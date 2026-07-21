L'enregistrement biométrique améliore l'expérience des passagers à l'aéroport de Noi Bai

Au cœur de la haute saison touristique estivale 2026, l'aéroport international de Noi Bai accueille en moyenne près de 700 vols et plus de 100 000 passagers par jour.

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Lors de sa journée la plus chargée, il a enregistré jusqu'à 740 vols et quelque 120 000 passagers, mettant les comptoirs d'enregistrement sous forte pression. Pour améliorer la qualité de service et fluidifier le trafic aux heures de pointe, l'aéroport a déployé des bornes d'enregistrement biométriques.

Grâce à une procédure simple en trois étapes – présentation de la carte d'embarquement, scan de la pièce d'identité et reconnaissance faciale –, la vérification de l'identité, qui nécessitait auparavant de longues files d'attente, s'effectue désormais en quelques secondes.

Déployées pour la première fois à Noi Bai, les bornes biométriques offrent aux passagers une expérience de voyage plus rapide, plus pratique et quasiment sans attente.

Lors de son déploiement initial, le système n'est pas encore accessible aux passagers étrangers, aux enfants de moins de 16 ans ni aux voyageurs ne possédant pas de carte d'identité biométrique.

L'aéroport international de Noi Bai prévoit d'étendre la couverture du système, avec pour objectif à long terme la vérification biométrique pour tous les passagers. -VNA