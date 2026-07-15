Gia Lai intensifie ses efforts pour identifier les soldats tombés au combat

Avec le soutien de l’armée, des personnels de santé et des autorités locales, la province de Gia Lai, située sur les Hauts Plateaux du Centre, accélère la mise en œuvre de la campagne des 500 jours visant à retrouver et à identifier les dépouilles des soldats tombés au combat.

Avec le soutien de l’armée, des personnels de santé et des autorités locales, la province de Gia Lai, située sur les Hauts Plateaux du Centre, accélère la mise en œuvre de la campagne des 500 jours visant à retrouver et à identifier les dépouilles des soldats tombés au combat.

Chaque échantillon d’ADN prélevé représente une nouvelle chance de redonner une identité à ceux qui reposent encore dans l’anonymat et d’apporter des réponses longtemps attendues à leurs familles.

Au cimetière des martyrs de Duc Co, dans la province de Gia Lai, huit équipes spécialisées interviennent à chaque étape de l’opération, de l’exhumation et du prélèvement d’ADN à l’établissement des dossiers et à la réinhumation. La province recense près de 12 000 tombes anonymes nécessitant des analyses ADN.

TRINH QUOC THO, vice-président du Comité populaire de la commune de Duc Co, province de Gia Lai

« Nous avons remis l’ensemble des registres et des listes de tombes concernées. Au total, 1 556 tombes ont été identifiées pour les prélèvements. À ce jour, plus de 300 échantillons ont déjà été collectés et nous prévoyons d’achever les opérations au cimetière des martyrs de Duc Co vers le 12 juillet. »

Le prélèvement d’ADN exige une coordination étroite entre les forces militaires et les équipes médicales.

Chaque échantillon doit être prélevé, conservé et manipulé selon des protocoles rigoureux avant d’être transmis aux laboratoires d’expertise médico-légale. Pour de nombreux professionnels de santé, il s’agit d’une mission inédite.

Les opérations se poursuivent également dans plusieurs autres cimetières de martyrs de l’est de la province. La nature des sols, les rénovations successives des cimetières ainsi que la dégradation avancée des restes après plusieurs décennies compliquent considérablement la collecte d’échantillons exploitables.

Le commandant TRAN HOANG NAM, membre de l’équipe K52 du Commandement militaire provincial de Gia Lai

« Dans de nombreux cas, les restes sont fortement détériorés. Nous devons élargir les zones de recherche et procéder à des fouilles minutieuses afin qu’aucun indice ne soit négligé. »

Au 1er juillet, la province de Gia Lai avait examiné plus de 1 000 tombes, permettant de recueillir 585 échantillons ADN exploitables, tandis que 456 autres échantillons nécessitent des analyses complémentaires. Les opérations de prélèvement sont désormais achevées dans quatre cimetières de martyrs et se poursuivent dans le reste de la province.

PHAM VAN DAT, commissaire politique adjoint du Commandement militaire provincial de Gia Lai

« Il s’agit d’une mission sans précédent et hautement spécialisée. Malgré les nombreuses difficultés, nos forces restent pleinement mobilisées. Nous sommes déterminés à atteindre les objectifs de la campagne des 500 jours et à identifier le plus grand nombre possible de soldats tombés au combat, afin qu’ils puissent enfin retrouver leur nom et revenir auprès de leurs familles. »

Chaque échantillon d’ADN collecté vient enrichir la base nationale de données génétiques destinée à l’identification des soldats tombés au combat dont l’identité demeure inconnue.

À mesure que les données sont analysées et recoupées, les chances d’identification augmentent. Cette campagne contribue ainsi à restituer leur identité aux héros tombés au champ d’honneur et à apporter un réconfort aux familles qui attendent des réponses depuis parfois plusieurs décennies.