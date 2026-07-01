Économie

Les compagnies aériennes nationales et internationales souhaitent opérer à l'aéroport de Long Thanh

Le marché de l’aviation vietnamien devrait gagner 8,6 millions de passagers supplémentaires d’ici 2030, dont environ 3,2 millions de passagers supplémentaires sur l’ensemble du système aéroportuaire de Tan Son Nhat–Long Thanh.

Les travaux de l'aire de stationnement des aéronefs et de la structure principale du terminal passagers de l'aéroport international de Long Thanh sont quasiment achevés. Photo : VNA
Les travaux de l'aire de stationnement des aéronefs et de la structure principale du terminal passagers de l'aéroport international de Long Thanh sont quasiment achevés. Photo : VNA



Dong Nai, 1er juillet (VNA) – La Société des aéroports du Vietnam (ACV) a annoncé le 1er juillet avoir mené des discussions avec les parties prenantes concernées sur les scénarios opérationnels de l'aéroport international de Long Thanh. La plupart des compagnies aériennes nationales et internationales ont exprimé leur souhait d'y lancer des vols dès sa mise en service.

L'aéroport de Long Thanh est en cours de développement dans le quartier de Long Thanh, dans la province méridionale de Dong Nai, sur une superficie de 5 000 hectares. Sa capacité prévue est de 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret par an, répartie sur trois phases de développement. Situé à environ 40-43 km de l'aéroport international de Tan Son Nhat, à Hô Chi Minh-Ville, il est destiné à devenir le plus grand aéroport du Vietnam et à servir de plaque tournante régionale du transport aérien. La première phase devrait être achevée d'ici la fin de l'année.

Pour les transporteurs internationaux, les unités d'ACV ont collaboré avec les représentants de l'association des compagnies aériennes opérant à l'aéroport de Tan Son Nhat (SGN AOC), l'Association du transport aérien international (IATA) et 34 compagnies aériennes internationales, dont Korean Air, All Nippon Airways, Cathay Pacific et Japan Airlines, afin de discuter et de préparer les plans opérationnels à Long Thanh, conformément au calendrier prévu.

Concernant les transporteurs nationaux, ACV a mené des discussions avec Vietravel Airlines au sujet du lancement de vols commerciaux à Long Thanh à partir de fin 2026 et de l'augmentation des fréquences à compter de l'été 2027. ACV a également travaillé avec Vietjet Air et Vietnam Airlines sur les modalités opérationnelles.

Selon les plans proposés, Vietjet Air s'est engagée à exploiter au moins deux liaisons internationales au départ de Long Thanh durant la première phase, tandis que Vietnam Airlines a proposé de transférer plusieurs vols internationaux de Tan Son Nhat vers Long Thanh, représentant environ 12 % de son réseau international.

Pour la phase d'essais précédant le lancement commercial, ACV a également sollicité l'aide de Vietnam Airlines afin qu'elle mette à disposition des appareils pour les tests opérationnels.

Selon ACV, outre la redistribution de certaines liaisons existantes au départ de Tan Son Nhat une fois l'aéroport de Long Thanh opérationnel, les efforts déployés pour développer de nouvelles liaisons internationales directes devraient générer 2 millions de passagers supplémentaires par an à destination de Long Thanh d'ici 2030.

Les nouvelles liaisons envisagées devraient desservir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et l'Asie centrale.

Afin de garantir la mise en service du nouvel aéroport et d'en maximiser les avantages dès son ouverture, ACV a créé des filiales dédiées à l'aéroport international de Long Thanh, au carburant aviation et au fret aérien, pour gérer et exploiter les infrastructures aéroportuaires clés. Le recrutement pour ces services est en cours et devrait s'achever en juillet.

ACV a également signé un contrat de conseil avec le consortium de l'aéroport d'Incheon pour l'accompagner dans l'élaboration des plans d'exploitation et de gestion de l'aéroport. Les travaux préparatoires, portant sur les cadres opérationnels, les procédures de base, la politique commerciale, la planification stratégique et la stratégie financière, sont terminés.

La société poursuit actuellement les essais opérationnels et les modalités de transfert, avec trois phases d'essais prévues en septembre, octobre et novembre.

Selon ACV, le modèle opérationnel coordonné entre les aéroports de Long Thanh et de Tan Son Nhat repose sur un principe de segmentation par marché. Chaque aéroport dessert ainsi des segments de marché distincts, plutôt que de transférer mécaniquement tout le trafic de Tan Son Nhat vers Long Thanh.

Cette approche vise à garantir la continuité et l'efficacité des opérations à Tan Son Nhat, tout en permettant à Long Thanh d'atteindre une stabilité opérationnelle et de tirer pleinement parti de ses atouts dès le départ.

Dans le cadre de la stratégie actuelle, Tan Son Nhat continuera de se concentrer sur les vols intérieurs et les liaisons internationales court et moyen-courriers, tandis que Long Thanh se positionnera comme une importante porte d'entrée internationale, attirant progressivement de nouvelles liaisons internationales, notamment sur les marchés présentant un potentiel de croissance à moyen et long terme.

ACV a cité les prévisions de l'IATA, qui indiquent que la demande internationale de passagers vers le Vietnam devrait maintenir une croissance positive jusqu'en 2040.

Les marchés suivants représentent actuellement environ 75 % du trafic international de passagers du Vietnam : Chine, Hong Kong (Chine), Japon, République de Corée, Malaisie, Singapour, Taïwan (Chine), Thaïlande, États-Unis et Australie.

Sur la base de ces projections, le marché de l’aviation vietnamien devrait gagner 8,6 millions de passagers supplémentaires d’ici 2030, dont environ 3,2 millions de passagers supplémentaires sur l’ensemble du système aéroportuaire de Tan Son Nhat–Long Thanh. - VNA

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