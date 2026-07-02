Économie

Le Vietnam face au double défi de l'attractivité et de la qualité des investissements étrangers

Le Vietnam entre dans une nouvelle phase de sa stratégie d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), marquée par une double exigence fixée par la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique : attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’IDE au cours de la période 2026-2030 tout en orientant les flux de capitaux vers les secteurs de haute technologie, de l’innovation et de la recherche-développement. Cette ambition traduit la volonté de faire des investissements étrangers un levier essentiel de la croissance durable et de la transformation du modèle économique.

Tri et transformation d’amandes destinées à l’exportation à l’usine de Gold Tree Food Vietnam Co., Ltd. (entreprise à capitaux 100 % chinois), située dans la zone industrielle de Tu Ha, à Huê. Photo: VNA
Tri et transformation d’amandes destinées à l’exportation à l’usine de Gold Tree Food Vietnam Co., Ltd. (entreprise à capitaux 100 % chinois), située dans la zone industrielle de Tu Ha, à Huê. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Malgré un contexte international marqué par les incertitudes géopolitiques et le ralentissement des investissements mondiaux, le Vietnam continue d'afficher des performances encourageantes. Selon le Département de l'investissement étranger du ministère des Finances, le pays a attiré plus de 24,8 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) au cours des cinq premiers mois de 2026, soit une progression de 34,9 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Les décaissements ont atteint plus de 9,7 milliards de dollars, en hausse de 9,6 %, confirmant l'attractivité du Vietnam auprès des investisseurs internationaux dans un contexte de réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Ces performances constituent une base solide pour la nouvelle période de développement. Entre 2021 et 2025, le Vietnam a déjà atteint les objectifs fixés par la Résolution n°50-NQ/TW de 2019, avec près de 185 milliards de dollars d’investissements enregistrés et plus de 118 milliards de dollars effectivement décaissés. Ces résultats ont été obtenus malgré les conséquences de la pandémie de Covid-19 et les perturbations de l’économie mondiale, illustrant la résilience de l’environnement d’investissement vietnamien.

vnanet-potal-thu-hut-von-dau-tu-fdi-dat-hon-21-ty-usd-trong-6-thang-dau-nam-2025-8136830.jpg
Production de modules de caméras et de composants électroniques destinés à l’exportation à l’usine de MCNEX VINA Co., Ltd. (entreprise à capitaux 100 % sud-coréens), dans le parc industriel de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo: VNA

Les objectifs de la période 2026-2030 demeurent toutefois particulièrement ambitieux. Le pays devra attirer en moyenne entre 40 et 50 milliards de dollars d’investissements enregistrés et entre 30 et 40 milliards de dollars de capitaux réalisés chaque année. Au-delà d’un simple objectif statistique, cette mobilisation des ressources apparaît indispensable pour soutenir les ambitions de croissance économique à deux chiffres fixées par les autorités.

Parallèlement à l’objectif quantitatif, le Vietnam entend améliorer sensiblement la qualité des investissements accueillis. La Résolution n°10-NQ/TW privilégie ainsi les projets relevant des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de la biotechnologie, de l’électronique, de la logistique moderne, des services financiers et de l’innovation. L’enjeu est de passer progressivement d’un modèle fondé sur l’assemblage et la sous-traitance à un développement reposant sur les technologies de pointe, la recherche-développement et la création de valeur ajoutée.

Cette évolution est déjà perceptible à travers les décisions d’investissement de grands groupes internationaux tels qu’Intel, Samsung, LG, Goertek, Foxconn, Amkor ou HanaMicron, qui ont renforcé leur présence au Vietnam. Samsung a notamment implanté à Hanoï un important centre de recherche-développement destiné à faire du pays une plateforme régionale d’innovation. Depuis le début de l’année, plusieurs projets majeurs dans les technologies avancées, dont deux investissements de plus d’un milliard de dollars, sont venus confirmer cette dynamique, tandis que des entreprises comme Posco Future M ou BYD poursuivent l’expansion de leurs activités.

