Économie

Les exportations vietnamiennes de poivre poursuivent leur envolée en cinq mois

Au cours des cinq premiers mois de cette année, le Vietnam a expédié près de 122 600 tonnes de poivre, générant un chiffre d'affaires de 789,2 millions de dollars, soit une progression de 21,7 % en volume et de 13,9 % en valeur en glissement annuel.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, le Vietnam expédie près de 122 600 tonnes de poivre, générant un chiffre d'affaires de 789,2 millions de dollars. Photo: VNA
Au cours des cinq premiers mois de cette année, le Vietnam expédie près de 122 600 tonnes de poivre, générant un chiffre d'affaires de 789,2 millions de dollars. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon les données récemment publiées par l'Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), les exportations nationales de poivre ont maintenu une dynamique de croissance positive entre janvier et mai 2026, malgré un ralentissement observé en mai.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, le pays a expédié près de 122 600 tonnes de poivre, générant un chiffre d'affaires de 789,2 millions de dollars, soit une progression de 21,7 % en volume et de 13,9 % en valeur en glissement annuel.

Pour le seul mois de mai 2026, les performances ont toutefois accusé un repli avec 25 180 tonnes exportées pour 166,2 millions de dollars, marquant une baisse respective de 18,9 % en volume et de 13,9 % en valeur par rapport au mois d’avril. Cette tendance baissière mensuelle s'explique principalement par l'effondrement des importations chinoises, qui ont chuté de 66,8 % en un mois pour s'établir à seulement 1 512 tonnes, affectant les résultats d’exportation du secteur.

Malgré cette conjoncture mensuelle atone, les États-Unis demeurent le premier débouché du poivre vietnamien avec près de 30 000 tonnes absorbées depuis le début de l'année, soit une hausse de 30,2 % sur un an. Le marché asiatique, portée par une demande globale en hausse de 24 %, reste la zone de consommation la plus dynamique, notamment grâce aux performances exceptionnelles de la Chine et de la Thaïlande sur les cinq premiers mois. Parallèlement, l'Europe affiche une évolution positive de 5,1 %, soutenue par le rôle de plaque tournante des Pays-Bas, bien que le marché allemand ait enregistré un recul notable.

En tant que centre névralgique du négoce mondial, le Vietnam a également intensifié ses importations de matières premières pour répondre aux besoins de transformation et de réexportation. De janvier à mai, les importations de poivre ont grimpé de 69% pour atteindre 38 086 tonnes, le Cambodge s'imposant comme le principal fournisseur avec une hausse spectaculaire de 344,3 %. Cet afflux massif de produits importés a cependant pesé sur les cours intérieurs, entraînant une baisse des prix domestiques qui oscillent désormais entre 137 000 et 140 000 dongs le kilogramme dans les principales régions productrices.

Enfin, la filière de la cannelle affiche elle aussi une croissance modérée avec plus de 48 600 tonnes exportées pour une valeur de 124,3 millions de dollars en cinq mois, portée par la vitalité du marché américain qui compense le ralentissement observé en Europe et dans certains pays d'Asie. Si l'Inde conserve sa position de leader pour la cannelle vietnamienne, l'émergence du marché africain et la forte progression des expéditions vers les Amériques soulignent la diversification croissante des débouchés pour les épices du pays. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #exportations vietnamiennes #poivre #VPSA #cannelle
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Récole de poivre. Photo: VNA

Poivre vietnamien : paradoxe 2026 entre prix records et production en recul

La récolte de poivre 2026 débute dans les principales régions productrices du Vietnam, dans un contexte de prix élevés dépassant 150.000 dôngs le kilogramme. Si cette hausse promet de meilleurs revenus pour les agriculteurs et les entreprises, la filière reste confrontée à un paradoxe : la superficie cultivée diminue, obligeant le pays à augmenter ses importations malgré une demande mondiale en reprise.

Voir plus

La péninsule de Thu Thiêm est positionnée comme le cœur du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Un cadre solide de résolution des différends pour renforcer l’attractivité du VIFC

La stratégie de développement du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) prévoit un écosystème financier complet englobant la finance verte, les crédits carbone, la fintech, la technologie blockchain, les actifs numériques, la banque numérique et d’autres modèles commerciaux innovants. Ces secteurs fortement internationalisés impliquent des transactions transfrontalières complexes et des structures juridiques sophistiquées.

