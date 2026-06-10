Économie

Premium Beverage Experience Vietnam 2026 débarque en juin à Hô Chi Minh-Ville

Avec ses 40 stands et la participation de 50 entreprises italiens, le salon devrait attirer entre 600 et 800 visiteurs, parmi lesquels des experts du secteur agroalimentaire, des importateurs, des distributeurs, des représentants de restaurants et d'hôtels, et des acteurs de la communauté des boissons haut de gamme du Vietnam et d'Asie du Sud-Est.

La conférence de presse annonçant le salon Premium Beverage Experience Vietnam 2026, le 9 juin dans la mégapole du Sud. Photo: lecourrier.vn
La conférence de presse annonçant le salon Premium Beverage Experience Vietnam 2026, le 9 juin dans la mégapole du Sud. Photo: lecourrier.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les 25 et 26 juin 2026, le salon Premium Beverage Experience Vietnam 2026, organisé conjointement par la compagnie Vinexad et United Experience, se tiendra officiellement au ADORA Center, à Hô Chi Minh-Ville.

​L'information a été annoncée par les organisateurs lors d'une conférence de presse organisée le 9 juin, dans la mégapole du Sud. Le salon réunira plus de 75 fabricants italiens de boissons et de produits alimentaires haut de gamme, ainsi que 40 espaces lounge. Avec ses 40 stands et la participation de 50 entreprises italiens, le salon devrait attirer entre 600 et 800 visiteurs, parmi lesquels des experts du secteur agroalimentaire, des importateurs, des distributeurs, des représentants de restaurants et d'hôtels, et des acteurs de la communauté des boissons haut de gamme du Vietnam et d'Asie du Sud-Est.

​Ce salon offrira également un panorama complet du secteur international des boissons haut de gamme, notamment grâce à la participation de l'Agence italienne pour le commerce extérieur (Italian Trade Agency - ITA), qui réunira 16 producteurs issus de sept régions viticoles italiennes renommées, ainsi que du Consorzio Italia del Vino - une alliance de 24 producteurs de premier plan représentant des marques mondialement reconnues telles que Ferrari, Marchesi di Barolo, Zonin et Santa Margherita.

Une plateforme pour des échanges approfondis

​Selon les organisateurs, le salon Premium Beverage Experience Vietnam 2026 n'est pas un simple salon professionnel, mais une véritable plateforme d'échanges approfondis, axée sur la qualité des relations et une coopération efficace. À travers cet événement, les organisateurs souhaitent créer des opportunités de rencontres allant au-delà de la simple présentation de produits italiens et développer des partenariats commerciaux durables, contribuant ainsi à la croissance du secteur agroalimentaire haut de gamme dans la région. L'événement a également pour ambition de célébrer le rôle des boissons et de la gastronomie comme vecteurs culturels entre les pays. Les expériences proposées tout au long du programme contribueront à promouvoir les échanges, la compréhension et la coopération entre la communauté d'affaires internationale et le marché vietnamien, tout en renforçant les liens entre le Vietnam, l'Italie et les pays d'Asie du Sud-Est.

​Maurizio Muzzetta, président d'United Experience, a déclaré : "Le salon Premium Beverage Experience Vietnam 2026 repose sur une conviction simple : lorsque les bons producteurs rencontrent les bons partenaires dans un environnement soigneusement conçu, des relations durables se nouent et de précieuses opportunités commerciales émergent. Notre objectif n'est pas de créer le plus grand salon, mais le plus efficace - où chaque rencontre est significative, chaque expérience enrichissante et chaque contact susceptible de déboucher sur un partenariat à long terme".​

202731-img-9185.jpg
Les organisateurs partagent des informations lors de la conférence de presse. Photo: lecourrier.vn

Pour sa part, Michele D’Ercole, directeur du salon Premium Beverage Experience Vietnam, a déclaré : "L'édition de cette année célèbre les échanges culturels à travers les boissons haut de gamme, la gastronomie et l’hospitalité. En réunissant les participants dans un cadre convivial et ouvert, nous espérons créer des expériences partagées, favorisant la compréhension culturelle, l’amitié et le renforcement des liens entre l’Italie, le Vietnam et l’Asie du Sud-Est".​

Des activités parallèles variées

Le Salon repose sur un modèle d’expérience intégré, alliant harmonieusement réseautage professionnel, découverte de produits, formation professionnelle et échanges culturels. L'événement comprend notamment des tables rondes sur les tendances émergentes dans le secteur de la restauration, de l’hôtellerie et les facteurs qui façonneront l’avenir du marché des boissons haut de gamme en Asie du Sud-Est ; des ateliers approfondis présentant les régions productrices de boissons haut de gamme italiennes, classiques et émergentes ; ainsi que des sessions interactives sur l’art de l’apéritif, un aspect culturel distinctif de la gastronomie italienne.

