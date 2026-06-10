Économie

Da Nang renforce ses efforts contre la pêche illégale

Grâce à l'implication de ces groupes de solidarité, à l'enregistrement des navires et à l'installation d'appareils de surveillance, les pêcheurs de Da Nang unissent leurs forces pour lever définitivement le "carton jaune".

Des agents du Commandement des gardes-frontières de Da Nang sensibilisent les pêcheurs locaux à la pêche INN. Photo : VNA.
Des agents du Commandement des gardes-frontières de Da Nang sensibilisent les pêcheurs locaux à la pêche INN. Photo : VNA.

Da Nang (VNA) - Avec le soutien des forces de l'ordre en mer, plus de 100 syndicats de pêcheurs et groupes de protection de la souveraineté maritime de la ville de Da Nang participent activement à l'application des réglementations contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Ces collectifs s'unissent aux autorités dans l'objectif de faire lever rapidement le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE).

Selon le colonel Tran Tien Hien, chef du Commandement des gardes-frontières de Da Nang, la ville possède un large espace maritime et une flotte de plus de 4 200 bateaux de pêche, dont des milliers de navires à forte puissance opérant au large.

Ces structures jouent un rôle essentiel dans le développement économique et la protection de la souveraineté. À ce jour, plus de 100 syndicats, groupes de solidarité et de protection de la souveraineté maritime ont signé un engagement formel à respecter les règles de pêche, contribuant ainsi aux efforts locaux visant à obtenir la levée du "carton jaune" de la CE.

Afin d’accompagner les pêcheurs, les postes de gardes-frontières maintiennent une surveillance permanente des navires en mer afin de prévenir les infractions. Ils organisent également régulièrement des actions de sensibilisation et des sessions d’information sur la réglementation en vigueur.

Selon le lieutenant-colonel Le Anh Tuy, chef du poste des gardes-frontières du port de Ky Ha, ces efforts de communication ont permis de faire quasiment disparaître les infractions dans sa zone de responsabilité.

Parallèlement, les localités côtières de Da Nang mettent l'accent sur la modernisation des infrastructures pour mieux contrôler la production et la vente des produits maritimes.

Hoang Chau Son, président du Comité populaire de la commune de Nui Thanh, qui abrite la plus importante flotte de pêche hauturière de la ville, a indiqué que les autorités facilitaient l’accès des pêcheurs aux crédits bancaires afin de moderniser leurs navires.

Parallèlement, l’État a investi dans la modernisation du port de pêche de Tam Quang et de la zone de mouillage d’An Hòa.Ces infrastructures permettent non seulement de protéger les bateaux pendant les typhons, mais aussi d'assurer une meilleure traçabilité des volumes de poissons débarqués après chaque voyage.

Grâce à l'implication de ces groupes de solidarité, à l'enregistrement des navires et à l'installation d'appareils de surveillance, les pêcheurs de Da Nang unissent leurs forces pour lever définitivement le "carton jaune". -VNA

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