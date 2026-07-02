Économie

La ville de Da Nang intensifie sa lutte contre la pêche illicite et modernise sa flotte

Le Conseil populaire municipal de Da Nang a adopté une résolution fixant les politiques de soutien au développement du secteur halieutique pour la période 2026-2030. L’objectif est d’accélérer la transition vers un modèle de pêche responsable et conforme à la réglementation, tout en jetant les bases d’un secteur halieutique moderne et durable.

Des officiers et soldats du poste de garde-frontière de Son Tra (Commandement des gardes-frontières de Da Nang) effectuent une mission de patrouille à l'embouchure de Da Nang. Photo: VNA
Des officiers et soldats du poste de garde-frontière de Son Tra (Commandement des gardes-frontières de Da Nang) effectuent une mission de patrouille à l'embouchure de Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Da Nang accélère la restructuration de sa flotte de pêche en réduisant progressivement le nombre de petits bateaux côtiers au profit de navires hauturiers modernes. Parallèlement, la ville renforce la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et met en œuvre plusieurs politiques de soutien visant à développer un secteur halieutique durable et responsable.

Les pêcheurs de Da Nang privilégient désormais les campagnes de pêche de longue durée à bord de navires de grande puissance, équipés de technologies modernes. À Tam Hai, commune insulaire disposant de 24 navires hauturiers, les autorités poursuivent leur politique de réduction des petits bateaux pratiquant la pêche côtière. Elles encouragent les pêcheurs à mobiliser leurs propres ressources financières et facilitent leur accès à des prêts préférentiels afin de construire ou moderniser des navires capables d’opérer durablement en haute mer.

Au premier semestre, la production de la pêche hauturière de Tam Hai a dépassé 1 700 tonnes, sur un objectif annuel de 3 300 tonnes. L'aquaculture a, quant à elle, atteint plus de 320 tonnes, soit près de 70 % du plan fixé pour 2026, confirmant le rôle moteur de l'économie maritime dans cette localité.

Les 24 navires hauturiers de Tam Hai sont tous équipés de moyens de communication et de dispositifs de surveillance des navires (VMS). Ces équipements permettent d'assurer une communication permanente en mer et d'aider les pêcheurs à identifier les eaux relevant d'autres pays afin d'éviter toute infraction.

À Nui Thanh, autre important centre de pêche hauturière de Da Nang, les armateurs et capitaines appliquent strictement les dispositions de la Loi sur la pêche ainsi que les réglementations relatives à la protection des ressources halieutiques. Tous les capitaines et équipages se sont engagés à respecter ces règles, et les navires ne remplissant pas les conditions requises ne sont pas autorisés à quitter le port.

Selon le Service municipal de l'Agriculture et de l'Environnement, la lutte contre la pêche INN mobilise l'ensemble des autorités et des forces compétentes. À ce jour, 100 % des bateaux de pêche de plus de 15 mètres sont équipés d'un système VMS et immatriculés conformément à la réglementation.

La ville ne compte actuellement aucun navire de pêche sanctionné ou arrêté par des autorités étrangères pour des infractions liées à la pêche INN. Toutefois, 426 bateaux, principalement actifs dans les zones côtières et proches du littoral, ne remplissent pas encore les conditions d’exploitation en raison de l’expiration de leurs licences de pêche ou de leurs certificats d’inspection technique. Chaque semaine, les autorités actualisent la liste de ces navires afin d’empêcher leur sortie en mer, tout en accélérant les procédures de renouvellement des documents nécessaires.

Parallèlement, les officiers et soldats du Commandement de la Région 2 des garde-côtes poursuivent leurs campagnes de sensibilisation auprès des pêcheurs sur la souveraineté maritime et la prévention de la pêche INN, contribuant aux efforts visant à obtenir la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne.

Pour accompagner cette transition, le Conseil populaire municipal a adopté une résolution fixant les politiques de soutien au développement du secteur halieutique pour la période 2026-2030. L’objectif est d’accélérer la transition vers un modèle de pêche responsable et conforme à la réglementation, tout en jetant les bases d’un secteur halieutique moderne et durable, a déclaré Nguyen Duc Dung, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire de Da Nang.-VNA

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