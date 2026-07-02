Culture-Sports

La mode vietnamienne séduit les célébrités chinoises et gagne en notoriété

Portées par de nombreuses célébrités chinoises sur les tapis rouges, lors de concerts, de séances photo ou d'événements médiatiques, les créations de stylistes vietnamiens connaissent un succès grandissant sur les réseaux sociaux chinois.

Le chanteur Ji Ke Jun Yi, l'une des grandes voix de la scène musicale chinoise, porte une création ornée de fleurs 3D du styliste Tran Hung. Photo : thanhnien.vn
Le chanteur Ji Ke Jun Yi, l'une des grandes voix de la scène musicale chinoise, porte une création ornée de fleurs 3D du styliste Tran Hung. Photo : thanhnien.vn

Hanoï (VNA) - Les créations de stylistes vietnamiens gagnent en visibilité en Chine, portées par de nombreuses célébrités lors de tapis rouges, concerts, séances photo pour des magazines ou apparitions médiatiques internationales. Cette exposition contribue à faire rayonner la mode vietnamienne sur les réseaux sociaux chinois.

Autrefois perçues au Vietnam comme des marques inspirées des tendances « Taobao », les actrices Zhao Lusi et Esther Yu participent désormais à cette dynamique en arborant des créations vietnamiennes. Zhao Lusi a porté une tenue du créateur Phan Huy lors d’un livestream à Shanghai, tandis qu’Esther Yu a choisi une création de Cuong Dàm pour le Festival de Cannes 2026. Ces apparitions ont suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux vietnamiens et chinois, confirmant la présence croissante de la mode vietnamienne lors des grands événements du divertissement chinois.

Le designer Tran Hung, dont les tenues de scène sont portées par plusieurs artistes chinois, dont Song Yaxuan, Vanness Wu, Zhang Linghe, Cheng Yi et Huang Zihongfan, explique que les choix vestimentaires des célébrités sont généralement effectués par leurs stylistes ou équipes mode. Sa marque s’est fait connaître grâce à ses défilés à la Semaine de la mode de Londres et à sa forte présence sur les réseaux sociaux.

Selon lui, de nombreux artistes masculins chinois apprécient son univers, qui associe coupe soignée, savoir-faire artisanal et esthétique romantique sans renoncer à la masculinité. Ils recherchent des vêtements élégants, raffinés et structurés, incarnant l'esprit du « quiet luxury ». Il estime également que l'influence des célébrités chinoises est considérable : une seule apparition au bon moment peut accroître la notoriété d'une marque dans toute l'Asie, notamment grâce à la diffusion des images sur Weibo, Xiaohongshu, Douyin et par les communautés de fans.

Ces dernières années, l’émission Sisters Who Make Waves a également offert une vitrine à plusieurs marques vietnamiennes, parmi lesquelles Badbiss, Lsoul, Hacchic Couture, Swan et Fancì. Lors des éditions 2025 et 2026, plusieurs artistes chinoises ont porté des créations de Badbiss, notamment Liu Shishi, Michelle Chen, Zhang Yuxi, Esther Yu, Cheng Xiao, Qi Wei et Wu Xuanyi, contribuant à renforcer la notoriété de la marque auprès du public chinois.

Selon la créatrice Huynh Thanh Tho, fondatrice de Badbiss, les artistes chinoises apprécient particulièrement les tenues à l'esprit féminin mais affirmé, au caractère scénique, à la structure soignée et richement travaillées à la main. Elles privilégient des créations dotées d'une véritable identité plutôt que des pièces dictées par les tendances éphémères.

Après avoir débuté avec un modèle de vente en ligne, Badbiss a ouvert son propre studio à Hangzhou. La marque investit fortement dans la qualité de ses produits, la réactivité de son service client, l'optimisation de son fonctionnement ainsi que le développement de relations durables avec les stylistes et les partenaires locaux. La présence d'un studio à Hangzhou permet de rapprocher la marque de sa clientèle, en offrant aux artistes et aux clients une expérience plus pratique lors des essayages et de leurs collaborations avec Badbiss.

