Économie

LG Innotek va construire sa première usine de supports de puces électroniques au Vietnam

La nouvelle usine s'étendra sur environ 330 000 mètres carrés et fabriquera plusieurs types de supports avancés, notamment les modèles RF-SiP, FC-CSP et FC-BGA. Le projet, géré par la filiale locale de l'entreprise, devrait débuter le mois prochain pour s'achever en mai de l'année suivante.

La nouvelle usine de LG Innotek fabriquera plusieurs types de supports avancés. Photo: VNA
La nouvelle usine de LG Innotek fabriquera plusieurs types de supports avancés. Photo: VNA

Séoul (VNA) - Le 4 juin, au complexe scientifique LG Science Park à Séoul, LG Innotek a signé un protocole d'accord avec les autorités de Hai Phong pour le projet de construction de l’usine de production de supports de puces dans la ville.

Selon cet accord, le projet, géré par la filiale locale de l'entreprise, devrait débuter le mois prochain pour s'achever en mai de l'année suivante.

LG Innotek exploite déjà une usine de pièces optiques pour caméras au Vietnam, mais c'est la première fois qu'elle y construit un site pour les composants de puces. La ville de Hai Phong a été choisie en raison de ses infrastructures existantes, de sa proximité avec des entreprises spécialisées dans l'assemblage et le contrôle, ainsi que pour ses coûts de production compétitifs.

La nouvelle usine s'étendra sur environ 330 000 mètres carrés et fabriquera plusieurs types de supports avancés, notamment les modèles RF-SiP, FC-CSP et FC-BGA. Avec ce projet, LG Innotek met en œuvre une stratégie de production sur deux sites. L'usine de Gumi, en République de Corée, servira de base principale pour la recherche et les produits à haute valeur ajoutée.

L'usine de Hai Phòng se concentrera sur la production à grande échelle de supports plus courants. Cette décision vise à accroître la compétitivité du groupe face à une demande mondiale en forte hausse, notamment avec le développement des smartphones 5G et 6G, de l'intelligence artificielle intégrée et des investissements technologiques mondiaux.

Actuellement, l’usine de Gumi fonctionne à sa capacité maximale, rendant cette extension indispensable. En parallèle, LG Innotek poursuit ses investissements en République de Corée, ayant signé en mars 2025 un accord de 600 milliards de won avec la ville de Gumi.

Le président de LG Innotek, Moon Hyuk-soo, a affirmé qu'en diversifiant ses sites de production, l'entreprise ambitionne de porter le chiffre d'affaires de ce secteur à plus de 3 000 milliards de won d'ici 2030, tout en égalant la rentabilité de sa branche optique actuelle. -VNA

#LG Innotek
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