« Merci le Vietnam » : la reconnaissance des Vénézuéliens face à la catastrophe

Suite au double séisme dévastateur du 24 juin, les habitants de Playa Grande, dans l’État de La Guaira, au Venezuela, l’une des zones les plus durement touchées par la catastrophe, ont bénéficié de l’aide précieuse de l’équipe vietnamienne de recherche et de sauvetage ainsi que d’autres équipes internationales de secours.

Hanoï (VNA) - Suite au double séisme dévastateur du 24 juin, les habitants de Playa Grande, dans l’État de La Guaira, au Venezuela, l’une des zones les plus durement touchées par la catastrophe, ont bénéficié de l’aide précieuse de l’équipe vietnamienne de recherche et de sauvetage ainsi que d’autres équipes internationales de secours.

S’adressant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information sur place, plusieurs habitants ont exprimé leur profonde gratitude pour le soutien apporté par le Vietnam et la communauté internationale. -VNA