Pour de nombreux experts, cette évolution traduit la confiance durable des investisseurs internationaux dans le potentiel du Vietnam. De plus en plus d'entreprises multinationales considèrent désormais le pays comme une base stratégique de production et de développement à long terme, en raison de la stabilité de son environnement économique, de la compétitivité de ses coûts de production et de son intégration croissante aux chaînes de valeur mondiales.

Le pays devra néanmoins relever un double défi : attirer davantage d'investissements tout en améliorant leur qualité. Les autorités vietnamiennes estiment qu'il sera nécessaire d'accélérer les réformes administratives, de lever les obstacles auxquels sont confrontés les projets en cours, de moderniser les infrastructures énergétiques, logistiques et industrielles, de développer une main-d'œuvre hautement qualifiée et de renforcer les liens entre les entreprises étrangères et les entreprises nationales.

La Résolution n°10-NQ/TW prévoit également de poursuivre la modernisation du cadre juridique, de mettre en place des mécanismes spécifiques destinés aux investisseurs stratégiques ainsi que des procédures simplifiées et des politiques de soutien adaptées aux grands projets technologiques.

Au-delà des orientations fixées, leur traduction en mesures concrètes et leur mise en œuvre efficace seront déterminantes. C’est à cette condition que le Vietnam pourra relever ce « double défi » et consolider sa position parmi les destinations les plus attractives d’Asie pour les investissements étrangers à forte valeur ajoutée. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #Résolution n°10-NQ/TW #Vietnam #IDE #investissements étrangers #investissements directs étrangers
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la conférence nationale pour étudier et déployer la mise en œuvre de la résolution n°10-NQ/TW du 8 juin 2026 du Politburo sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Photo: VNA

L’attraction des IDE doit renforcer la puissance et l’autonomie nationales

Le Vietnam se trouve désormais dans une position différente ; la question n’est plus de savoir comment attirer davantage de capitaux étrangers, mais plutôt comment utiliser efficacement les ressources étrangères pour renforcer la puissance intérieure du pays, ses capacités technologiques, sa compétitivité et son autonomie, a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Production de modules de caméra et de composants électroniques destinés à l'exportation dans l'usine de MCNEX VINA Co., Ltd., à 100% de capitaux sud-coréens, dans le parc industriel de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo: VNA

L’attraction des IDE de haute technologie représente une priorité stratégique

La résolution n°10-NQ/TW du Politburo fixe plusieurs objectifs précis pour attirer les investissements étrangers durant la période 2026-2030. Le montant annuel des IDE enregistrés est visé entre 40 et 50 milliards de dollars, tandis que le capital réalisé devrait atteindre environ 30 à 40 milliards de dollars par an.

L’accès à la zone industrielle VSIP de Can Tho à l’intersection avec la Route nationale 80. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur des IDE de haute qualité pour soutenir sa nouvelle stratégie de croissance

Le Vietnam enregistre une forte progression des investissements directs étrangers (IDE) depuis le début de l’année 2026, avec près de 25 milliards de dollars de capitaux enregistrés en cinq mois. Alors que les flux se dirigent de plus en plus vers les secteurs de haute technologie, les autorités et les acteurs financiers s’efforcent de mettre en place des mécanismes et des services adaptés afin d’attirer des investissements à plus forte valeur ajoutée et de renforcer leur contribution à l’économie nationale.

Voir plus

Transport de produits sidérurgiques finis vers les zones de stockage du complexe sidérurgique Hoa Phat Dung Quat. Photo : VNA

Malgré les défis à l'exportation, les sidérurgistes vietnamiens poursuivent leur croissance

La production d'acier brut du Vietnam devrait atteindre 27 millions de tonnes en 2026, soit une hausse de 10 % sur un an. La production d'acier fini est estimée à 33 millions de tonnes, pour une consommation intérieure de 28 millions de tonnes et des exportations de 6 millions de tonnes. Les importations d'acier devraient diminuer, signe d'une amélioration des capacités de production nationale et de l'impact croissant des mesures de gestion du marché et des mesures correctives commerciales.

Le secteur du commerce électronique est devenu un pilier du système de distribution moderne. Photo : VNA

La Loi sur le commerce électronique va façonner un marché numérique transparent

La loi effective depuis le 1er juillet définit les différentes formes d’activités commerciales en ligne, allant des ventes réalisées via les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique aux services numériques d’intermédiation. Elle établit également des responsabilités plus claires pour les acteurs participant au marché en ligne.