Les participants découvriront également la fusion des boissons haut de gamme et de la cuisine vietnamienne grâce à des démonstrations de restaurants locaux, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur le point de rencontre entre la culture culinaire internationale et l’identité culinaire vietnamienne. L'un des temps forts de l'événement est l'Expérience des saveurs italiennes (Italian Taste Experience), un espace recréant l'essence de la cuisine italienne avec des démonstrations en direct de préparation de pizzas et de pâtes fraîches par "Pasta Fresca", ainsi que des dégustations de "Prosciutto di Parma" coupé à la main, de fromages importés de qualité supérieure et une démonstration de fabrication de mozzarella sur place.

Par ailleurs, une réception spéciale et un programme de réseautage organisés par WIWS (Women in Premium Beverage) offriront des opportunités d'échange, de partage d'expériences et de célébration des contributions des femmes dans l'industrie des boissons haut de gamme à l'international.​

Le prix Market Shapers récompense les entreprises et les organisations qui ont contribué de manière exceptionnelle à la promotion et au développement de l'industrie des boissons italiennes haut de gamme au Vietnam et dans la région. Ce prix distingue les acteurs exemplaires dans les domaines de l'importation, de la distribution, de la vente au détail, de l'hôtellerie et de la formation - des facteurs qui façonnent l'avenir de l'industrie. - CVN/VNA

#Premium Beverage Experience Vietnam 2026 #boissons haut de gamme
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Highlands Coffee figure parmi les chaînes de cafés possédant le plus grand nombre de points de vente au Vietnam. Photo : VNA

Le marché vietnamien des chaînes de boissons dépasse 1,3 milliard de dollars

Selon le rapport de Momentum Works intitulé « Chaînes de café et de thé en Asie du Sud-Est 2026 », le segment des chaînes de café au Vietnam a atteint 725 millions de dollars l’an dernier, soit une hausse de 27 % sur un an, ce qui représente la deuxième plus forte croissance de la région après la Malaisie. Le segment des chaînes de thé a été évalué à 617 millions de dollars, en progression de 28 %, derrière la Thaïlande.

Voir plus

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Can Tho appelle les entreprises singapouriennes à investir dans l’industrie, l’énergie et la logistique

Lors d’une rencontre avec une délégation d’entreprises singapouriennes le 9 juin, les autorités de Can Tho ont présenté les atouts et les opportunités d’investissement de la ville, tout en invitant les investisseurs de Singapour à renforcer leur présence dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie, l’énergie, la logistique et la transformation numérique.

La péninsule de Thu Thiêm est positionnée comme le cœur du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Un cadre solide de résolution des différends pour renforcer l’attractivité du VIFC

La stratégie de développement du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) prévoit un écosystème financier complet englobant la finance verte, les crédits carbone, la fintech, la technologie blockchain, les actifs numériques, la banque numérique et d’autres modèles commerciaux innovants. Ces secteurs fortement internationalisés impliquent des transactions transfrontalières complexes et des structures juridiques sophistiquées.

Pays maritime, dont l’histoire, la tradition, la culture et le processus d’édification nationale sont liés à la mer, le Vietnam vise à faire de la mer un espace de développement stratégique pour construire un pays puissant et enrichi par la mer. Photo: VNA

La mer bleue dans l’image d’un pays maritime puissant au XXIe siècle

Après huit ans d’application de la résolution n°36-NQ/TW du Comité central du Parti du 12e mandat, en date du 22 octobre 2018, sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2045, l’heure est au bilan mais aussi à une nouvelle résolution à mettre en place.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung (4e à partir de la droite) et Eric M. Hambly (5e à partir de la droite), président-directeur général du groupe américain Murphy Oil. Photo: moit.gov.vn

Murphy Oil invité à développer de nouveaux projets au Vietnam

Présent au Vietnam depuis 2012, le groupe participe à plusieurs projets pétroliers et gaziers importants, dont Lac Da Vang et Hai Su Vang. Ces projets devraient contribuer à renforcer l’approvisionnement énergétique du pays et à soutenir son développement économique.

Changer les mentalités pour accélérer les technologies stratégiques

Changer les mentalités pour accélérer les technologies stratégiques

Le développement des « technologies stratégiques » constitue actuellement une priorité urgente, nécessitant une mobilisation résolue, depuis l’élaboration des mécanismes et des politiques jusqu’à leur mise en œuvre opérationnelle, afin de générer des percées productives et des résultats concrets et visibles. La maîtrise de ces technologies permettra au Vietnam de devenir un pays dynamique, doté de capacités technologiques avancées et de produits de marque reconnus à l’international.

L'article publié dans le journal français Le Monde. Photo : capture d’écran

Le numérique s’impose comme le nouveau moteur de la croissance économique au Vietnam

Selon des données récemment relayées par le journal français Le Monde, l’e-commerce a progressé de 25 % en 2025 dans le pays, générant 26 milliards d’euros de chiffre d’affaires, notamment grâce à TikTok Shop. Avec une part représentant désormais 11 % des ventes de détail totales, le pays s'affirme comme l'un des marchés les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est.