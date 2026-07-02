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Un spectacle de mapping 3D ouvre les célébrations du 50e anniversaire de Hô Chi Minh-Ville

Dès la tombée de la nuit, des milliers d’habitants et de touristes se sont rassemblés sur la place principale pour admirer ce spectacle de 3D Mapping, une technologie de projection de pointe appliquée à l'un des joyaux architecturaux les plus emblématiques de la métropole.

La fleur de lotus, symbole de la beauté et de l'identité culturelle vietnamiennes, est recréée en 3D sur la façade du siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville lors de la soirée d'inauguration. Photo : VNA
La fleur de lotus, symbole de la beauté et de l'identité culturelle vietnamiennes, est recréée en 3D sur la façade du siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville lors de la soirée d'inauguration. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le soir du 1er juillet, le spectacle mêlant art et technologies, intitulé "Innovation et intégration", a transformé la façade du siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville en un véritable théâtre de lumière.

L'événement a donné le coup d'envoi des célébrations marquant le 50ᵉ anniversaire de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh (2 juillet 1976 - 2 juillet 2026).

Dès la tombée de la nuit, des milliers d’habitants et de touristes se sont rassemblés sur la place principale pour admirer ce spectacle de 3D Mapping, une technologie de projection de pointe appliquée à l'un des joyaux architecturaux les plus emblématiques de la métropole.

Dans son discours d’ouverture, Nguyen Manh Cuong, vice-président du Comité populaire municipal, a souligné que la date du 2 juillet 1976 demeure un jalon majeur dans l’histoire nationale. Il a rappelé que le fait de porter le nom du grand leader vietnamien constitue non seulement une fierté, mais aussi une source d’inspiration constante, ayant permis à la ville de se transformer, en un demi-siècle, d’une zone urbaine marquée par la guerre en un grand centre économique, financier, culturel et technologique du pays. À travers chaque ouvrage, chaque pont, chaque école, chaque hôpital et chaque quartier moderne, se reflète aujourd’hui l’esprit dynamique, créatif et humaniste d’une cité portant le nom de l’Oncle Hô.

Le programme, organisé les soirées des 1er et 2 juillet, présente trois œuvres de mapping 3D réalisées conjointement par des experts vietnamiens et français : "Échos du Dai Viêt", "Un demi-siècle de fierté – Le pouls de Saïgon" et "L'Ère de l'essor".

Chaque œuvre exploite les possibilités offertes par le mapping 3D projeté sur la façade du siège du Comité populaire municipal pour raconter une facette différente du Vietnam : son patrimoine culturel, les cinquante années de développement de Hô Chi Minh-Ville et ses ambitions d'intégration dans une nouvelle phase de développement. Les jeux de lumière, les animations graphiques et la musique transforment cet édifice centenaire en une immense toile, faisant revivre les grandes étapes de son histoire, la richesse de son identité culturelle et le dynamisme de la plus grande métropole du pays.

L’émotion était vive parmi les spectateurs, à l’instar de Mme Dinh Thi Van Anh, une résidente locale qui a partagé ses émotions et sa fierté de voir les moments historiques de la ville retracés avec une telle précision technologique sur un monument aussi familier.

Pour les organisateurs, le choix de ce site emblématique vise à relier le passé au présent, la tradition à l’innovation, tout en promouvant l’image d’une Hô Chi Minh-Ville dynamique, créative et ouverte sur le monde. -VNA

#Nouvelle ère #spectacle de mapping 3D #Innovation et intégration #Président Hô Chi Minh
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