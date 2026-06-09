Les exportations vietnamiennes de poivre poursuivent leur envolée en cinq mois

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon les données récemment publiées par l'Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), les exportations nationales de poivre ont maintenu une dynamique de croissance positive entre janvier et mai 2026, malgré un ralentissement observé en mai.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, le pays a expédié près de 122 600 tonnes de poivre, générant un chiffre d'affaires de 789,2 millions de dollars, soit une progression de 21,7 % en volume et de 13,9 % en valeur en glissement annuel.

Pour le seul mois de mai 2026, les performances ont toutefois accusé un repli avec 25 180 tonnes exportées pour 166,2 millions de dollars, marquant une baisse respective de 18,9 % en volume et de 13,9 % en valeur par rapport au mois d’avril. Cette tendance baissière mensuelle s'explique principalement par l'effondrement des importations chinoises, qui ont chuté de 66,8 % en un mois pour s'établir à seulement 1 512 tonnes, affectant les résultats d’exportation du secteur.

Malgré cette conjoncture mensuelle atone, les États-Unis demeurent le premier débouché du poivre vietnamien avec près de 30 000 tonnes absorbées depuis le début de l'année, soit une hausse de 30,2 % sur un an. Le marché asiatique, portée par une demande globale en hausse de 24 %, reste la zone de consommation la plus dynamique, notamment grâce aux performances exceptionnelles de la Chine et de la Thaïlande sur les cinq premiers mois. Parallèlement, l'Europe affiche une évolution positive de 5,1 %, soutenue par le rôle de plaque tournante des Pays-Bas, bien que le marché allemand ait enregistré un recul notable.

En tant que centre névralgique du négoce mondial, le Vietnam a également intensifié ses importations de matières premières pour répondre aux besoins de transformation et de réexportation. De janvier à mai, les importations de poivre ont grimpé de 69% pour atteindre 38 086 tonnes, le Cambodge s'imposant comme le principal fournisseur avec une hausse spectaculaire de 344,3 %. Cet afflux massif de produits importés a cependant pesé sur les cours intérieurs, entraînant une baisse des prix domestiques qui oscillent désormais entre 137 000 et 140 000 dongs le kilogramme dans les principales régions productrices.

Enfin, la filière de la cannelle affiche elle aussi une croissance modérée avec plus de 48 600 tonnes exportées pour une valeur de 124,3 millions de dollars en cinq mois, portée par la vitalité du marché américain qui compense le ralentissement observé en Europe et dans certains pays d'Asie. Si l'Inde conserve sa position de leader pour la cannelle vietnamienne, l'émergence du marché africain et la forte progression des expéditions vers les Amériques soulignent la diversification croissante des débouchés pour les épices du pays. -VNA

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