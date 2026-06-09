Économie

Can Tho appelle les entreprises singapouriennes à investir dans l’industrie, l’énergie et la logistique

Lors d’une rencontre avec une délégation d’entreprises singapouriennes le 9 juin, les autorités de Can Tho ont présenté les atouts et les opportunités d’investissement de la ville, tout en invitant les investisseurs de Singapour à renforcer leur présence dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie, l’énergie, la logistique et la transformation numérique.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA
Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Les autorités de Can Tho ont reçu le 9 juin une délégation d’entreprises singapouriennes afin d’examiner les perspectives de coopération économique et d’investissement entre la ville du delta du Mékong et Singapour.

Selon Truong Canh Tuyen, président du Comité populaire municipal, Singapour est actuellement le premier investisseur étranger à Can Tho, avec douze projets d’investissement direct étranger (IDE) totalisant près de 320 millions de dollars. Parmi eux figure le parc industriel VSIP Can Tho, développé depuis 2022 sur une superficie de près de 294 hectares pour un investissement de près de 160 millions de dollars.

Le responsable a indiqué que les infrastructures du parc industriel étaient en cours d’achèvement et que les autorités locales soutenaient activement l’installation des investisseurs secondaires. Il a notamment cité le groupe Bestway, dont l’entrée en activité est prévue pour le 1er août 2026 et qui devrait contribuer significativement à l’objectif de croissance à deux chiffres de la ville.

Depuis la réorganisation administrative entrée en vigueur en juillet 2025, Can Tho bénéficie d’un espace de développement élargi et dispose d’importants potentiels dans l’économie maritime et l’agriculture de haute technologie.

La ville souhaite attirer davantage d’investissements singapouriens dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment l’innovation, les sciences et technologies, la transformation numérique, l’économie verte et circulaire, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la logistique, les ports maritimes, les chaînes d’approvisionnement et la transformation agroalimentaire à forte valeur ajoutée. Les autorités encouragent également la coopération dans le développement urbain intelligent et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Can Tho ambitionne de devenir une porte d’entrée majeure pour les produits agricoles du delta du Mékong vers les marchés internationaux. Les autorités de la ville ont exprimé leur confiance dans le développement d’une coopération toujours plus substantielle et approfondie avec les partenaires singapouriens, au bénéfice de la prospérité commune et du partenariat stratégique global Vietnam-Singapour.

Pour sa part, Lawrence Chan, chef de VSIP Sembcorp Development, a salué le soutien constant des autorités locales dans la mise en œuvre du projet VSIP Can Tho, premier parc industriel du groupe dans le delta du Mékong. Il a estimé que cette coopération avait favorisé l’arrivée d’investisseurs majeurs tels que Bestway, qui a récemment étendu son implantation et annoncé un investissement supplémentaire de 40 millions de dollars.

Le responsable singapourien a également relevé l’intérêt croissant des entreprises étrangères pour l’environnement d’investissement de Can Tho notamment dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de la logistique, de la transformation alimentaire, du numérique et du développement durable.

Selon Cao Xuan Thang, conseiller commercial du Vietnam à Singapour, les échanges commerciaux bilatéraux connaissent une progression remarquable. Leur valeur est passée d’environ 21 milliards de dollars singapouriens en 2021 à un niveau record de 40 milliards en 2025, soit près de 32 milliards de dollars américains.

Il a souligné que Can Tho dispose d’atouts importants dans les exportations de riz, de produits aquatiques et de fruits et légumes vers Singapour. Il s’est engagé à accompagner la ville dans la promotion de ses produits phares ainsi que dans l’attraction de nouveaux investissements industriels.

À cette occasion, Can Tho a présenté aux entreprises singapouriennes un portefeuille de 29 projets d’investissement comprenant onze projets d’infrastructures industrielles, seize projets énergétiques et deux projets commerciaux, assortis d’incitations fiscales.

Une mission de promotion économique à Singapour est également prévue au quatrième trimestre 2026 afin d’élargir les opportunités de coopération entre les deux parties. -VNA

#Can Tho #entreprises singapouriennes
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