Outre Badbiss, une autre marque vietnamienne, Lsoul, est également en passe d'ouvrir une boutique à Hangzhou, après avoir participé à deux reprises à la Semaine de la mode de Shanghai.

Pour Huynh Thanh Tho, un nombre croissant de consommateurs chinois identifient désormais l'origine vietnamienne des créations, une évolution qui contribue non seulement au développement des marques, mais aussi au rayonnement international de la mode vietnamienne. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #mode vietnamienne #célébrités chinoises
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Participants à la conférence « Promouvoir le développement du commerce électronique dans l’industrie de la mode » à Hô Chi Minh-Ville. Photo fournie par les organisateurs

L’e-commerce, nouveau moteur de croissance pour la mode vietnamienne

L’industrie de la mode vietnamienne est sur le point d’entamer une nouvelle phase de croissance avec l’accélération de l’adoption du commerce électronique, même si les entreprises doivent surmonter les défis liés à l’image de marque, à la durabilité et à la transformation numérique pour saisir pleinement cette opportunité.

La mode durable vietnamienne présentée au Royaume-Uni

La mode durable vietnamienne présentée au Royaume-Uni

Une récente exposition de mode verte à Londres a présenté une collection de mode durable de la designer vietnamienne Lan Huong, avec des vêtements fabriqués avec des fibres de 100 % ramie, biodégradable et pouvant être réutilisé et recyclé.

Voir plus

Des images retraçant les 50 ans de Hô Chi Minh-Ville sont diffusées sur des écrans géants dans le quartier piéton de Myeongdong, haut lieu touristique fréquenté par de nombreux visiteurs. Photo: VNA

Les 50 ans de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh célébrés sur des écrans géants au cœur de Séoul

Des images mettant en valeur le développement et le rayonnement de Hô Chi Minh-Ville sont diffusées les 1er et 2 juillet sur les écrans électroniques géants de plusieurs sites emblématiques de Séoul. Cette initiative illustre la vitalité de la coopération décentralisée entre les deux villes et contribue à promouvoir l’image d’une métropole vietnamienne moderne, dynamique et ouverte sur le monde.

La cascade de Dray Sap dans le géoparc mondial UNESCO de Dak Nong, commune de Nam Da, province de Lâm Dông. Photo : VNA

Les efforts de conservation du géoparc mondial de Dak Nông se poursuivent

Le Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Réseau vietnamien des géoparcs mondiaux UNESCO et les organismes compétents, a mené une inspection de 41 sites géologiques, culturels et touristiques au sein du géoparc. Cette inspection a mis en évidence plusieurs problèmes nécessitant une attention urgente afin de préserver la valeur exceptionnelle du site.

Panorama du colloque. Photo: VNA

Le cinéma vietnamien face aux défis de l'intelligence artificielle et de la propriété intellectuelle

Réunis le 30 juin à Da Nang dans le cadre du quatrième Festival du film asiatique de Da Nang (DANAFF IV), responsables, experts et entreprises ont souligné que l’intelligence artificielle (IA) transforme en profondeur l’industrie cinématographique. Pour le Vietnam, la transition numérique, le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle et la mise en place d’un écosystème numérique constituent des leviers essentiels afin d’accroître la compétitivité du secteur.

La Birmane Soe Myintzu Lwin (au centre) est couronnée Miss Monde Multiculturel 2026. La Vietnamienne Nguyên Tran Hà Linh (deuxième à partir de la gauche) remporte le titre de deuxième dauphine. Photo : organisateurs

La Birmane Soe Myintzu Lwin sacrée Miss Monde Multiculturel 2026

Soe Myintzu Lwin, 23 ans, a surpassé 19 autres candidates pour remporter la couronne. Outre le titre, elle a également reçu le prix "Meilleur corps". La représentante vietnamienne Nguyên Trân Hà Linh a été élue deuxième dauphine et a reçu deux prix spéciaux.

