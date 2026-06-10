Vietnam–Royaume-Uni : vers 10 milliards de dollars d’échanges commerciaux

​

Hanoï, 10 juin (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique, a reçu dans l’après-midi du 10 juin à Hanoï Mme Seema Malhotra, ministre d’État britannique chargée des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, en visite de travail au Vietnam.

​

​

À cette occasion, le chef de la diplomatie vietnamienne a remercié le Royaume-Uni d’avoir dépêché une représentante de haut niveau au Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026. Se félicitant du cinquième anniversaire de l’établissement du partenariat de dialogue ASEAN–Royaume-Uni, il a réaffirmé le soutien du Vietnam au renforcement des relations entre l’ASEAN et Londres, tout en soulignant la détermination de Hanoï à assumer pleinement son rôle de coordinateur des relations ASEAN–Royaume-Uni pour la période 2024-2027.

​

​

Le ministre Lê Hoài Trung a salué les progrès significatifs enregistrés dans les relations bilatérales, notamment depuis l’élévation des liens au rang de Partenariat stratégique global en octobre 2025. Il a souligné que le Royaume-Uni demeure un partenaire important du Vietnam et que les deux pays disposent encore d’un vaste potentiel de coopération dans des secteurs tels que le commerce, l’investissement, la finance, les sciences et technologies, l’éducation, le tourisme, la transition verte et les énergies renouvelables.

​

​

Dans cette perspective, il a proposé de renforcer les activités de promotion commerciale et d’investissement ainsi que l’ouverture réciproque des marchés, afin d’atteindre l’objectif fixé de 10 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux dès cette année. Il a également réaffirmé la volonté du Vietnam de créer des conditions favorables aux entreprises britanniques souhaitant investir durablement dans le pays, en particulier dans les projets d’infrastructures stratégiques à fort effet d’entraînement.

​

​

Pour sa part, Mme Seema Malhotra a félicité le Vietnam pour l’organisation réussie du Forum de l’avenir de l’ASEAN et salué le rôle actif du pays au sein de l’organisation régionale. Elle a également exprimé sa reconnaissance pour les contributions du Vietnam au développement des relations entre l’ASEAN et le Royaume-Uni.

​

​

La responsable britannique s’est dite impressionnée par les réalisations socio-économiques du Vietnam et a souligné la dynamique positive des relations bilatérales, notamment depuis la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, au Royaume-Uni en 2025. Elle a réaffirmé la volonté de Londres de renforcer davantage la coopération avec Hanoï dans tous les domaines, notamment la politique, la diplomatie, les migrations, le commerce, l’investissement, les sciences et technologies, l’éducation et la croissance verte.

​

​

Mme Seema Malhotra a indiqué que les investisseurs britanniques accordaient un intérêt croissant au marché vietnamien, particulièrement dans les secteurs de l’énergie et de la transition écologique. Elle a confirmé que le Royaume-Uni poursuivrait son accompagnement du Vietnam dans la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), notamment à travers un soutien à l’amélioration du cadre réglementaire afin d’attirer davantage d’investissements privés internationaux.

​

​

Les deux parties sont convenues de renforcer la confiance politique grâce à la multiplication des échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, et d’élaborer rapidement un plan d’action destiné à concrétiser le Partenariat stratégique global. Elles ont également réaffirmé leur volonté de tirer pleinement parti des mécanismes de coopération existants, dont le Dialogue stratégique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères.

​

​

Sur le plan économique, les deux pays ont convenu de promouvoir les connexions entre les fonds d’investissement, de coopérer dans le développement de centres financiers internationaux ainsi que dans le secteur des minerais critiques, tout en coordonnant leurs efforts pour soutenir le commerce mondial.

​

​

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, les deux parties ont souligné l’importance du renforcement des liens entre experts, instituts de recherche et établissements d’enseignement de premier plan. Elles envisagent de mettre en place des programmes destinés à former des ressources humaines hautement qualifiées dans les secteurs où le Royaume-Uni dispose d’une expertise reconnue et où le Vietnam exprime des besoins croissants.

​

​

La partie britannique a par ailleurs réaffirmé sa disponibilité à accompagner le Vietnam dans le renforcement de l’enseignement de l’anglais et dans la réalisation de l’objectif visant à faire de cette langue une deuxième langue d’usage dans le système scolaire vietnamien.

​

​

Abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux responsables ont convenu de poursuivre leur étroite coordination au sein des mécanismes multilatéraux, notamment dans les cadres des Nations unies et du partenariat ASEAN–Royaume-Uni. Ils ont réaffirmé leur attachement au dialogue, au respect du droit international, au règlement pacifique des différends, ainsi qu’à la garantie de la liberté, de la sûreté et de la sécurité de la navigation maritime et aérienne, de la sécurité énergétique et de la résilience des chaînes d’approvisionnement.

​

​

Les deux parties ont souligné que le renforcement des relations Vietnam–Royaume-Uni contribuait non seulement aux intérêts communs des deux pays, mais également à la paix, à la stabilité et au développement durable dans leurs régions respectives et dans le monde. - VNA

​

Nguyễn Thị Vân Hà