme de la culture vietnamienne à l’occasion de l’événement intitulé "Journée du Vietnam à Skopje 2026".

Organisée par l’ambassade du Vietnam en Bulgarie et en Macédoine du Nord, en coopération avec l’Association pour la culture et le tourisme du Vietnam en Europe (VNCT) et le Centre culturel du Vietnam en France, cette manifestation s’inscrivait dans le cadre du 47e Festival d’été de Skopje.

Placée sous le thème "Héritage – Harmonie – Hospitalité", elle a attiré près de 300 participants locaux et invités internationaux, offrant un panorama du Vietnam à la fois riche en traditions, dynamique et pleinement intégré, à travers une série d’activités culturelles, artistiques, touristiques et commerciales.

Dans son discours d’ouverture, l'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie et en Macédoine du Nord, Nguyen Thi Minh Nguyet, a souligné que, malgré la distance géographique, les deux peuples peuvent se rapprocher grâce à la musique et aux expériences culturelles. Selon elle, cet événement contribuait non seulement à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple, mais aussi à renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux pays par le biais de la culture, véritable pont durable et efficace.

Elle a rappelé que le Vietnam, fort de plus de 4 000 ans d'histoire et d'un riche patrimoine culturel porté par ses 54 groupes ethniques, préserve ses valeurs traditionnelles tout en s'affirmant comme l'une des économies les plus dynamiques d'Asie, activement engagée dans l'intégration internationale et contribuant de manière responsable à la communauté internationale. Le thème "Héritage – Harmonie – Hospitalité" reflète également les valeurs fondamentales du Vietnam, mises en avant tout au long des activités culturelles, des expositions et des échanges organisés dans le cadre de l'événement.

Dès le début de l'après-midi, le stand de promotion du Vietnam a attiré de nombreux visiteurs avec des produits tels que le café, le thé, des objets d'artisanat et des souvenirs. En parallèle, une exposition de 30 photographies consacrées à la nature, au patrimoine culturel et à la vie contemporaine du Vietnam présentait notamment la baie d'Ha Long, l'ancienne ville de Hoi An, le complexe paysager de Trang An, les rizières en terrasses du Nord-Ouest et le delta du Mékong, ainsi que des images de l'ao dai, du chapeau conique et des fêtes traditionnelles. L'ensemble a offert au public nord-macédonien et aux visiteurs internationaux un aperçu vivant d'un Vietnam diversifié, riche de son identité culturelle et accueillant.

Le moment fort de la manifestation fut sans conteste le concert symphonique sous la direction du chef d'orchestre vietnamien Le Phi Phi. Cette performance unique a réuni les instruments traditionnels vietnamiens, tels que le T'rung, le K'long Put et le Ty Ba, avec l'orchestre philharmonique Luj, créant une fusion unique entre la musique traditionnelle vietnamienne et le langage symphonique occidental.

Outre les activités culturelles et artistiques, l’espace culinaire vietnamien a également rencontré un grand succès, proposant la dégustation de spécialités emblématiques telles que les nem ran, le banh mi ou encore le café glacé au lait.

Le succès de la "Journée du Vietnam à Skopje 2026" confirme le rôle essentiel de la diplomatie culturelle dans la promotion de l’image du pays, le renforcement des échanges entre les peuples et de la compréhension mutuelle. À travers la musique, les expositions, la gastronomie et les activités d’échange, l’événement a contribué à diffuser l’image d’un Vietnam riche de traditions, moderne, dynamique et accueillant auprès du public de Macédoine du Nord et de ses amis internationaux. -VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Journée du Vietnam à Skopje 2026 #47e Festival d’été de Skopje #Macédoine du Nord
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