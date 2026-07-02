Économie

La Loi sur le commerce électronique va façonner un marché numérique transparent

La loi effective depuis le 1er juillet définit les différentes formes d’activités commerciales en ligne, allant des ventes réalisées via les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique aux services numériques d’intermédiation. Elle établit également des responsabilités plus claires pour les acteurs participant au marché en ligne.

Le secteur du commerce électronique est devenu un pilier du système de distribution moderne. Photo : VNA
Le secteur du commerce électronique est devenu un pilier du système de distribution moderne. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le secteur du commerce électronique vietnamien devrait entrer dans une nouvelle phase de développement suite à l’entrée en vigueur, le 1er juillet, de la Loi sur le commerce électronique. Cette loi instaure un cadre juridique plus complet pour les activités commerciales en ligne et répond aux défis persistants d’un marché numérique en pleine expansion.

Selon un rapport de YouNet ECI, cabinet de conseil et d’analyse de données spécialisé dans le commerce électronique au Vietnam, le volume cumulé des transactions des quatre principales plateformes de commerce électronique du pays – Shopee, TikTok Shop, Tiki et Lazada – a dépassé 458.000 milliards de VND (17,4 milliards de dollars) en 2025, soit une hausse de 26% par rapport à l’année précédente. Le secteur du commerce électronique vietnamien affiche un taux de croissance annuel de 20 à 25%, parmi les plus élevés d’Asie du Sud-Est.

Si l’essor rapide du commerce électronique a offert aux entreprises de nouvelles opportunités d’atteindre les consommateurs à moindre coût et à plus grande échelle, il a également engendré des défis tels que la contrefaçon, les produits d’origine douteuse, la publicité mensongère et la concurrence déloyale.

Nguyên Tân Phong, vice-président de l’Association vietnamienne du commerce électronique, a déclaré que l’un des aspects les plus importants de la nouvelle loi réside dans sa capacité à clarifier les zones d’ombre réglementaires qui persistaient depuis longtemps dans l’économie numérique.

Selon le responsable, la loi définit clairement les différentes formes d’activités commerciales en ligne, allant des ventes réalisées via les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique aux services numériques d’intermédiation. Elle établit également des responsabilités plus claires pour les acteurs participant au marché en ligne.

La loi exige que les vendeurs vérifient leur identité et s’assurent que les produits proposés sur les plateformes numériques respectent les réglementations relatives à l’origine et à la qualité. Les créateurs de contenu impliqués dans la publicité et la vente en direct doivent fournir des informations transparentes et se conformer à la réglementation publicitaire et aux normes professionnelles en vigueur.

Selon Nguyên Tân Phong, l’obligation d’identification des vendeurs contribuera à lutter contre la fraude, à faciliter le contrôle réglementaire et à améliorer le traitement des infractions. Plus important encore, a-t-il souligné, ces mesures visent à renforcer la confiance des consommateurs, un élément essentiel au développement durable du commerce électronique.

Le représentant de TikTok Vietnam, Nguyên Lâm Thanh, a déclaré qu’un cadre juridique plus clair contribuerait à un environnement commercial plus transparent et durable.

Il a souligné que la confiance des consommateurs est essentielle à l’expansion du marché, tandis que les entreprises légitimes ont besoin d’un environnement équitable pour être compétitives.

Selon Nguyên Lâm Thanh, les principales plateformes accordent une grande importance aux améliorations apportées au cadre juridique vietnamien et s’engagent à respecter la réglementation en vigueur.

Les entreprises ont également salué cette nouvelle loi. Luu Nga, directrice artistique de la marque de mode Elise, a déclaré que les fabricants et détaillants légitimes subissaient depuis longtemps une forte pression de la part des importations illégales et des produits d’origine douteuse vendus à des prix exceptionnellement bas en ligne.

Elle a exprimé l’espoir qu’une application plus stricte des réglementations relatives à la fiscalité, à la surveillance du marché et à l’authentification des produits contribuerait à instaurer une concurrence plus équitable et offrirait de meilleures perspectives de croissance aux marques réputées.

Luu Nga a ajouté qu’avec une réglementation accrue du marché, les entreprises devront privilégier la qualité des produits, le développement de la marque et l’expérience client plutôt que de se reposer uniquement sur la concurrence par les prix.

Trân Thi Thuy Linh, streameuse et créatrice de contenu, a déclaré que les consommateurs se soucient de plus en plus de la qualité des produits, de leur origine, de la transparence et du service après-vente, plutôt que de simplement rechercher les prix les plus bas.

Alors que le commerce électronique gagne de plus en plus du terrain, le live stream et la vidéo deviennent des canaux de vente importants, la normalisation des activités de vente, la transparence des informations et le rehaussement de la responsabilisation des vendeurs sont incontournables, a-t-elle indiqué.

Thuy Linh a également souligné l’importance de se tenir informée des réglementations des plateformes et des exigences légales afin de garantir la conformité lors des activités de promotion des produits.

Les experts estiment que la principale importance de la loi sur le commerce électronique réside non seulement dans le renforcement de la surveillance du marché, mais aussi dans l’instauration de règles plus équitables pour tous les acteurs de l’écosystème du commerce numérique.

Alors que le marché vietnamien du commerce électronique poursuit son expansion, un cadre juridique plus solide devrait renforcer la confiance des consommateurs, améliorer la gouvernance du marché et soutenir le rôle croissant du secteur en tant que moteur essentiel de l’économie numérique du pays.

Le commerce électronique vietnamien affichant une croissance annuelle soutenue d’environ 20 à 25% et s’imposant comme l’un des marchés les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, le renforcement du cadre juridique, la consolidation de la confiance des consommateurs et la promotion d’un environnement de concurrence équitable contribueront à faire du commerce électronique un des principaux moteurs de l’économie numérique vietnamienne dans un avenir proche. – VNA

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