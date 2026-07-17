Quand l'hospitalité rencontre le patrimoine culturel de Hanoï

En intégrant l'artisanat traditionnel, le design local et les récits de la capitale dans leurs espaces d'accueil, ils contribuent à enrichir l'expérience touristique tout en valorisant l'identité culturelle de la ville. Les hôtels ne sont ainsi plus seulement des lieux où l'on séjourne, mais deviennent de véritables destinations culturelles.

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Hanoï (VNA) - Face à l'engouement croissant des voyageurs pour les expériences locales authentiques, Hanoï encourage les hôtels et les établissements d'hébergement à devenir de véritables vitrines de son patrimoine culturel.

En intégrant l'artisanat traditionnel, le design local et les récits de la capitale dans leurs espaces d'accueil, ils contribuent à enrichir l'expérience touristique tout en valorisant l'identité culturelle de la ville. Les hôtels ne sont ainsi plus seulement des lieux où l'on séjourne, mais deviennent de véritables destinations culturelles.

À Hanoï, les établissements d'hébergement sont encouragés à refléter l'identité de la capitale en intégrant l'artisanat traditionnel, les savoir-faire locaux et un design créatif dans l'expérience offerte aux visiteurs.

L'exposition et le séminaire intitulés « Expériences culturelles à travers les espaces d'hébergement », organisés par le Département de la Culture et des Sports de Hanoï en partenariat avec Viet Furniture, ont réuni responsables publics, designers, entreprises, artisans et professionnels de l'hôtellerie afin d'explorer les moyens de faire du patrimoine culturel un levier pour le tourisme et les industries créatives.

Au cours du séminaire, les intervenants ont montré comment les hôtels peuvent devenir des étapes du parcours culturel des visiteurs en intégrant des produits artisanaux traditionnels à leur décoration et en créant des espaces qui racontent l'histoire de Hanoï, de ses métiers et de ses traditions.

Une étude présentée lors de l'événement révèle que 85 % des voyageurs internationaux recherchent des expériences culturelles locales authentiques, tandis que 78 % privilégient des produits et services liés aux communautés locales. Pourtant, de nombreux établissements d'hébergement au Vietnam n'exploitent pas encore pleinement ce potentiel pour offrir aux visiteurs une expérience véritablement immersive.

Les organisateurs espèrent que cette initiative renforcera les liens entre les autorités, les entreprises, les designers, les artisans et les établissements d'hébergement. L'objectif est d'intégrer davantage le patrimoine culturel local dans l'offre hôtelière, de créer de nouvelles opportunités pour les villages de métiers traditionnels et de contribuer au développement d'un tourisme culturel de haute qualité à Hanoï./.