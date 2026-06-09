Économie

La filière pangasius vietnamienne amorce une transition durable pour consolider sa croissance à l’exportation

Portée par des prix élevés et une demande soutenue sur les marchés internationaux, la filière du pangasius enregistre des résultats encourageants. Les acteurs du secteur appellent toutefois à renforcer la qualité des alevins et la prévention sanitaire afin d’assurer un développement durable à long terme.

La filière du pangasius de la province d’An Giang s’oriente vers une croissance durable. Photo: VNA
La filière du pangasius de la province d’An Giang s’oriente vers une croissance durable. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La filière vietnamienne du pangasius, l’un des principaux produits aquatiques d’exportation du pays, connaît une dynamique particulièrement favorable grâce à la hausse durable des prix du poisson de matière première et à la progression de la demande sur les marchés internationaux. Cette évolution apporte des revenus significatifs aux éleveurs et stimule les activités de transformation et d’exportation.

Toutefois, les professionnels du secteur estiment que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir une croissance durable face à une concurrence accrue et à des exigences techniques de plus en plus strictes.

Dans la province de Dông Thap, de nombreux pisciculteurs bénéficient actuellement de conditions de marché favorables. Nguyên Van Tuân, qui exploite un bassin de 3.000 m², vient de commercialiser plus de 100 tonnes de pangasius à un prix de 33.000 dôngs le kilo. Encouragé par les bénéfices réalisés, il a décidé de réinvestir dans un nouveau cycle de production. Selon M. Tuan, les prix du pangasius se maintiennent depuis plusieurs mois au-dessus de 30.000 dôngs le kilogramme, un niveau rarement observé ces dernières années.

Le prix du pangasius brut est resté élevé, générant des bénéfices d'environ 10.000 dôngs/kg pour les agriculteurs des provinces du delta du Mékong telles que Dong Thap, An Giang... Les activités de production, de transformation et d'exportation des entreprises de produits de la mer ont également été très favorables ces derniers temps, en raison de la demande accrue d'importations en provenance de marchés importants tels que la Chine, l'Union européenne (UE), l'ASEAN et le Moyen-Orient.

Selon Lê Hang, secrétaire générale adjointe de l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportations nationales de pangasius ont dépassé 200 millions de dollars en avril 2026, en hausse de près de 20 % sur un an. Sur les cinq premiers mois de l’année, leur valeur cumulée a franchi le seuil de 900 millions de dollars, confirmant la solide trajectoire de croissance de cette filière stratégique.

En 2025, la superficie consacrée à l’élevage du pangasius au Vietnam a dépassé 5.500 hectares, pour une production d’environ 1,7 million de tonnes et des recettes à l’exportation avoisinant 2,2 milliards de dollars. Cette activité assure les moyens de subsistance de dizaines de milliers de familles et contribue de manière importante aux exportations agricoles du pays.

Malgré ces performances, le secteur reste confronté à plusieurs défis majeurs, notamment la qualité des alevins et les risques sanitaires. Les épisodes climatiques extrêmes, les variations météorologiques et la propagation de maladies ont entraîné une baisse significative des taux de survie des jeunes poissons, parfois limités à 5 ou 15 %, avec des mortalités importantes observées avant l’âge de 30 jours.

Pour répondre à ces difficultés, selon Trân Huu Phuc, directeur adjoint du Centre de recherche sur l’aquaculture en eau douce du Sud, relevant de l’Institut vietnamien des sciences halieutiques, il convient de combiner les méthodes traditionnelles de sélection avec les technologies génétiques modernes afin d’améliorer la qualité des souches et de préserver les acquis génétiques.

Il recommande également un contrôle plus rigoureux des conditions d’élevage et des normes de biosécurité.

La province de Dông Thap, qui représente à elle seule environ 35 % de la production nationale de pangasius avec près de 2.500 hectares de bassins, accélère actuellement la restructuration de la filière vers un modèle fondé sur les hautes technologies. -VNA

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#CPTPP #NQ 59 #pangasius #Vietnam
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