Des officiers et soldats du poste de garde-frontière de Son Tra (Commandement des gardes-frontières de Da Nang) effectuent une mission de patrouille à l'embouchure de Da Nang. Photo: VNA

La ville de Da Nang intensifie sa lutte contre la pêche illicite et modernise sa flotte

Le Conseil populaire municipal de Da Nang a adopté une résolution fixant les politiques de soutien au développement du secteur halieutique pour la période 2026-2030. L’objectif est d’accélérer la transition vers un modèle de pêche responsable et conforme à la réglementation, tout en jetant les bases d’un secteur halieutique moderne et durable.

Le projet de logements sociaux de la rue Phan Ba Vanh, dans le quartier Tran Hung Dao, province de Hung Yen, est investi par la Société par actions d'investissement et de commerce 379. Photo : VNA

Hung Yen attire 179 nouveaux projets d’investissements

À ce jour, la province de Hung Yen recense 4.189 projets d'investissement en cours de validité, dont 3.219 projets nationaux et 970 projets à capitaux étrangers, représentant un capital d'investissement total enregistré d'environ 826.000 milliards de dôngs et de plus de 18 milliards de dollars.

Photo d'illustration : VNA

Forte hausse du commerce frontalier à Lao Cai, exportations de durian record

La valeur des exportations transitant par les postes frontières de la province septentrionale de Lao Cai a atteint 636 millions de dollars américains au cours du semestre, soit une hausse de 62 % par rapport à l'année précédente, représentant plus de la moitié du commerce frontalier total de la province.

Les pamplemousses destinés à l'exportation. Photo: VNA

Les exportations de fruits et légumes en hausse de près de 18 % au 1er semestre

Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont poursuivi leur forte progression au premier semestre 2026, atteignant près de 3,65 milliards de dollars, soit une hausse de 17,8 % sur un an. Portée par la demande soutenue des principaux marchés d’importation et par les performances de produits phares tels que le durian, la filière accélère sa transition vers un modèle de croissance fondé sur la qualité, la valeur ajoutée et le développement durable.

La réunion entre les autorités de Ca Mau et la consule générale du Royaume des Pays-Bas à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Renforcer la coopération avec les partenaires néerlandais dans le développement vert

La province de Ca Mau entend renforcer sa coopération avec les Pays-Bas dans les domaines du développement vert, de l’économie maritime et de l’aquaculture durable. Cette volonté a été réaffirmée lors de la visite de la consule générale des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville, alors que plusieurs projets bilatéraux portent déjà leurs fruits.

Un mois après le déploiement national de l’essence E10, les premiers résultats sont encourageants.

L’essence E10 démarre positivement après un mois de déploiement à l’échelle nationale

Un mois après le déploiement national de l’essence E10, les premiers résultats sont encourageants. L’approvisionnement est assuré, les consommateurs manifestent une confiance croissante envers ce biocarburant et les autorités poursuivent leurs efforts pour lever les obstacles techniques et adapter le mécanisme de prix afin de soutenir la transition énergétique.

Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

De locomotive économique à métropole mondiale : l’ambition stratégique de Hô Chi Minh-Ville

Cinquante ans après avoir reçu le nom du Président Hô Chi Minh, la métropole du Sud confirme son rôle de principal moteur économique du Vietnam et de pôle stratégique de développement national. Forte de son esprit pionnier et de sa capacité d’innovation, elle entend désormais accélérer sa transformation pour devenir une métropole mondiale, intelligente, moderne et compétitive, à la hauteur des grandes villes internationales.

Transformation de produits aquatiques dans la province de Ca Mau. Photo: VNA

Les exportations de produits aquatiques en hausse de 12,8 % au premier semestre

Les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont atteint près de 5,8 milliards de dollars au premier semestre 2026, en hausse de 12,8 % sur un an, portées par la reprise de la demande sur plusieurs marchés clés et la diversification des débouchés, malgré des défis persistants liés aux coûts logistiques et aux barrières commerciales.