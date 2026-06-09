Économie

Près de 1.000 participants au salon de l’emploi VSATW 2026 à Taïwan (Chine)

Destiné aux étudiants, anciens étudiants et membres de la communauté vietnamienne vivant et travaillant à Taïwan (Chine), l’événement visait à rapprocher les jeunes talents vietnamiens des entreprises et des opportunités offertes par le marché du travail international.

Un stand lors de l'événement. Photo: VNA
Un stand lors de l'événement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le salon de l’emploi VSATW Job Fair 2026, récemment organisé par l’Association des étudiants vietnamiens à Taïwan (Chine) sur le campus de l’Université des technologies Ming Chi (MCUT), a attiré près de 1.000 participants.

Destiné aux étudiants, anciens étudiants et membres de la communauté vietnamienne vivant et travaillant à Taïwan (Chine), l’événement visait à rapprocher les jeunes talents vietnamiens des entreprises et des opportunités offertes par le marché du travail international.

S’exprimant à cette occasion, Liu Thu-Hua, président de MCUT, a indiqué que l’établissement comptait actuellement près de 200 enseignants, dont cinq professeurs vietnamiens reconnus pour leur expertise.

Il a également salué les qualités des étudiants vietnamiens, soulignant leur intelligence, leur dynamisme, leur assiduité et leur volonté constante de progresser. Selon lui, ces atouts figurent parmi les compétences les plus recherchées par les établissements d’enseignement supérieur et les employeurs.

Il a exprimé l’espoir que cette rencontre permette aux entreprises d’identifier des profils prometteurs et aux étudiants de découvrir des perspectives professionnelles à la hauteur de leurs ambitions.

De son côté, Mai Pham Tuan, directeur général adjoint de la banque Indovina (IVB), principal sponsor de l’événement, a estimé que le succès du salon reposait autant sur la qualité de son organisation que sur le dynamisme de la communauté vietnamienne à Taïwan (Chine).

Il a mis en avant les compétences linguistiques, l’ouverture internationale ainsi que les capacités d’adaptation et d’intégration multiculturelle des étudiants vietnamiens, des qualités essentielles dans un environnement professionnel mondialisé. Selon lui, les jeunes diplômés sont appelés à jouer un rôle important dans le renforcement des échanges économiques, culturels et humains entre le Vietnam et ses partenaires internationaux.

Pour les organisateurs, cette édition illustrait la mobilisation conjointe des universités, des entreprises, des institutions de soutien et des bénévoles en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes Vietnamiens. La forte participation des employeurs et des candidats a témoigné d’un besoin croissant de mise en relation entre les entreprises et une main-d’œuvre qualifiée.

Au-delà des activités de recrutement, le programme comprenait plusieurs conférences et tables rondes réunissant des représentants des autorités de Taïwan (Chine), des experts en ressources humaines et des responsables d’entreprises. Les échanges ont porté sur le cadre juridique applicable aux étudiants étrangers, les perspectives de carrière à l’international ainsi que les opportunités professionnelles offertes au Vietnam après les études.

Avec plus de 53.000 étudiants vietnamiens actuellement inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur taïwanais, un chiffre en constante progression, le VSATW Job Fair est appelé à devenir une plateforme stratégique favorisant les liens entre les jeunes talents vietnamiens multilingues et l’écosystème économique de Taïwan (Chine).

Fondée en 2009 sous l’égide du Bureau économique et culturel du Vietnam à Taipei, l’Association des étudiants vietnamiens à Taïwan (Chine) fédère aujourd’hui plus de 35 associations universitaires à travers l’île.

Au fil des années, elle a organisé de nombreuses activités destinées à soutenir les études, le développement des compétences et l’insertion professionnelle des étudiants vietnamiens. -VNA

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