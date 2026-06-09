Les ventes au détail progressent de 11,2 % sur cinq mois au Vietnam

Hanoï (VNA) – Selon l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, les ventes au détail de biens et les recettes des services de consommation ont atteint 3.185 billions de dôngs au cours des cinq premiers mois de 2026, en hausse de 11,2 % par rapport à la même période de l’an dernier. Hors effet des prix, la progression s’est établie à 6,1 %, témoignant de la poursuite de la reprise de la consommation intérieure.



Pour le seul mois de mai 2026, les ventes au détail de biens et les recettes des services de consommation ont été estimées à 647,1 billions de dôngs, en hausse de 0,5 % par rapport au mois précédent et de 11,8 % sur un an.



Dans la structure des recettes, le commerce de détail est demeuré le principal contributeur avec 2.418,1 billions de dôngs, représentant près de 76 % du total et enregistrant une hausse de 11,1 % sur un an.



Parallèlement, le secteur de l’hébergement et de la restauration a poursuivi sa progression, avec des recettes estimées à 400,4 billions de dôngs, en hausse de 13,3 % par rapport à la même période de l’année dernière.



Bien qu’il ne représente que 1,3 % des recettes totales, le tourisme a enregistré une croissance de 12,2 %, atteignant environ 40,6 billions de dôngs. Cette performance a été favorisée par une politique de visas plus ouverte, des programmes efficaces de promotion et de relance du tourisme ainsi qu’une amélioration continue de la qualité des services, attirant davantage de visiteurs vietnamiens et étrangers.



Les autres services ont, quant à eux, généré environ 325,9 billions de dôngs de recettes, soit une hausse de 9,1 % sur un an, contribuant également à la croissance de la consommation et des services.



Selon les experts, cette dynamique s’explique principalement par la reprise de la demande intérieure, les politiques de soutien à la consommation et l’essor du secteur touristique.



Lors d’une réunion consacrée au développement du marché intérieur, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a souligné que le marché domestique constituait un moteur essentiel et un « point d’appui » pour atteindre l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres durant la période 2026-2030.



Le Vietnam vise ainsi une progression annuelle de 14 à 15 % des ventes au détail de biens et des recettes des services de consommation, une croissance moyenne de 23 à 25 % du commerce électronique et une réduction des coûts logistiques à environ 12-15 % du PIB.



Le vice-Premier ministre a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce d’élaborer rapidement une nouvelle stratégie de développement du marché intérieur, à long terme et centrée sur les citoyens et les entreprises, afin de la soumettre aux autorités compétentes d’ici décembre 2026.



Les ministères, secteurs et localités sont également appelés à poursuivre la simplification des procédures administratives, à lever les obstacles réglementaires et à réduire les coûts de conformité pour les entreprises. Ils devront en outre mettre en œuvre efficacement les mesures de stimulation prévues par la Résolution n°88/NQ-CP, organiser de vastes campagnes promotionnelles et renforcer la campagne « Les Vietnamiens consomment vietnamien ». -VNA