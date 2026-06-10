Le Vietnam et les États-Unis promeuvent leur coopération économiques et commerciales équilibrées et durables



Hanoï (VNA) – Le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a reçu le 10 juin à Hanoï le secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau, en visite au Vietnam.



À cette occasion, Lê Hoài Trung a salué cette visite, estimant qu’elle témoignait de l’importance accordée par Washington à ses relations avec le Vietnam et contribuait à maintenir la dynamique positive du partenariat bilatéral. Il a souligné que les échanges réguliers entre les dirigeants des deux pays constituaient un socle essentiel pour renforcer la confiance politique et développer une coopération plus substantielle.

Le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung (droite) et le secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau. Photo : VNA





Le chef de la diplomatie vietnamienne a rappelé que les relations entre le Vietnam et les États-Unis avaient connu un développement remarquable après avoir surmonté les difficultés héritées de l’histoire. Aujourd’hui, les deux pays disposent d’une base de coopération solide, fondée sur le respect mutuel de l’indépendance, de la souveraineté et des systèmes politiques de chacun.



Selon lui, un Vietnam fort, indépendant et prospère est dans l’intérêt des États-Unis, mais aussi de la région et de la communauté internationale.



Lê Hoài Trung a proposé de poursuivre les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux. Il a réaffirmé que le Vietnam accueillait favorablement les visites de représentants de l’administration américaine, du Congrès, des collectivités locales et des entreprises afin de renforcer le dialogue et de créer de nouvelles impulsions à la coopération bilatérale.



Le ministre a également appelé les deux parties à mettre en œuvre de manière efficace les orientations convenues par les hauts dirigeants des deux pays à travers des programmes et projets de coopération concrets.



Soulignant que l’économie et le commerce demeurent un pilier majeur des relations bilatérales, il a indiqué que le Vietnam prenait en considération les préoccupations américaines dans le traitement des questions commerciales et poursuivait ses efforts pour promouvoir des relations économiques et commerciales plus équilibrées, durables et mutuellement bénéfiques.



Le Vietnam souhaite élargir davantage les échanges commerciaux, faciliter l’accès aux marchés et renforcer la coopération dans les secteurs à fort potentiel, tout en poursuivant l’amélioration du cadre juridique et de l’environnement des affaires.



Lê Hoài Trung a également mis en avant l’importance de la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l’éducation, de la culture et des échanges entre les peuples, qu’il considère comme des piliers durables du partenariat entre les deux pays.



Pour sa part, Christopher Landau a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam et réaffirmé l’importance que les États-Unis attachent à leurs relations avec Hanoï. Il a souligné que les deux pays partageaient de nombreux intérêts communs, notamment dans les domaines économique, commercial et sécuritaire.



Le responsable américain a estimé que le dialogue franc et ouvert constituait le meilleur moyen de mieux comprendre les priorités de chaque partie et de traiter efficacement les questions en suspens. Il a affirmé que les États-Unis souhaitaient gérer de manière constructive les questions commerciales tout en développant une vision commune à long terme pour la coopération bilatérale.



Les deux parties ont également échangé sur les évolutions de la situation régionale et internationale, marquée par de nombreux défis et incertitudes nécessitant davantage de dialogue et de coopération.



Christopher Landau a rappelé la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l’État, Tô Lâm, à la session inaugurale du Conseil de paix pour Gaza aux États-Unis en février 2026. Il a indiqué que le président Donald Trump appréciait la présence du dirigeant vietnamien ainsi que les efforts du Vietnam en faveur de la paix.



Le secrétaire d’État adjoint américain a par ailleurs salué le rôle croissant du Vietnam dans les affaires régionales et exprimé le souhait de renforcer la coordination avec Hanoï sur les questions d’intérêt commun.



Les deux responsables ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, ainsi que de la liberté de navigation et de survol dans la région, conformément au droit international.



Ils ont convenu que le développement stable et substantiel des relations entre le Vietnam et les États-Unis contribuait non seulement aux intérêts des deux pays, mais également à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région et du monde.



À l’issue de l’entretien, les deux parties sont convenues de poursuivre leur coordination étroite afin de mettre en œuvre les orientations définies par les dirigeants des deux pays et d’élargir la coopération dans les domaines répondant aux intérêts et priorités communs.- VNA