Économie

La coentreprise Viettel-Laos décroche les droits de diffusion du Mondial 2026

L’événement marque une première historique pour le pays, une entreprise de télécommunications locale ayant acquis de manière indépendante l’intégralité des droits de diffusion d’une édition de la Coupe du monde.

Ccérémonie de lancement des droits de diffusion en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Photo : VNA
Ccérémonie de lancement des droits de diffusion en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Photo : VNA

Vientiane (VNA) – La société Star Telecom (Unitel), coentreprise entre le groupe vietnamien Viettel et la partie lao, a officiellement annoncé le 8 juin à Vientiane l’acquisition des droits de diffusion de la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Laos.

L’événement marque une première historique pour le pays, une entreprise de télécommunications locale ayant acquis de manière indépendante l’intégralité des droits de diffusion d’une édition de la Coupe du monde.

Selon l’accord conclu avec la FIFA, Unitel détient les droits médiatiques exclusifs de la compétition sur l’ensemble du territoire lao, couvrant la télévision terrestre, le câble, le satellite, la radio, les plateformes numériques, les services mobiles, les réseaux sociaux ainsi que les retransmissions publiques.

L’entreprise assurera la retransmission en direct des 104 matchs de la compétition sur sa plateforme de divertissement numérique LaoTV ainsi que sur ses autres supports technologiques, permettant aux amateurs de football de suivre l’intégralité de la compétition sans frais d’abonnement.

Outre les retransmissions en direct, LaoTV proposera des rediffusions à la demande, des résumés de matchs ainsi que des émissions spéciales d’analyse et de commentaires sportifs.

Lors de la cérémonie de lancement, le général de division Saichay Kommasith, vice-ministre lao de la Défense, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Laos et président du conseil d’administration de Star Telecom, a indiqué que cette diffusion gratuite constituait un geste de reconnaissance envers la population lao. Il a souligné que l’entreprise plaçait depuis toujours le développement du pays et le service à ses citoyens au cœur de sa mission.

Fondée il y a 16 ans, Unitel est aujourd’hui le premier opérateur de télécommunications au Laos. Son réseau couvre 91 % du territoire national et ses services mobiles à haut débit sont accessibles dans 89 % des zones rurales et reculées. L’entreprise joue également un rôle actif dans la transformation numérique du pays tout en contribuant à la création d’emplois et à de nombreux programmes sociaux.

Coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sera la première édition à réunir 48 équipes avec 104 matchs. Elle se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026. -VNA

#coentreprise Viettel-Laos #Unitel #Coupe du monde 2026 Laos
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Viettel lance officiellement Unitel Logistics au Laos. (Photo : avec l’aimable autorisation de Viettel)

Viettel se développe dans la logistique au Laos avec Unitel Logistics

Le groupe Viettel, industrie militaire et télécommunications (Viettel) a annoncé le 16 octobre le lancement d'Unitel Logistics au Laos, marquant ainsi son expansion stratégique dans le secteur de la logistique et des infrastructures de transport international, et sa transformation en une entreprise technologique mondiale.

Voir plus

La péninsule de Thu Thiêm est positionnée comme le cœur du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Un cadre solide de résolution des différends pour renforcer l’attractivité du VIFC

La stratégie de développement du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) prévoit un écosystème financier complet englobant la finance verte, les crédits carbone, la fintech, la technologie blockchain, les actifs numériques, la banque numérique et d’autres modèles commerciaux innovants. Ces secteurs fortement internationalisés impliquent des transactions transfrontalières complexes et des structures juridiques sophistiquées.

Pays maritime, dont l’histoire, la tradition, la culture et le processus d’édification nationale sont liés à la mer, le Vietnam vise à faire de la mer un espace de développement stratégique pour construire un pays puissant et enrichi par la mer. Photo: VNA

La mer bleue dans l’image d’un pays maritime puissant au XXIe siècle

Après huit ans d’application de la résolution n°36-NQ/TW du Comité central du Parti du 12e mandat, en date du 22 octobre 2018, sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2045, l’heure est au bilan mais aussi à une nouvelle résolution à mettre en place.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung (4e à partir de la droite) et Eric M. Hambly (5e à partir de la droite), président-directeur général du groupe américain Murphy Oil. Photo: moit.gov.vn

Murphy Oil invité à développer de nouveaux projets au Vietnam

Présent au Vietnam depuis 2012, le groupe participe à plusieurs projets pétroliers et gaziers importants, dont Lac Da Vang et Hai Su Vang. Ces projets devraient contribuer à renforcer l’approvisionnement énergétique du pays et à soutenir son développement économique.

Changer les mentalités pour accélérer les technologies stratégiques

Changer les mentalités pour accélérer les technologies stratégiques

Le développement des « technologies stratégiques » constitue actuellement une priorité urgente, nécessitant une mobilisation résolue, depuis l’élaboration des mécanismes et des politiques jusqu’à leur mise en œuvre opérationnelle, afin de générer des percées productives et des résultats concrets et visibles. La maîtrise de ces technologies permettra au Vietnam de devenir un pays dynamique, doté de capacités technologiques avancées et de produits de marque reconnus à l’international.

L'article publié dans le journal français Le Monde. Photo : capture d’écran

Le numérique s’impose comme le nouveau moteur de la croissance économique au Vietnam

Selon des données récemment relayées par le journal français Le Monde, l’e-commerce a progressé de 25 % en 2025 dans le pays, générant 26 milliards d’euros de chiffre d’affaires, notamment grâce à TikTok Shop. Avec une part représentant désormais 11 % des ventes de détail totales, le pays s'affirme comme l'un des marchés les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est.

Environ 220 tonnes de bananes fraîches de Dông Nai exportées vers les marchés internationaux. Photo: VNA

L’agriculture confirme son rôle de moteur des excédents commerciaux malgré les turbulences mondiales

Alors que le déficit commercial du Vietnam s’est creusé à près de 14 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de 2026, le secteur agricole continue d’afficher un excédent robuste de 7,5 milliards de dollars. Portée par le riz, les fruits et légumes ainsi que d’autres produits stratégiques, l’agriculture demeure un pilier essentiel de la résilience économique et un levier de croissance durable pour le pays.

Sur le plan macroéconomique, la résolution du gouvernement exhorte à gérer de manière proactive, flexible, opportune et efficace, la politique monétaire en coordination étroite et concertée avec une politique budgétaire expansionniste rationnelle et ciblée. Photo: VietnamPlus

Le gouvernement exige de se mobiliser vers une croissance à deux chiffres

Chaque ministère, organismes, localité, groupe économique et entreprise publique doit adhérer scrupuleusement aux objectifs, exigences et scénarios pour atteindre une croissance économique à deux chiffres en 2026, identifier les marges de manœuvre de croissance sur lesquelles ils pourraient s’appuyer pour atteindre les objectifs fixés, souligne la résolution.

Le 9e Congrès national de l’Union des agriculteurs du Vietnam. Photo: VNA

Ouverture du 9e Congrès national de l’Union des agriculteurs du Vietnam à Hanoi

Réuni à Hanoï pour son 9e Congrès national, mandat 2026-2031, l’Union des agriculteurs du Vietnam fixe comme priorité la modernisation de son organisation, l’accélération de la transformation numérique et la promotion du rôle des agriculteurs en tant qu’acteurs centraux du développement agricole, rural et de la construction d’une nouvelle ruralité.