La cérémonie d'ouverture du 4e Festival du film asiatique de Da Nang (DANAFF IV). Photo : VNA

Ouverture de la 4ᵉ édition du Festival du film asiatique de Da Nang

Le 4e Festival du film asiatique de Da Nang (DANAFF IV) s'est ouverte le 28 juin à Da Nang. Réunissant cinéastes, artistes et experts vietnamiens et étrangers, l'événement confirme son ambition de devenir une plateforme régionale majeure pour les échanges cinématographiques, tout en contribuant au développement de l'industrie culturelle et au rayonnement international du Vietnam.

Le groupe Xâm Ha Thanh participe à un atelier artistique pour les élèves du système éducatif Hoang Mai Star (Hanoï). Photo : NSHM

Le chant Xẩm, un patrimoine vivant porté par la jeunesse

Dans un contexte où la préservation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel suscitent un intérêt croissant, rapprocher les arts traditionnels des jeunes générations apparaît comme l’une des clés pour assurer leur transmission et leur pérennité.

L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, offre des cadeaux à des enfants à l'occasion de la « Journée de la famille vietnamienne » en Israël. Photo : VNA

Célébration de la Journée de la famille vietnamienne en Israël

À l'occasion de la Journée de la famille vietnamienne, la communauté vietnamienne en Israël s'est réunie à Netanya pour célébrer les valeurs de solidarité et de cohésion. La rencontre a également été l'occasion de réaffirmer le soutien de l'ambassade du Vietnam et l'attachement de la diaspora à ses racines culturelles malgré un contexte sécuritaire toujours incertain.

Le 6e Festival culturel du peuple Cham, organisé à Khanh Hoa, met à l'honneur un patrimoine historique et culturel exceptionnel. Photo: VNA

Le Vietnam met à l'honneur le patrimoine culturel du peuple Cham

Réunissant des représentants du peuple Cham de plusieurs villes et provinces vietnamiennes, le 6e Festival culturel de l’ethnie Cham, organisé à Khanh Hoa, met à l'honneur un patrimoine historique et culturel exceptionnel, tout en réaffirmant la volonté des autorités de préserver la diversité culturelle et d'en faire un levier du développement durable.

Les délégués, invités internationaux et troupes artistiques posent pour une photo commémorative. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville renforce ses liens d’amitié par la culture

Organisé le 27 juin à Hô Chi Minh-Ville, le programme « Les mélodies de l’amitié » a réuni représentants diplomatiques, organisations internationales et communautés étrangères autour d’échanges culturels destinés à renforcer l’amitié entre les peuples.

Démonstrations de clubs d’arts martiaux à Hanoï. Photo : VNA

Du patrimoine à l’industrie culturelle : les arts martiaux de Hanoï en quête de valorisation

Héritage vivant de la culture de Thang Long, les arts martiaux traditionnels de Hanoï incarnent à la fois l’histoire, les valeurs morales et l’identité culturelle vietnamiennes. À l’heure où la capitale mise sur les industries culturelles comme moteur de développement, leur valorisation apparaît comme un enjeu majeur pour transformer ce patrimoine séculaire en ressource économique, touristique et créative.

Un représentant du Vietnam prend la parole lors de la session à Paris. Photo : UNESCO

L’UNESCO accorde au Vietnam une nouvelle voix dans l’évaluation du patrimoine mondial

Lors de la 11e session de l’Assemblée générale des États parties à la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue les 17 et 18 juin 2026 à Paris, le Centre de recherche et de valorisation du patrimoine culturel (CCH) a officiellement obtenu le statut d’organisation non gouvernementale (ONG) accréditée pour exercer des fonctions consultatives auprès du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.