Pays maritime, dont l’histoire, la tradition, la culture et le processus d’édification nationale sont liés à la mer, le Vietnam vise à faire de la mer un espace de développement stratégique pour construire un pays puissant et enrichi par la mer. Photo: VNA

La mer bleue dans l’image d’un pays maritime puissant au XXIe siècle

Après huit ans d’application de la résolution n°36-NQ/TW du Comité central du Parti du 12e mandat, en date du 22 octobre 2018, sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2045, l’heure est au bilan mais aussi à une nouvelle résolution à mettre en place.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung (4e à partir de la droite) et Eric M. Hambly (5e à partir de la droite), président-directeur général du groupe américain Murphy Oil. Photo: moit.gov.vn

Murphy Oil invité à développer de nouveaux projets au Vietnam

Présent au Vietnam depuis 2012, le groupe participe à plusieurs projets pétroliers et gaziers importants, dont Lac Da Vang et Hai Su Vang. Ces projets devraient contribuer à renforcer l’approvisionnement énergétique du pays et à soutenir son développement économique.

Changer les mentalités pour accélérer les technologies stratégiques

Changer les mentalités pour accélérer les technologies stratégiques

Le développement des « technologies stratégiques » constitue actuellement une priorité urgente, nécessitant une mobilisation résolue, depuis l’élaboration des mécanismes et des politiques jusqu’à leur mise en œuvre opérationnelle, afin de générer des percées productives et des résultats concrets et visibles. La maîtrise de ces technologies permettra au Vietnam de devenir un pays dynamique, doté de capacités technologiques avancées et de produits de marque reconnus à l’international.

L'article publié dans le journal français Le Monde. Photo : capture d’écran

Le numérique s’impose comme le nouveau moteur de la croissance économique au Vietnam

Selon des données récemment relayées par le journal français Le Monde, l’e-commerce a progressé de 25 % en 2025 dans le pays, générant 26 milliards d’euros de chiffre d’affaires, notamment grâce à TikTok Shop. Avec une part représentant désormais 11 % des ventes de détail totales, le pays s'affirme comme l'un des marchés les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est.

Environ 220 tonnes de bananes fraîches de Dông Nai exportées vers les marchés internationaux. Photo: VNA

L’agriculture confirme son rôle de moteur des excédents commerciaux malgré les turbulences mondiales

Alors que le déficit commercial du Vietnam s’est creusé à près de 14 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de 2026, le secteur agricole continue d’afficher un excédent robuste de 7,5 milliards de dollars. Portée par le riz, les fruits et légumes ainsi que d’autres produits stratégiques, l’agriculture demeure un pilier essentiel de la résilience économique et un levier de croissance durable pour le pays.

Sur le plan macroéconomique, la résolution du gouvernement exhorte à gérer de manière proactive, flexible, opportune et efficace, la politique monétaire en coordination étroite et concertée avec une politique budgétaire expansionniste rationnelle et ciblée. Photo: VietnamPlus

Le gouvernement exige de se mobiliser vers une croissance à deux chiffres

Chaque ministère, organismes, localité, groupe économique et entreprise publique doit adhérer scrupuleusement aux objectifs, exigences et scénarios pour atteindre une croissance économique à deux chiffres en 2026, identifier les marges de manœuvre de croissance sur lesquelles ils pourraient s’appuyer pour atteindre les objectifs fixés, souligne la résolution.

Le 9e Congrès national de l’Union des agriculteurs du Vietnam. Photo: VNA

Ouverture du 9e Congrès national de l’Union des agriculteurs du Vietnam à Hanoi

Réuni à Hanoï pour son 9e Congrès national, mandat 2026-2031, l’Union des agriculteurs du Vietnam fixe comme priorité la modernisation de son organisation, l’accélération de la transformation numérique et la promotion du rôle des agriculteurs en tant qu’acteurs centraux du développement agricole, rural et de la construction d’une nouvelle ruralité.